América no contempla más refuerzos para el Apertura 2021

SOLARI YA VE PLANTEL COMPLETO

Muchos me siguen preguntando sobre si habrá más refuerzos en el Nido, y de una vez, si tengo que apostar, le pongo la fichita a que están completos. Me explico.

Ya con el regreso del equipo a pretemporada, me aseguran en Coapa que Solari está contento con la conformación de la plantilla, que están los refuerzos que pidió, y que de momento no hay otra negociación en marcha. Por ahí buscaron un extremo más, pero no hay nada.

Es decir, América cerró refuerzos, y sólo un milagro acomodaría a Cristo en Coapa, pues tiene que salir un extranjero a fuerza y a Benedetti no le han encontrado acomodo. Así que, como están empezarán el torneo.

ES PURA FINTA

Sigo sorprendido porque aún existen aficionados que creen que el Chicharito sí puede ser llamado al Tri, a pesar de que me he cansado de decirles que el hecho de que siga en esas prelistas es para taparle el ojo al macho, y que mientras siga el Tata en el control de la selección, Hernández está borrado. Así de fácil, ya no insistan.

Pues me contaron que lo de meterlo en las listas también ayuda a frenar un problema que la FMF podría tener con SUM, la empresa que le paga al Tri por jugar en Estados Unidos. Resulta que en el próximo compromiso ante Panamá, el Tri mandará a la selección olímpica disfrazada de mayor, y el hecho de que Hernández siga en la prelista es para que los gringos piensen que en algún momento podría jugar. Pero es lo mismo: es para hacer la finta, porque no lo van a llamar. Incluso el Tata va a a tener que sentarse en el banquillo en este juego, para seguir con la farsa.

Eso sí, para el juego contra Nigeria, ahí ya veremos al equipo más formal que jugará la Copa Oro, ya con Funes Mori como el ‘9’ del representativo mexicano en el Coliseum de Los Ángeles. Pero sin Chicharito. No insistan.

NO ESTÁ EN PLANES DE LA MÁQUINA

También hubo mucho humo con el tema de Renato Ibarra y una posible incorporación a Cruz Azul, pero te lo digo muy claro: ni la directiva ni el cuerpo técnico pensaron en el examericanista como refuerzo.

Ya sabes que en esta época de humo se meten representantes y hasta directivos de equipos a tratar de mover los hilos mediáticos a fin de que se dé una negociación en la que se verán beneficiados, así que ésta es otra de esas.

Los hechos del caso Ibarra: tiene contrato con América, pero las Águilas no lo quieren, ni espacio tienen; Atlas no ha cerrado la opción a que Ibarra se quede con ellos, pero se ve difícil; Cruz Azul no está buscando la posición de Renato, además de que también choca con su cupo de extranjeros, aún no definido por la falta del cierre de renovaciones.

LA LIGA ESPAÑOLA COMPARTE SU EXPERIENCIA

Por cierto que este martes inicia el pomposamente llamado ‘Summit de Liga MX 2021’, que no es más que una reunión anual de expertos futboleros que convoca nuestro torneo para intercambiar ideas.

Hoy van a estrado Mikel Arriola y el presi de La Liga Española, Javier Tebas, con quien tienen un convenio de colaboración. Será un panel virtual para ver temas deportivos y comerciales de la industria, con especial énfasis en el impacto del Covid-19, las acciones que tuvieron que aplicar para encarar la crisis sanitaria, cambios en los patrones de consumo de los aficionados.

También me adelantaron que Tebas hablará de la experiencia exitosa de España para internacionalizar su Liga en seis años y la importancia de ello. Me dicen que Mikel está empeñado en darle visibilidad internacional a la Liga MX y en aplicar las mejores prácticas de las ligas exitosas para crecer más rápido. Por ahí hay un tema bueno, que no me adelanto, pero que tiene que ver con participar de nuevo en los torneos de la Conmebol. Prometo traerte más información.

