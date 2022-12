América y Cruz Azul no salen del Azteca por la remodelación

NO SALEN DE CASA

La NFL confirmó ayer que no habrá juego en 2023 en el Estadio Azteca por la remodelación de cara al Mundial de 2026, y que no va a otra ciudad de nuestro país, todo apunta a que se lo llevan a Alemania, aunque queda un partido de contrato. Pues hoy te cuento qué pasará con América y Cruz Azul mientras el templo del pambol mexicano se da una manita de gato.

Primero, esta remodelación se adelantó, ya no fue cómo estaba planeada y como te adelanté en esta columna, que como llevará año, año y medio máximo se iba a hacer hasta 2024 sin prisas. Pues dijo mi mamá que siempre no: la FIFA le pidió a la FMF y por tanto a Televisa que para que siguiera como sede el Coloso de Santa Úrsula tenían que ver avances lo antes posible de todo lo que le van a cambiar, así que se adelantó.

Hay que recordar que el Azteca es el inmueble histórico de las sedes de 2026 y por tanto el que necesita los mayores cambios, pues la candidatura que presentaron Estados Unidos, Canadá y México es sustentable, es decir, todos los estadios ya están construidos y la mayoría son relativamente nuevos, excepto el de la CDMX.

Pues me contaron que el plan de Televisa es ambicioso (ya te cuento en una siguiente columna de qué se trata a detalles) y decidieron realizarlo en partes, es decir, no tienen que cerrar todo el Azteca para darle la manita de gato sino que lo harán por partes y esto permitirá que ni América ni Cruz Azul tengan que salir a jugar a otros estadios el siguiente año. Así que, asunto resuelto para estos protagonistas de Liga MX.

JUNTOS Y REVUELTOS

Y ya que estoy en temas de La Máquina, vaya revoltijo que trae el Inge Velázquez y compañía en la directiva. Primero, nadie se ha hecho responsable en la interna del ridículo que hicieron al no meter los papeles a tiempo para cobrar el más de medio melón de dólares por sus jugadores mundialistas. Me contaron que quisieron culpar a la secretaria, esa que salvó tantas veces a otras directivas ineptas en nuestro futbol, pero no pudieron. Es más, a la prensa amiga le dictaron línea de que ya estaban trabajando con FIFA para arreglar el problema… Manuel, como dice Martinoli.

El principal responsable tiene nombre y apellido: Rafael Anzures, el abogado del que ya te he platicado que es el que mueve a Velázquez, el que lo protege y asesora, el que tiene que aprobar cualquier cambio que suceda en La Máquina. Sin una cabeza como presidente en Cruz Azul, este personaje es el encargado de administrar muchos temas en La Máquina, pero como desconoce los procesos de Doña Fede y la FIFA, pues se le fue meter el papeleo a tiempo.

Pues el relajo sigue, y seguirá, en el club cementero. Resulta que hoy, en plena pretemporada y armado del equipo, no está definido cómo quedará la directiva de La Máquina. Eso de que el Conejo Pérez ya estaba para ser el jefe, se cayó, sí tendrá injerencia, pero no saben cómo. Aquello de que Carlos López se iba, tampoco se hizo, pues el chalán de Ordiales sigue operando en La Noria. Es más, hasta trajeron más gente, disfrazados de inteligencia deportiva, pero con opinión directiva: el Vikingo Dávalos ya chambea como celeste. Anótale que el Potro Gutiérrez también tiene vela en el entierro. Y claro, todo sigue supeditado a lo que digan el Inge y el Abogado.

Mientras esto es un lodazal en Cruz Azul, aún les faltan ‘9’ y lateral por izquierda, y ya hasta tuvieron que retachar al Tanque Morales porque no encuentran refuerzos en la zona. Hazme el favor. Esta Máquina no tiene pies ni cabeza.

ES MONEDA POR DISTRAÍDO

Mientras anuncian oficialmente al Pocho Guzmán como refuerzo de Chivas, te cuento por qué se deshicieron del Canelo Angulo, un jugador que pintaba para ser clave en el resurgimiento del Rebaño en la Era de Hierro.

Primero, es un futbolista rendidor, a pesar de que viene de una lesión larga, lo saben en Grupo Pachuca y lo ven adecuado para formar parte de la renovación del León, por eso lo aceptaron. En Guadalajara, Paunovic le comentó a Hierro que había saturación de volantes ofensivos, y como el contrato de Angulo estaba por expirar, decidieron sacarle rendimiento antes de perderlo.

Y hay otro dato que me llamó poderosamente la atención: en Chivas no cayó nada bien que el Canelo estuviera distraído con sus streamings de entrevistas, que le moviera la cabeza esto de ser influencer y que no estuviera al 100 para el Rebaño. Otro punto que sumó para que buscaran mandar a Chuy en la operación por el Pocho.

DOÑA TELE YA NO LE GANÓ

Ya de salida, te cuento que después de aquella sensacional tarde de transmisión del México-Argentina que rompió récords de ratings en nuestro país, el Mundial se vino a menos en la pantalla, al grado de que Doña Tele va a terminar ganando, pero no lo que se había proyectado desde el inicio.

El gran golpe al negocio se selló con la eliminación de Fase de Grupos del Tri, pues el partido que se perdió en Octavos de Final significó, en promedio para Televisa y para Azteca, dejar de meterse 150 melones mexicanos sólo por el cuarto juego. Además, tampoco ayudaron los horarios tempraneros de los partidos. Así que sí van a salir las cuentas con saldo positivo, pero no tan sabroso como lo esperaban.

