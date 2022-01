América ya tenía acuerdo con Colo-Colo... pero de palabra

SIN PALABRA

Al Ame se la hicieron de nuevo: cuando al fin puso en la mesa del Colo-Colo lo que pidieron por Pablo Solari, salieron con el chiste de que finalmente no lo quieren vender para que juegue Libertadores. ¿Por qué no lo dijeron desde el inicio?

La cosa fue muy clara: cuando preguntaron por el argentino, la directiva del Cacique les explicó que recién lo habían comprado a Talleres de Córdoba por 1.3 melones verdes, así que querían ganarle al menos el doble. Cuando las Águilas les pusieron esa cifra, dijeron que la decisión había cambiado a que querían tres veces lo que pagaron y si llegaban a ese precio, el jugador salía para México. ¿Y qué pasó? Pues que el América mandó la propuesta final de cuatro mdd por 80 por ciento del pase más bonos por desempeño.

Encima, a Solari le ofrecieron el triple de sueldo, por lo que Pablito estaba que moría de ganas por venir a México. El trato estaba sellado …de palabra, que ya sabes que por el sur vale poco.

Resulta que este lunes, después de una reunión de los socios que dirigen los destinos del Colo-Colo, se echaron para atrás y lo declararon intransferible, pues quieren que esté para la Libertadores. No cumplieron con la palabra que habían dado al Ame para que llegara a precio. Peeeeero, eso sí, le propusieron a las Águilas que en el verano ya se los podían vender, incluso más barato, para que no dejaran de animarse por el chaval. Pero como lo necesitan ya, el Ame mejor dijo paso. Una más de Sudamérica.

Eso sí, la directiva del Ave de las Tempestades no quita el dedo del renglón y ya reactivó la negociación por otro extremo de la altura de Ocampo y Solari, nada menos que eso, para que llegue este torneo. Veamos.

EL CONTRASTE CON EUROPA

Caso contrario a la negociación por Jorge Meré con el Colonia de Alemania: mandaron la pregunta por el central español, el club germano les dio el precio, preguntó al futbolista si aceptaría emigrar, cosa a la que ayudó Fidalgo con una llamada, y avanzó el trato limpio.

El América aceptó el costo y el Colonia cumplió con su palabra, así, Meré ya no jugó con el cuadro alemán y está viajando a México para ser presentado lo antes posible. Vaya contraste de formas de conducirse en esta industria.

SIN NUEVO INTERÉS

Por cierto que para cerrar el tema de los centrales en el Nido, me contaron que aunque Tigres sigue sin concretar al defensa que necesita, no ha vuelto a preguntar al Ame por Bruno Valdez, cosa que hizo hace algunas semanas y consideraron que estaba muy caro. No habrá contraoferta a pesar de que la continuidad de Salcedo en San Nicolás no está asegurada; con el brasileño Nino Mota no han podido avanzar.

En otra posición, quien no desagrada a la directiva felina es el venezolano Yeferson Soteldo, quien aún pertenece a Toronto de la MLS, con el que sondearon la operación de intercambio por el Titán, aunque no han cerrado el acuerdo.

NO REVIERTEN LA ‘CUCHILLADA’

Vaya trabajo arbitral tan desaseado de Yair Miranda en Querétaro ante Pumas, pero que la Comisión de Brizio, como siempre, sigue aplaudiendo.

Primero te cuento que Universidad sí protestó por la expulsión a Mozo, que todos vimos en la repetición que no ameritaba la tarjeta que lo mandó a las regaderas. Pues la Comisión Disciplinaria decidió no revertir la decisión del central y Alan se queda con la roja. Eso sí, a Pumas le va a costar casi 40 mil pesos haber perdido la protesta.

Y la otra es lo de Marco García, que recibió una entrada criminal que el árbitro no decidió sancionar ni con tarjeta y que provocó fractura al canterano universitario, que será operado el jueves. Una baja más para Lillini. Y el silbante como si nada.

SALIÓ GANÓN

Quien al fin encontró acomodo fue mi querido Marco Fabián, ya parte del Mazatlán. Resulta que aún le quedaba contrato con Juárez, gracias a la extensión por la que lo firmó en su momento Memo Cantú, con un sueldo de un melón de los gringos al año, mucho menos de los tres que le llegaron a ofrecer Tigres años antes, pero muy bueno para ser la recta final de su carrera.

Al pasar a los cañoneros, Marquito seguirá percibiendo lo mismo, pero un 30 por ciento se lo pagará el Mazatlán, mientras que el resto se lo siguen depositando desde la frontera.

Y otra buena para Fabián: el próximo mes inicia el Carnaval en Mazatlán, así que los dioses del estadio los agarren prevenidos.

CRUZ AZUL PLAYERA

Y ya de salida, te cuento la última que le aplicó Joma a Cruz Azul y sus aficionados: resulta que apenas este fin de semana pasado llegó el jersey del Campeón, ya con el escudo con las nueve estrellas celestes, ¡medio año después! Es más, revisa el escudo en el uniforme de porteros: la novena está fuera del escudo, se la pusieron arriba. Un desastre.

Contrasta con lo que sucedió con Charly y el Atlas, pues la marca leonesa le hizo de inmediato el diseño con el escudo ya con las dos estrellas de los rojinegros, que ya estrenaron este mismo torneo, como se debe.

¿Por qué siguen entonces con Joma? Primero, porque el contrato sigue, pero a pesar de que han incumplido, me cuentan que las cabezas que administran a la Cooperativa decidieron no aceptar ninguna de las ofertas que te conté hace meses y mantener a los españoles. ¿Se arrepentirán? Pues yo creo que más de un aficionado sí.