El jueves cerrará una mesa Yon de Luisa, presi de Doña Fede, en la que abordará ‘los retos de los estadios para el Mundial del 2026’, con claro interés en ver qué dirá de la estrategia para erradicar el grito prohibido por FIFA. Veamos.

SE AJUSTA LA EXPANSIÓN EM EX

Este lunes se aventaron ya la junta para afinar los detalles de la Expansión de cara al ascenso que se abrirá en 2023 y hay buenas cosas. De entrada, como te comenta mi Padawan Castillo en su columna, ya sabes que Rayados tiene nuevo equipo en la división y que al Irapuato después de tanto ‘berrinche’ e incertidumbre, sí lo incluirán en la liga, así que finalmente serán 18 participantes.

Lo interesante es lo que pasa con el Tepatitlán. Resulta que al Campeón del torneo le van a quitar la etiquetra de ‘invitado’, y le permitirán que compita por la certificación para poder ascender cuando se abra, eso sí, no tendrá el subsidio que le entregan a los otros 12 equipos que vienen del Ascenso.

Si el Tepa logra certificarse a tiempo y conquista el boleto deportivo para ascender a Liga MX en un par de años, ahí sí acordaron ayer que le cobrarán el costo de la franquicia en la Expansión, de casi 20 melones verdes, además que deberá cambiar de estadio, y ya contemplan mudarse al Jalisco para poder jugar en el Máximo Circuito.

SE TRANQUILIZA EL MIRREY DE MORELIA

Después de todo lo que le sacaron a Higuera, que es investigado por la SIEDO por lavado de dinero, me contaron que al Mirrey de Michoacán se le bajaron los humos notablemente, después de que era el que quería dirigir la Expansión Em Ex, ¿te acuerdas?.

Me dicen que a Higuera no lo pueden chispar de su puesto ni prohibirle la entrada a las juntas de la división como representante de los Canarios hasta que no sea encontrado culpable, así que lo dejarán por el momento. Pero es un hecho que los dueños ya lo ven por encima del hombro y me lo andan peluseando. Las vueltas de la vida.

HABRÁ COBERTURA DISTINTA PARA TOKIO

Vaya reunión que se aventaron este lunes los representantes de medios mexicanos que cubrirán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el Comité Olímpico, de tres hora y media resolviendo dudas y aclarando qué deben hacer para asistir a trabajar a Japón en medio de la pandemia.

De entrada, te puedo contar que hay algunos medios, como TV Azteca, que hará la cuarentena en Japón, encerrados por 14 días en su hotel del país del sol naciente, antes de poder salir a chambear. Hay otros que ocuparán el permiso especial que les da el COM, de poder crear en casa una especie de burbuja por cinco días, con pruebas PCR diarias avaladas por el Comité, a fin de que no tengan que hacer el encierro llegando a Tokio. Vaya que el proceso es complicado, pero lo vale.

Pues ya viste que el viernes pasado, Azteca echó la casa por la ventana para presentar al cuadro que estará encargado de traerte la transmisión de los Olímpicos en unas semanas, un equipo sensacional, pero que, me cuentan, sólo unos cuantos viajarán a Japón, cerca de 10 personas, entre las que destacan talentos como Inés Sainz y mi sensei Deivid Medrano, el resto chambeará desde casa.

Por su parte, en TUDN van un poco más, aunque lejos de aquellas coberturas fastuosas a la que nos acostumbró la televisora de Chapultepec. Máximo, a Tokio mandarán a 30 elementos, entre realizadores, camarógrafos y talento, entre los que viajan estarán Memo Schutz, Val Marin, Quique Burak, El Furby, Marc Crosas, y están por confirmar a mi Paola Espinosa de Oro, que se quedó sin competencia, pero irá a chambear para Doña Tele. El resto trabaja desde acá.

Del lado de Claro Sports, que son los amos de los derechos de los Juegos Olímpicos, viajarán el doble de personas, cerca de 60, con sólo cuatro conductores y seis reporteros, el resto es crew de ingenieros y marketing. Así que veremos una cobertura distinta este año. ¿Tú con cuál te quedas?

