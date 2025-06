¿Bombazo en el Nido?

Se regó como pólvora la opción de que Denis Bouanga sea la bomba el América este verano. Bueno, estoy entre Alexis Gutiérrez y el atacante del LAFC. Pues sí y no. Me contaron desde el Nido que sí sondearon en costo del gabonés de 30 años, pero no hay negociaciones ni han hablado con el jugador. Cabe recordar que las Águilas y el club angelino estuvieron platicando no sólo por el Playoff al Mundial, sino por la cesión de Javairo Dilrosun.

También me contaron que el neerlandés, que no ha brillado en el Mundial en Estados Unidos, en Los Ángeles están listos para retacharlo en paquetería exprés a Coapa. Hoy se acaba el torneo para el eliminado LAFC ante Flamengo y me aseguran que sólo un milagro haría que se quede Javairo en la MLS. Así que luce difícil que entre en un posible pago por Bouanga.

Y nomás te recuerdo que Denis falló el penalti al 101’ ante el Esperanza de Túnez que pudo calificar al LAFC. Es un jugadorazo, pero tiene 30 años y muy caro. Veamos.

AL REFUERZO LO PIDIÓ JARDINE

Lo que sí tengo que aclarar es que se ha hablado de cifras disparadas de la oferta del América al Cruz Azul por Alexis Gutiérrez y hay que aclarar: en ningún universo el chavo de La Máquina vale realmente 7 melones de dólares. Las Águilas pusieron de inicio 3.8 en la mesa y el club cementero quiere al menos 5. Ahí van las negociaciones para ver dónde se cierra. Ya después hay dos factores que pueden subir la cifra, como los impuestos y las comisiones si es que tienen que repartir, pero el número del que se habla siempre en los reportes es el costo del futbolista sin esos extras. Y Alexis no cuesta 7 ni loco.

Ahora, pregunté por qué interesó en el Nido, si fue un gustó de Santiago Baños o Diego Ramírez, pero me explicaron que fue una petición expresa de André Jardine, a quien le gusta mucho por su polivalencia en media cancha. Tiene buen ojo el brasileño.

LO OFRECIERON MÁS CARO FUERA

Pues a Alexis Gutiérrez lo ofreció uno de los asesores de presidencia de Cruz Azul: me contaron que después que el América contactó y negoció la contratación del medio de 25 años, de inmediato Gilberto Palafox se puso a ofrecerlo a otros clubes para venderlo más caro, en especial al que lo forjó: Chivas.

El asesor celeste contactó a El Súper, uno de los cercanos de Alejandro Manzo, mandamás del Rebaño en ausencia de Amaury Vergara, para proponerles el retorno de Alexis a la institución rojibLanca; sin embargo, no tuvo respuesta satisfactoria por el alto costo en el que lo tasó, así que todo indica que llegará al América.

GUERRA REGIA CONTRA ANDRADA

Las vueltas de la vida: apenas el año pasado, Rayados renovó a Esteban Andrada hasta 2027, y ahora lo quieren correr y no se atreven a decírselo en la cara. La directiva que encabezan Filizola y el Tato prefirieron esconderse y no hablarle de frente al portero argentino, hasta negociaron a otro guardameta y traen cuatro porteros en el Mundial. ¿Y el titular? ¡Sabandija!

“Nadie habló conmigo, me hubiera gustado que si no cuentan conmigo, me lo digan de frente y me busco otro club. Nadie me dijo nada”, lanzó el arquero argentino, que no sabe su futuro, pero que ayer se fue a dar una vuelta con la familia a Venice Beach mientras arde el equipo regio.

Pues su futuro sí está definido, y será muy lejos del Cerro de la Silla. Me contaron que en California la dirigencia rayada ya le pidió a Domenec Torrent que no ponga a Andrada más de titular, por lo que dijo en su contra, les caló hondo. Es una prueba de fuego para el técnico catalán: someterse a los caprichos de la directiva o poner al portero que mejor entiende hoy lo que se está jugando Rayados. Veamos.

TUBI ANALIZARÁ SU NUEVA TV

Después del anuncio oficial de la adquisición de Caliente TV por parte de Fox, viene el periodo de transición para ser parte del nuevo grupo. Me cuentan que en los estudios de Santa Fe de la señal roja aún no saben a ciencia cierta qué pasará y quién se quedará, pero te puedo adelantar que la mayoría del equipo que hoy opera será la base para un proyecto que “será monstruoso”.

Y me refiero a la gente que opera detrás de cámaras, reporteros, producción, no tanto talento, porque ahí sí me dijeron que vienen cambios. Pero tranquilos, que me contaron que hoy llegará el jefe Carlos Martínez a las oficinas a platicar con el equipo que acaban de comprar para explicarles los planes que vienen. Éxito.