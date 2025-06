América no suelta

Aunque las Águilas de Jardine traen en la mira al menos a cuatro refuerzos de calidad, no está tan sencillo hacerles espacio. Sonó ayer la posibilidad de que llegara desde la frontera al Nido un campeón de goleo, La Pantera Zúñiga, pues la directiva del Ave de las Tempestades preguntó precio, pero me dicen que no pasó de ahí.

A los Xolos les brillaron los ojitos cuando escucharon al Ame, y de inmediato se pusieron a buscar que si no les pagaban con cash al goleador, pues que fuera con un jugador, por lo que pidieron al chileno Víctor Dávila como parte del intercambio, más una lana. Pero en Coapa sólo sonrieron al escuchar la propuesta y dijeron, "pues gracias, pero no gracias".

Para que pueda entrar un foráneo de nivel, tienen que ahuecar el ala en el Nido. Valdés tiene un pie en Fortaleza, pero aún no se concreta el traspaso. Lo de Brian Rodríguez no está ni cerca de ser propuesta, más bien sigue siendo teje y maneje del Chino Lasalvia, su agente, que ya sabemos cómo se las gasta. Tampoco hay por Cáceres o por Fidalgo, y así se va complicando que arriben los fichajes que necesitan. Veamos.

PACHUCA NO PUEDE CON ESTRELLAS

Otros que tampoco han podido cerrar a las estrellas, a las bombas mediáticas que han buscado para el Mundial de Clubes que está por empezar, son los Tuzos. Me dicen que aquello de Neymar no fue para tanto lo que pedía como se ventiló, y que nunca hubo oferta en concreto. Ahora, por Vidal sí se los ofrecieron, pero Colo Colo no aceptó.

El formato es sencillo, como lo hicieron con Pereyra de Toluca: fueron con club y jugador, ofrecieron un préstamo para el Mundial, que contempla pagar el sueldo del refuerzo por un mes más bonos que se vayan ganando en la competencia, y además, el futbolista tiene un seguro jugoso por si llegara a pasar una de malas en el torneo.

¿Y qué gana el club que presta? Pues que lo pone en una vitrina internacional y se cotiza, para venderlo a futuro. Así aceptaron los Diablos la cesión. Igual Juárez con Jurado para la portería. Pero ya no quiso Colo Colo, de nada le servía al club andino prestar a Vidal, que ya es un veterano y tiene muy poca opción de reventa en un futuro. Así que Pachuca aún no cierra a su bomba veraniega.

PAISANOS SE CUIDAN CON EL TRI

Y para no dejar la actualidad polémica de la Selección, sólo te cuento que en SUM están muy sacados de onda por la poca participación de nuestros paisanos para hacer la fiesta tricolor en los Yunaited. Es cierto que a México lo mandaron a ciudades ‘experimentales’, pues me cuentan que las acostumbradas estaban todas copadas de actividad en los estadios que buscaron, pero ha sido notable como falta apoyo, especialmente en la llegada de los jugadores, pues ni en Utah ni en Carolina los fueron a recibir con música y para pedir autógrafos.

Hay una razón de peso: la política de Trump y el CIE para deportar a nuestros hermanos del otro lado de la frontera está con todo y los paisanos tienen miedo de salir a las calles, ni siquiera para ir a apoyar al Tri, con el que han sido incondicionales hasta ahora. Veamos cómo viene a futuro el apoyo a la Selección en Estados Unidos, me parece que le van a pegar al negocio.

TUBI PLANEA NUEVA CASA

Ya de salida, te cuento que me enteré que TUBI, la empresa del Fox de los Murdoch, que se está llevando al talento que acaba contrato con el Fox mexicano, además de empezar a llevar derechos de transmisión, como los juegos de Pachuca, León y la Concashempions, ya está preparando un canal de tiempo completo y le empezó a quedar chicas las instalaciones de MediaPro, donde además maquilan otras señales como Fox Deportes para los Yunaited, BeIn Sports y la costarricense Tigo, y por eso planean sus propios estudios en el Sur de la Ciudad de México, concretamente en Plaza Cuicuilco, a lado del restaurante argentino muy famoso. Veamos.

PUMAS, CON TODO, PERO NO TANTO

Ya con traer a Aaron Ramsey es algo inusual para Universidad, así que no se quejen los que acusan la edad del mediocampista y su falta de competencia. Bueno, pues, nomás actualizo que el atacante que buscan no es Paulo Dybala como soñaron varios auriazules, pero le están echando ganas, va a estar bueno, ya les aviso.

