Rayados, único club en sancionar por violar protocolo de Covid-19

RAYADOS PONE EL EJEMPLO

Retumban las palabras de Duilio Davino: “No voy a arriesgar a mi equipo ni al rival”, y dejó helados a los que le pedían reconsiderar dejar a Huguito González y a Dorlan en Monterrey para el juego en León. Fue antes de lanzar el comunicado. Pero la directiva de Rayados se mantuvo firme y actuó con total responsabilidad, como ninguna otra lo ha hecho en México. Me pongo de pie. Lo del equipo regio es una muestra para la Liga MX.

Fiestita entre cuates o pachangón con todo y banda, da lo mismo: los jugadores violaron el aislamiento y como tal se debía actuar. Había razones de sobra para ignorar la falta e incorporarlos: fueron cinco ausencias del cuadro base ante La Fiera, pues además de Hugo y Dorlan, tampoco estuvieron Avilés, Janssen ni Gallardo. Lo fácil era llevarlos, pero imperó la responsabilidad.

Y la directiva del Monterrey hizo lo que ninguna en nuestro futbol: tomó cartas en el asunto y ejecutó sanción tras descubrirse con fotos y otras pruebas, que rompieron el aislamiento sin medidas sanitarias. ¿Te acuerdas cuántos casos así ya vimos en nuestro futbol? Pues ningún otro equipo tuvo los pantalones para hacer algo similar, y mira que sobraron casos: no lo hizo Toluca con Pipe Pardo, ni Santos con Jona Orozco, ni Chivas con la Chofis, tampoco Pumas con varios jugadores, y menos el América con el Piojo Herrera. Sólo Rayados. Es más, con todo y que Dieguito Reyes quiso justificarse en redes, también estuvo en el evento y sin seguridad. ¿Y Tigres hizo algo? Nada de nada. Sin sorpresa.

LO QUE DICE HUGO...

Claro que le llovió de todo a Huguito en la Sultana, me lo traían de encargo. “Se le salió de las manos, qué raro”, se burlaron algunos. Ya no me lo bajan de fiestero.

Me cuentan desde el entorno del portero que rehúsa a llamarle ‘fiesta’ al evento que armó por su cumple, asegura que fue una ‘comida’ con sólo 10 personas, donde la mayoría era familia. Se quejan de la mala suerte de que Vero Sánchez, presentadora de TV que estaba en la ‘comida’ por ser la mejor amiga de una de las mejores amigas de la familia, subió las fotos, y así se dio cuenta el mundo de la falta.

Acá lo que no entiende ni Hugo ni Diego Reyes con su mensaje tuitero, es que las reglas existen para cumplirse, hay millones de personas que han vivido su cumpleaños en medio de la pandemia y no por eso se permite hacer una ‘comida’ entre cuates, menos con el protocolo. Ojalá lo entiendan pero, al final, son futbolistas.

Siguiendo con Rayados, les cuento un tema internacional. Ya saben que el Cachorro Montes está en la órbita del Sevilla de España, y me cuentan que ante la falta de urgencia para cerrar trato por parte de los españoles, en Monterrey no saben qué hacer, mantener en la congeladora a César para no arriesgarlo, o aprovechar su buen momento por si no se hace nada.

Lo que me cuenta mi oreja española le puede interesar a la directiva regiomontana por si pierden al central: Néstor Araujo tiene pie y medio fuera del Celta de Vigo y está en el mercado europeo, la llegada de refuerzos está en marcha, como Jeison Murillo, y quieren aprovechar el valor que tiene el mexicano para sacarle provecho a una venta.

Sin embargo, me cuenta mi informante muy bien enterado de los pases en España, que a pesar de que dentro del club gallego afirman que hay interés del Valencia, si llega una oferta interesante de México, lo mandarán envuelto a las primeras de cambio. Lo que quieren es venderlo ya, pues la economía es precaria en el conjunto de Balaídos. ¿No les gustaría verlo de Rayado?

AÚN BUSCAN MAQUINISTA

Esta semana es clave para definir cuándo se arma la Asamblea Extraordinaria en la Cooperativa Cruz Azul para votar y nombrar al nuevo mandamás de la institución. El golpeteo por debajo de la mesa está a todo lo que da entre dos grupos: la facción que aún es fiel a los Álvarez y que salió a dar rueda de prensa asegurando que no pasa nada, y el otro bando, el de los disidentes, que desde hace años buscaban rotar ya el control celeste.

Lo cierto es que ambos grupos siguen buscando al siguiente presidente del club, pues no ven una figura como la que representó Billy Álvarez, que no sólo era el jerarca de la Cooperativa, sino que también era quien operaba como jefe en el equipo. Ambos grupos están en pleno escouteo directivo, buscan a un presidente que no vea sólo lo deportivo, sino que gestione frente a Liga MX incluso. Lo cierto es que si ganan los afines a los Álvarez, se queda Ordiales como responsable deportivo. Si ganan los disidentes, ya está apuntado Hermosillo. Veamos.

...Y TAMBIÉN DOMADORES DE FELINOS

Lillini seguirá como técnico de Pumas otra jornada más al menos. La búsqueda de técnico no da una. A pesar de que mi oreja auriazul me aseguró que lo de Marioni estaba más cerca que cualquier otro nombre, la realidad es que Chucho Ramírez no está convencido, pues hay que recordar que fue precisamente este directivo el que propició la salida del Barullo en su etapa anterior.

Lo de Vucetich que revela mi sensei Medrano me cuentan que pasó más por las altas pretensiones económicas del ‘Rey Midas’ que por cualquier otra cosa. Así que sólo bueno, bonito y muy barato para el banquillo auriazul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HUGO GONZÁLEZ DIO NEGATIVO EN PRUEBA DE COVID-19 TRAS REUNIÓN DE CUMPLEAÑOS.