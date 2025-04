Bloquean a barras americanistas

Causó sorpresa a varios que La Sangre Azul, la barra de La Maquinola, se quedara fuera del estadio de la Ciudad de los Deportes en la Ida de Conca ante América, pero te cuento, mi querido Frank, que fue por un pacto hecho entre ambas directivas para evitar la violencia: sin barras de visita. Sin embargo, está en riesgo el acuerdo porque porras como La Ritual del Kaos organizan en redes invasión para pintar de amarillo el Olímpico 68, ¡y en la zona de Pebetero, donde se ponen los grupos de Pumas!

Conforme tomó fuerza la campaña águila para apoyar en CU, la directiva de Cruz Azul y la operación del estadio universitario decidieron bloquear la zona de Pebetero para venta libre, para evitar que las barras americanistas tomen posesión. Terminarán vendiendo esos boletos a abonados o a aficionados con clave. "Americanistas sí aceptamos, pero no a las barras", me contaron. Veamos.

CONGELAN A CHIVA POR HACER UN ‘GULLIT PEÑA’

Pues volvió Alan Pulido a Chivas con mucha expectativa, pero sin minutos. Ante Cruz Azul, la afición lo pedía, pero se quedó congelado en el banquillo, pues Espinoza prefirió meter a Teun por Chicharito. El técnico dijo después que Peluchín estaba malón de la panza y sí tenía malestar, pero de otro tipo.

Gracias a mis orejas tapatías me enteré que Pulido llegó a uno de los entrenamientos del Rebaño en condiciones similares a las del Gullit Peña (no hace falta ser más específico, ¿no?), lo que no gustó al Loco Espinoza y decidió mandarlo a la congeladora por un tiempo. Qué complejo que a tu equipo le urja el gol y no utilices a tu delantero de mejor promedio por disciplina. Es el mundo del Chiverío, pues.

FIFA VIENE A CANTAR EN MONTERREY

Te cuento que Doña FIFA está en suelo mexicano para revisar cómo van los preparativos del Mundial, pero no creas que en CDMX, sino en la Sultana. Los directivos Fiferos no se la pasarán nada mal, pues asistirán este fin al festival Pal Norte, en el que verán a bandas como Green Day, Caifanes o Garbage, y artistas como Olivia Rodrigo o Justin Timberlake.

No sólo van a cantar, sino checarán la ejecución del eventazo, pues será en el mismo lugar (en Parque Fundidora) y con la misma operación (de Apodaca Group) que el Fan Fest de Monterrey; es decir, es la mejor referencia de lo que ocurrirá en el 2026, con una pequeña gran diferencia: que este espectáculo musical dura un fin de semana y el evento mundialista... ¡será de 39 días!

HAY TAPADO RAYADO DESDE LA TELE

Ya de cierre, para seguir en la Sultana, qué sorpresa me llevé al preguntar si en FEMSA había plan de cambiar a la directiva que encabeza Manuel Filizola y que tiene sumido en la mediocridad al club más gastalón de Liga MX, como mis Rashados... bueno, ahora hay que cambiar acento al españolete: miz Rayadoz, tío.

Me contaron que, mientras Filizola se candidatea para ocupar una silla en Doña Fede, campaña que va más triste que un león sin dientes, en las oficinas del consejo cocinan opciones. Pues José Antonio Fernández Garza Laguera, conocido como El Diablito, hijo del actual presidente de FEMSA, quien será el heredero en control del conglomerado, ya tiene influencia en Rayados y trae un candidato para el equipo cuando su padre le deje aplicar el botón de emergencia.

Me fui para atrás al enterarme de que el tapado del Diablo Jr. es un personaje popular en Monterrey por su labor como comunicólogo, directivo en Fuerza Regia, Sultanes y los equipos de Multimedios, la empresa de su suegro: ni más ni menos que Willie González. Así como lo lees. Bueno, si no vives en Nuevo León quizás no lo conozcas, pero seguro que al pie del Cerro de la Silla se quedaron con cara de ‘Juaaaat?’. Veamos.

