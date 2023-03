Benjamín Mora 'solapó' a Quiñones en Ida vs Olimpia

SALVA AL EX BIG BROTHER

El rescate de Benjamín Mora en el Atlas llegó de quien menos se esperaba, de don Julián Andrés Quiñones Quiñones, quien comandó la heroica remontada en el Jalisco para avanzar en Conca, a pesar de que en la Ida había sido villano al negarse a jugar. El exintegrante de la casa de Big Brother no podía creer en el banquillo el cambio del colombiano y yo estoy acá para explicarte cómo estuvo el mitote.

Aunque Mora dijo que en la visita al Olimpia “no estaba al 100% para jugar”, la realidad es que Quiñones simplemente no le dio la gana porque estaba enojado y ‘El Malayo’ no supo convencerlo. El jugador más caro de los Zorros estaba encanijado porque el club lo había multado por llegar tarde a entrenar en la previa ante América. Creyó que no se la iban a hacer efectiva y cuando le quitaron sus pesos, aumentó el coraje.

Encima, no le cayó en gracia que en redes, la afición rojinegra pidiera su salida, se enganchó y al momento de plantear la Ida sencillamente le avisó al ex Big Brother que no iba a jugar. Mora se la comió y el resultado fue el bochornoso 4-1 en San Pedro Sula. Para la Vuelta, Quiñones entendió que no podía volver a hacerla de malo y le dio chance al expromotor de lucha libre, le dijo que ya lo podía alinear y con doblete guió la épica del Zorro.

Por supuesto que después Mora lo defendió: “Son seres humanos antes que jugadores, personas que sienten y vibran; Julián salió convencido”. Y cómo no, pues con su ‘alta vibración’ el colombiano le salvó la chamba al ex Big Brother que ya parecía expulsado de la casa rojinegra. Al menos por una semana más.

YA VIERON PICHÓN

En temas del Clásico de Clásicos, resulta que América ya vio dónde ‘está el pan’ con Chivas y el Tano Ortiz quiere aprovechar algo que detecta que le hará mucho daño al Guadalajara: el tiro de media distancia, aprovechando la poca confianza que muestra hoy el Wacho Jiménez, tras fallar especialmente en este rubro ante Querétaro y luego Puebla.

Las Águilas quieren jugar con el factor psicológico, así que esta semana han afinado armas lejanas Richard, Leo, Fidalgo y Valdés, principalmente, para tratar de aprovecharlo contra el portero rojiblanco en el Akron. Veamos.

LE BAJA DOS RAYITAS

Y también te cuento que de una semana a otra, el Tano Ortiz volvió a la vida. Tras echar fuego en los micrófonos por perder el invicto con Pachuca y recriminar abucheos, además de menoscabar a un reportero, me cuentan que vino llamada de arriba para pedirle ‘inteligencia emocional’, no tener más roces ni emitir mensajes fuera de control, sobre todo hacia la tribuna.

El Tano lo entendió y para cumplir un primer deseo ferviente de la afición ya no sé aferró a Jiménez como titular, por lo que mandó a Malagón. Decisión aplaudida y de resultado positivo en el Volcán. Cuando arribó a Monterrey fue accesible, atento con los seguidores en el hotel y en conferencia de prensa posterior volvió a saludar a los periodistas.

Mañana le toca tomar micrófonos de nuevo, junto a Pauno en la previa del Clásico, y te aseguró que lo volveremos a escuchar controlado en emociones y respetuoso, parco. Yo diría aburrido. Es que la situación no está para andar haciendo ruido de más.

PAGAN PARA QUE NO CANTEN

Ya que al fin abrirá puertas al público La Corregidora, tras un año de la violencia entre barras de Gallos y Atlas, resulta que también se resolvieron mágicamente los adeudos que existían con el plantel del Querétaro.

De entrada, aunque no se han quejado oficialmente ante Doña Fede, los jugadores de Gallos han sufrido desde el año pasado constantes faltas de pago, pero para esta reapertura se pusieron las pilas: me cuentan que amenazaron a la directiva con no entrenar esta semana si no les saldaban el mes y medio que les debían. Así, el club queretano accedió a pagar para que el ruido no fuera contraproducente en el tan anhelado regreso de la taquilla. Si el miedo no anda en burro.

PATADAS DE AHOGADO

Para cerrar, me contaron que el Mirrey de Morelia está dando las últimas patadas de ahogado de su proyecto, que tiene el pulgar para abajo de los dueños de Liga MX para subir tras las bajezas y artimañas que ha cometido desde que llegó a esta industria. Higuera ahora está filtrando mensajes con la prensa amiga, de que le están jugando sucio y que él sólo busca la unidad de la Expansión. Cuando la mayoría sabe que eso es mentira.

De entrada, reportan periodistas que existe un chat donde se enfrentó a Emilio Escalante del Atlante, uno de los principales opositores para que Higuera se haga del control de la Expansión, como te platiqué hace tiempo. Resulta que sí existe un grupo de whats hecho por el Mirrey de Morelia, pero sólo metió a los equipos que reciben subsidio, pues cepilló a los que son franquicia y a los que vienen de segunda. Es decir, grita a los cuatro vientos que quiere unidad y es el primero en borrar a los que no merecen pisar el mismo suelo.

El problema es que Higuera no puede acreditar de dónde viene la lana con la que juega Morelia, pues Doña Fede cree que viene de zona caliente en Michoacán, por lo que no certificará. Además, ya casi no le quedan amigos en el futbol, pues se sabe de sus abusos de confianza y ya le bajaron el pulgar. A eso le llaman ‘karma’.

