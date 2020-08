Billy Álvarez no pisará la cárcel ni la cooperativa

Ya está arreglado, mi estimado Francolieber: Héctor Guillermo Álvarez Cuevas no irá al botiquín, pero tampoco volverá a poner pie en la Cooperativa. ¿En qué va el show? Pues que Billy está negociando con gobierno y las autoridades fiscales cuánto les va a regresar de lo que le cacharon, y ya dependiendo del sapo, la pedrada que le darán. Es cosa de días para saber el destino del ex mandamás de Cruz Azul.

Eso sí, al final parecerá ante la opinión pública que no fue culpable, pues el mero hecho de salvarse de ir a la cárcel generará esa idea. Y aunque no podrá volver oficialmente al control celeste, está operando por debajo de la mesa para que su gente se quede en el poder y seguir desde lo oscurito.

La idea del grupo que trabaja para Billy es que en el equipo de futbol se quede Ordiales como marioneta, que siga respondiendo a los Álvarez, para que así le sigan metiendo mano a la canasta. Los disidentes quieren a Hermosillo. Pero hay más propuestas que salen de otros grupos, la más interesante surgió de un sector de ‘veteranos’: ofrecérselo a Arturo Elías Ayub. Mis orejas empresariales me aseguran que el yerno de Carlos Slim jamás lo agarraría, pero uno nunca sabe.

El último capítulo tenso de esta novela se vivió el miércoles, cuando abogados de la Fiscalía se lanzaron a las oficinas celestes de Gran Sur por los ‘token’, los aparatos que permiten las transferencias digitales, peeeeero, los empleados fieles a Billy no dejaron que ingresaran al edificio. Y así seguirá estos días.

MARCOLLESE, EL VIVIDOR DEL AMÉRICA

Como ya se destapó el nombre del representante que vive a expensas del América, te cuento un poco más de Nazareno Marcollese, representante de jugadores de 40 años de edad. También es abogado y ‘socialité’ de Buenos Aires, vive actualmente en la Ciudad de México con Rocío Robles, bailarina de un programa de entretenimiento argentino, ‘Showmatch’, 15 años más chica que el representante, que también es amigo de actores como Diego Boneta, aquél que interpreta a LuisMi en su serie. El agente se la pasa bomba patrocinado por la manga ancha que le dan en el Nido.

Básicamente, cualquier negociación que se haga en el América, de entrada o salida, pasa por las manos de Marcollese, aunque el futbolista no sea originalmente de este agente. Nazareno llegó al Nido con Yon de Luisa, quien se hizo buen amigo gracias a que ambos vivián en la Roma, en los tiempos que el Presidente del América comenzaba su relación con su hoy esposa, Nahima Choura. Tuvieron química y el dirigente empezó a involucrarlo en algunas transferencias en el Nido.

Fue ganando poder. Y se volvió costumbre que tuviera preferencia el fichaje si venía con la bendición de Nazareno. Y después, se volvió ley. Por eso sale Miguel Gonzalez, agente en Paraguay, a ventilarlo, porque futbolistas que representaba, como Samudio, tuvieron que pasar aduana con Marcollese para vestirse con el plumaje del más grande.

En América le abrieron la puerta y lo dejaron esparcirse como la humedad, se metió hasta la cocina y lo llevaron a las nubes. Resulta que el mes pasado, la AFA no reconoció a Nazareno para poder intervenir como intermediario en el futbol sudamericano, a pesar de que sigue como representante de Ignacio Piatti.

González le mandó el recado a don Emilio Azcárraga: “Hay alguien dentro del América que le está dando confianza para que haga todas las contrataciones. Una persona no puede hacerlas todas, hay grandes comisiones que se ocultan. Creo que el dueño de Televisa necesita analizar todo esto”.

Tras esas frases, recibí varios telefonazos de otros agentes que se quejaron de lo mismo, que, desde épocas del ingeniero De Luisa, Nazareno acapara las contrataciones y hoy sigue con la bendición en Coapa. Veamos si el patrón ya sabía del caso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS, ÚNICO CLUB EN SANCIONAR POR VIOLAR PROTOCOLO DE COVID-19

SIN SANCIONES POR FIESTEROS

Ya que estoy con el Ame, de una vez les adelanto que no habrá sanciones para los que sigan de fiesta entre las Águilas. Por ahí corrió el rumor de que vendrían multas y otras sanciones, pero, aunque ya les recomendaron que se cuiden más, la realidad es que en el Nido son súper relajados en el tema. ¿O no se acuerdan de la pachanga que organizó el Piojo en plena contingencia para su hija, o la de Paco Memo en su cumpleaños? Si no los sancionaron, sería absurdo que a los demás sí.

CHUCHO SE AFERRA A JIMMY

Las oficinas de cantera parecen práctica de bateo de Grandes Ligas; técnico al que se acercan a preguntar si quiere sentarse en CU con módica remuneración, conecta de jonrón para mandarlos lejos. Por eso, como ya te decía en la columna anterior, está claro que veremos a Lillini y su escudero Toshiro López varias jornadas más. También aclaro que ese plan no gusta, porque dejarán desprotegidas las Fuerzas Básicas, pues el argentino es el único que sabe cómo desarrollar el talento. El ú-n-i-c-o.

Te puedo adelantar otro más que ya la sacó del parque al lanzamiento de Chucho: Gonzo Pineda ya les dijo que por ahora ‘no gracias’, está muy bien en la MLS. A Ramírez se le acaban las opciones, no quiere ceder la oportunidad a Bruno Marioni y se aferra a un candidato: Jaime Lozano, como si el canterano de los felinos fuera a dejar al Tri Sub 23 que aspira a jugar los Olímpicos de Tokio. ¿Pues qué hizo Pumas que ya nadie los quiere? Habrá que preguntarlo en Rectoría, aunque dudo que tengan alguna respuesta.