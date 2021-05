América no descarta vender a Roger si llega buena oferta

NO DESECHARÁN OFERTA ATRACTIVA POR ROGER

En este torneo Roger Martínez sí desquitó el billete que percibe como americanista y de la mano de Santi Solari no sólo recuperó las ganas y confianza para figurar en la cancha, sino también la aceptación de la afición que a inicios del 2021 todavía lo veían con cara de ‘fushi’ por su apatía y por no haberse querido bajar el sueldo a pesar de la crisis por pandemia.

El técnico de las Águilas desea seguir contando con él, sabedor de que tiene dos años más de contrato, pero me cuentan que la directiva no está cerrada a recibir una buena oferta ahora que subieron de nueva cuenta sus ‘bonos’ y el sudamericano mantiene el deseo de volver al futbol de Europa para tener una revancha personal.

Sobre Benedetti tampoco están cerrados a escuchar algo atractivo, sobre todo préstamo o intercambio. Y en el caso de Viñas, está claro que el uruguayo desea más minutos y no quedó muy contento, por lo que el deseo de salir si no llegan más oportunidades es tangible. Otros como Jesús Escoboza, Óscar Jiménez y Bryan Colula no tienen su permanencia asegurada por el deseo de tener más minutos.

EL VILLANO FAVORITO

Es la constante de nuestro futbol y en esta espectacular Liguilla quedó bien claro: no hubo equipo que no se quejara del arbitraje y de la falta de revisión en el VAR, unos de forma pública, como el valiente Cruz Azul, otros directamente con Doña Fede; es más, te puedo escribir que excepto un club, el resto me hablaron para exhibir el atraco del que han sido objeto en esta fase final. Todos se quejan, así que hay que atacar el problema, mi estimado ingeniero De Luisa.

SE LA TIENEN GUARDADA

Para el Morelos tampoco. Y eso que se le van acumulando al Mirrey de Morelia, mi José Luis Higuera, al que también le ventilaron otra travesura en Chivas, una más, cuando el Gordo Márquez, después de ser Campeón con el Tepa, reveló que el entonces directivo de Guadalajara lo ‘acosaba’ y hasta se metió a su celular parea borrar los mensajes. ¿No les digo?

Todo esto, lo acumulado desde hace años por sus extraños comportamientos, sus últimas artimañas para hacerse el Jefe de la liga, más el pleito de vecindad que le montó a uno de los dueños más respetados e importantes de nuestro futbol, le pese a quien le pese, Ricardo Salinas Pliego, ya está cansando a varios y me aseguran que no tarda en estallarle en la cara. Al tiempo.

TIGRES SE DISFRAZAN DE BRAVOS

Dentro de los cambios que se cocinan en la Liga MX, ahora sí, esta semana anuncian oficialmente a Miguel Herrera como timonel de Tigres, y también se van a conformar más salidas tras lo que te destapé por la auditoria que hace Cemex en el club de San Nicolás.

Uno de los que se va es Toño Sancho, otro de los que tienen sospecha de la alta plana de la cementera por manejos extraños. Pero no se queda sin chamba, al contrario, ya tiene nuevo puesto siguiendo al que fue su jefe durante años en el club nuevoleonés: Miguel Garza.

Resulta que ambos, así como más personal de menor rango se van al club que fue como la ‘filial’ de Tigres desde su aparición en nuestro futbol: Bravos de Ciudad Juárez. Y tienen cabida en el cuadro chihuahuense porque quien retoma el poder es mi amigo Álvaro Navarro, el cuñado de la dueña, Alejandra de la Vega.

Navarro fue quien cerró los tratos con Garza en su momento, luego fue separado por problemas de conducta que después te detallaré. Pues me dice mi oreja juarense que el responsable de hacer a un lado a Memo Cantú, quien le ‘echó a la barra’ y lo presionó hasta el límite, fue precisamente Álvaro. Así que ahora con el control, llama a sus cuates. Veamos qué tanta lana tiene Bravos para replicar un Tigres en la frontera. No crean que allá no hay con queso las quesadillas.

NO RENOVARÁN

Venga más del ‘futbol de estafa’... Ya con las Águilas eliminadas, pues claro que acelera la planeación del plantel para la siguiente campaña; recuerda que se pierde una plaza de extranjero en Liga MX. Te adelanto que Sergio Díaz ya tiene las maletas hechas, es más, ya las había empacado y era un fantasma en el Nido.

Otro que harán oficial pronto que no sigue con los emplumados es mi Gio dos Santos, un futbolista que arribó con una expectativa enorme, aceptado con un tremendo salario gracias a que su padre, Zizinho, logró convencer en su momento a Emilio Azcárraga. Después de un año con más lesiones que rendimiento, mi oreja de Coapa ya me confirmo: “No hay forma que renueve”. Así que gracias por participar. Eso sí, lo positivo es que al fin se liberan de uno de los sueldos más altos que hay en el Nido.

VALE LA APUESTA POR MÁS TIEMPO

A uno de los mejores futbolistas del torneo en Liga MX se le acabó el contrato, al líder de asistencias del futbol mexicano, clave para que Canelo se coronara como romperredes del Guard1anes: Rubens Sambueza, quien a sus 37 años de edad demostró que tiene mucho por dar aún.

Pues me cuenta mi oreja choricera que Suinaga ya le dijo que quiere que siga y están sentados en la negociación; me dicen que no ven problema para que Rubens siga en fuego en el Infierno, lo que confirma también que sus problemas con Cristante quedaron atrás hace mucho tiempo.

CARRERA EN DOS PISTAS PARA EL ASCENSO

Ya para cerrar, te cuento que la Liga de Expansión sigue callando a los más críticos del torneo, pues demuestra que ha servido para que se consoliden los emproblemados clubes que componían al Ascenso, que los nuevos aspiren a competir como lo mostró el Tepa, y que se sumen más candidatos para que en un futuro no lejano puedan subir. Eso sí, los problemáticos de siempre, que chupan del erario como nadie, como Correcaminos y Leones Negros, no ven una con las condiciones parejas de competencia. Pero ni a esos se les debe cerrar la puerta.

El retorno del ascenso ya tiene fecha clara: la temporada 2023-2024, eso lo tiene como objetivo Mikel Arriola; eso sí, la carrera por ascender es en dos vías: una es la deportiva, para la que vemos cuáles se van perfilando, y la otra es la económica, o administrativa para ser más preciso, con el control económico. Es decir, aunque seas una máquina de jugar y ganar títulos, si no hay una gestión responsable, jamás podrás subir. Así que va en dos pistas esta carrera, que ya tiene la meta bien fija.

