¡Caos en el Olímpico Universitario! Peleas y el descontrol del Fan ID

Mis queridos francolievers, después de un fin de semana donde fuimos testigos del debut de Sergio Ramos, de que Santos por fin ganó un partido en el torneo, pero sobre todo de la derrota de Pumas frente al América, hay mucha tela de donde cortar y, por eso, sin darle más vuelta, nos arrancamos.

Después de que los Pumas no pudieron hacer valer su localía frente al América en el Estadio Olímpico Universitario, por supuesto que su gente se les volteó, sobre todo al estratega; la tribuna se encendió y hubo peleas que no son dignas de nuestro futbol mexicano. Lo malo es que los personajes que se vieron inmiscuidos en las peleas no han sido plenamente identificados, ni se ha dado a conocer su situación y quizá mucho se deba a que en CU el Fan ID sigue sin servir como se debe.

Hace algunas semanas les mencioné que ya no se usaba, sobre todo en partidos donde la asistencia es pobre, pero el sábado que volví a darme una vuelta como aficionado, me topé con que sólo revisaban el Fan ID por bloques, y aquí nadie me va a venir a contar, porque yo lo viví de primera mano; literal, sólo lo pedían por bloques y, ya que se les juntaba la gente, lo dejaban de pedir y pasaban todos, americanistas y pumas, entiéndase eso era un relajo.

Después de las broncas donde sí hubo algunos detenidos, la misma Universidad pidió a la Liga el registro del Fan ID de los ocho aficionados que fueron remitidos al juzgado cívico. Y ayer mismo la Liga aseguró que tenía identificado al hombre de la pelea principal y que su Fan Id había sido bloqueado.

SE ACTIVA PROTOCOLO EN CHIVAS

Luego de que Alan Mozo promoviera en redes sociales a un "gurú" de las apuestas —algo estrictamente prohibido por la FIFA—, parecía que todo quedaría en el olvido, pues nadie quiso profundizar en el tema ni darle más relevancia. Al final, el peso del nombre de Chivas y el de un seleccionado mexicano bastó para que la situación no escalara.

Sin embargo, dentro del equipo tapatío sí se tomaron cartas en el asunto. Sin hacer mucho ruido, la directiva aprovechó el episodio para hablar con los jugadores sobre este tipo de temas. La principal preocupación en Guadalajara fue la falta de información entre los propios futbolistas, ya que Mozo desconocía por completo que lo que hizo representaba un problema y se sorprendió al ver la magnitud del revuelo.

Por ello, en Chivas ya han sido tajantes: no habrá margen de error en futuras publicaciones o situaciones similares. Después de este incidente, quien incurra en una falta de este tipo enfrentará sanciones mucho más severas.

MALAGÓN LE PLANTÓ CARA A PIETRASANTA

Quienes seguimos los programas de análisis futbolístico en distintos canales, nos dimos cuenta de que Jorge Pietrasanta bajó el tono de sus críticas hacia Luis Malagón. En su momento, me pareció extraño, pero todo cobró sentido este fin de semana cuando me contaron una verdadera joya de historia.

Resulta que Pietrasanta solía lanzarle comentarios duros al arquero de las Águilas cada que tenía oportunidad. Malagón, que no es ajeno a la crítica, simplemente no acepta aquellas que considera infundadas. Así que, hace unas tres semanas, alguien le avisó que el comentarista estaba comiendo en una exclusiva plaza del sur de la Ciudad de México. Sin pensarlo dos veces, el guardameta se dirigió al lugar con la intención de encontrarlo.

Y vaya que tuvo suerte, porque justo lo interceptó en el estacionamiento. Sin rodeos, Malagón le pidió que, si tenía algo en su contra, se lo dijera de frente. Pietrasanta, sorprendido y con los nervios a flor de piel, llegó a pensar que la situación podía salirse de control. Sin embargo, el portero siempre se mantuvo respetuoso y solo le dejó claro que, si había un problema, lo resolvieran cara a cara.

Después de unos minutos de conversación, el asunto quedó ahí. Bueno, al menos en teoría, porque desde entonces, en televisión, Pietrasanta ha moderado notablemente sus críticas.

