Auditoría en Tigres ya 'raspó' a Garza y Tuca podría seguir

DESTAPAN CLOACA EN TIGRES

Historia de terror la que se vive en Tigres. “Reina la anarquía”, me cuenta mi oreja felina. En el plantel y en un sector de las oficinas. Y lo que falta. Resulta que avanza la auditoría que desde hace varios meses inició Cemex en Sinergia y el club de San Nicolás, y cada día salen más y más cosas que sorprenden por su mal manejo.

Voy a ser directo: el primero que ha salido raspado es Miguel Ángel Garza, el expresidente del equipo; me cuentan, por ejemplo, que encontraron que compraron a una larga lista de jugadores sudamericanos que tienen regados por el mundo, pero la carta no pertenece a Tigres sino al exdirectivo. Terrible.

También le toca a Alberto Palomino, quien era el vice del área legal de Cemex y se encargaba de firmar los contratos de Tigres. Cuando empezó a salir toda la porquería, el directivo dijo: bueno, pues mejor me voy, a lo que Cemex le contesto: Todavía no, me entregas cuentas y ya después veremos, por eso se fue mucho después que Garza.

Y luego se marchó el Tuca Ferretti, de quien Cemex también tiene sospechas a partir de lo que ha salido y seguramente traerá consecuencias. Incluso detectaron que está involucrada la ‘regio-prensa’ amiga, que por supuesto no ha hecho eco de esto que sucede al interior.

Culebro y compañía llegan con la escoba, a renovar una estructura que empezaba a podrirse y que la alta plana se dio cuenta. No tardará mucho más la auditoría, aunque conociendo a la gente de Cemex, que no le gusta el escándalo, me parece que no lo harán público. Pero para eso está su Franco de confianza.

FICHAN GRATIS, PERO SALE ALTO MANTENERLO

En la nueva era ya saben que llega otro francés al Uni: Florian Thauvin, y para los que han estado insistentes les explico: llegó gratis. No hubo pago por su fichaje. Eso sí, el sueldo del angelito es mayor al de Gignac: cinco millones de euros al año, y firmó por cuatro. Nada más. El que más cobra en toda la Liga MX. Inaudito.

Resulta que en cuanto anunciaron oficialmente la llegada de Mauricio Culebro a la directiva felina, de inmediato el representante de Andre-Pierre, Jean Cristophe Cano, le planteó al recién llegado la posibilidad de fichar al atacante francés del Marsella gratis. Empezó la negociación, a Cemex le agradó la propuesta y después tocaron base con el Piojo. Así, Gignac le empezó a buscar casa y firmó Thauvin. Por cinco melones de los europeos al año. ¿Así quién no?

USAN A CHIVAS PARA COTIZARLO

Me sigo con el ‘futbol de estafa’, que hay varios temas. De entrada, aclarar lo que sucede con Vladimir Moragrega, atacante del Atlante que sonó para Chivas, y me incluyo entre los que nos fuimos con la finta.

Vladi llegó a los Potros cuando estaba arrumbado en el ascenso, pues Dorados ya no lo tomaba en cuenta. Atlante, a través de su entonces director deportivo, Christian Barrientos, sabían de su valor y convencieron a Toño Núñez de que se los dejara, pues tenían mano sobre sus derechos de formación. Moragrega tardó un torneo en encenderse con los azulgranas, pero lo hizo con goles.

El contrato del ‘9’ era por un año, es decir, expira a finales de este mes, pero como Escalante, dueño de los Potros, decidió prescindir del directivo antes de que terminara el torneo, nadie en el equipo capitalino se dio cuenta que faltaba renovar a este jugador clave. Total que ahora se puede ir gratis este verano.

Ahora, aunque su representante, que es la agencia PromoFut de Lalo Hernández, asegura que el Rebaño ya preguntó por el ‘9’, yo toqué base en Guadalajara y me negaron la posibilidad. Me suena más a presión para que Atlante renueve a Vladi con mejora de sueldo a una realidad de que sea refuerzo rojiblanco. Veamos.

A PAGAR CON JUGADORES

Mucho se ha hablado de la inversión estadounidense que ya llegó al Necaxa y el proyecto para recuperar la trascendencia deportiva de la mano de Memo Vázquez. Pues entre los planes de los ‘Thunders’, está traer jugadores que suban de valor en sus filas y me cuenta mi oreja que no están cerrados a traer jugadores del Guadalajara que ven con valor en su plantel; evidentemente, los Tinajero no harán descuento en la deuda que aún existe por las ventas recientes al Rebaño, pero me dicen que sí aceptarán tomar a cuenta la incorporación de jugadores tapatíos. Así que estoy seguro que veremos varios fichajes de Chivas a Necaxa.

AL FIN ENCUENTRAN AL ‘9’

De salida, otro movimiento que está casi cocinado: el flamante seleccionado peruano, goleador mexicano en el Guard1anes 2021 y en plena lucha por el título, Santiago Ormeño, está a nada de cambiarse el color a esmeralda. Y es que León ha estado buscando desde la salida de JJ Macías un ‘9’ titular, cosa que se le ha complicado de más en los torneos recientes. Incluso, me dicen que consultaron con Ariel Holan, el nuevo timonel, la contratación, y dio luz verde.

