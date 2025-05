Canales ahora se ofrece

¿Creían que en la Sultana del Norte ya hacía calor? Pues espérense porque subirá más la temperatura. Ya destapó John Sutcliffe que Sergio Canales no quiere seguir en Rayados y es cierto en parte, pues ahí te va desmenuzada una que parece telenovela del Canal de las Estrellas.

El mejor ofensivo de Liga MX en los últimos años, desde 2023 hasta antes de este torneo en el que rompió con Demichelis y fue congelado por la directiva, está harto de la mala gestión en el Monterrey, al que le ve potencial de campeón, pero siguen en una espiral de fracasos. Ya estuvo bien de ganar muchísima lana (4 melones de dólares al año más premios, que no llegan completos por la falta de trofeos) y ahora quiere títulos. Ya puso manos a la obra.

No es que Sergio haya recibido ofertas de otros clubes de Liga MX (recordar que tiene contrato hasta el verano del 2026), sino que el representante de Canales, su amigo y socio, el exfutbolista Borja Lasso, con el que puso la agencia Global Goal, que ahora lleva la parte final de su carrera y la de jóvenes españoles, empezó a ofrecerlo a equipos importantes de nuestro país. Cruz Azul entre ellos. Y otros.

Pero esto no quiere decir que saldrá de Rayados. Me explico: Es una forma de presionar a la directiva para que se ponga trucha, que traiga a un entrenador de jerarquía (como Lopetegui), que pase algo con la alta esfera regia, los verdaderos pingüinos del Monterrey. Si no hay cambios, pues en una de esas pega la oferta afuera y ficha por un proyecto realmente ganador. ¿Así queda más claro?

Se les fue el técnico favorito

Ahora, aunque la directiva de Rayados encabezada por Filizola, quien sigue moviendo ficha para que alguien se apiade y le de chamba en Doña Fede, se enoje por destapar que Julen Lopetegui era su gallo para el Mundial, ahora ya podrá dejar de preocuparse del tema, pues el español prefirió los petrodólares de Qatar a los millones regiomontanos.

Me cuentan que Filizola buscó a los periodistas que confirmaron el interés por traer a su asesor de cabecera a dirigir a la Sultana, en especial a dos reconocidos como David Faitelson y al líder de la regioprensa, Willie González, para lanzarles un “no me ayudes, compare”, para que se desdijeran públicamente tras ventanear que Julen estaba amarrado con Rayados. Ahora que se va a Medio Oriente, se le solucionó el caso, pues ya puede decir desde las oficinas de Guadalupe que nunca lo quisieron.

El refuerzo que quiere el Turco

En temas de futbol de estufa, ya te platiqué que la directiva de Toluca no piensa dejar que ninguno de sus pilares salga del club escarlata este verano, pero eso no quiere decir que no van a incorporar. El punto débil del plantel del Turco está en la portería, pues el español Pau López no resultó garantía y Luis García no terminó por consolidarse. La opción que no se saca de la cabeza Mohamed es ni más ni menos la de Julito González, el puma que llegó de rebote a Puebla. Tony confía convencer a la directiva escarlata de que ahora sí aterrice en la capital mundial del chorizo power, pues no ocupa plaza de extranjero. Veamos.

Fiestón azul, pero no para asesores

Ya para cerrar, chécate, mi Francolieber, el entradón que se dará esta noche en el colosal Estadio Olímpico de CU, la que será la mejor asistencia de Cruz Azul este semestre, pues ya casi alcanzan los 40 mil boletos vendidos y promete subir la cifra hoy antes del partido de Semifinal de Vuelta contra los Ti-gue-res. Además, será un partido colorido pues la directiva preparó regalar cerca de tres mil banderas de La Máquina para ponerle ambiente a la grada. Esto confirma lo que te adelanté hace semanas, que la opción de irse a Puebla en Liguilla estaba empujada por los asesores, pues así podían darle otra mordida al pastel de las comisiones. Pero naranjas.

