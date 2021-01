Castigo a Cabecita se complica por falta de reglamento

EL CABEZÓN ROMPE CÓDIGOS

La Máquina no sale de un problema cuando entra en otro. Lo del Cabecita Rodríguez, a quién ahora voy a llamar ‘Cabezón’, porque le vale un pepino lo que le pase a Cruz Azul con tal de que él se la pase a todo dar, abona al caos que existe aún en La Noria y que parece no tener fin. En la investigación que hice del tema, te comparto los hechos:

Rodríguez sí entrenó con La Máquina toda la semana, y para prueba está lo que publican las redes sociales del equipo celeste, que diario en el reporte gráfico estaba Rodríguez en acción. Me extrañó mucho la forma en la que respondió Juan Reynoso a la pregunta de por qué no había estado al parejo del equipo. Eso no lo podemos saber, pues la prensa sigue fuera de los entrenamientos, sin embargo, huele a gato encerrado.

Rodríguez rompió concentración, salió el viernes por la noche a la fiesta y volvió al hotel del equipo alrededor de las 4:30 am. Lo increíble es lo de la ropa. Cuando un futbolista se escapa, ya se la saben: su amigo-ayudante (anexo, asistente, particular o chofer, como le quieran llamar), normalmente es el que le ayuda con la ropa; es común que salgan con la vestimenta del club para no levantar sospechas y ya se cambian después, acá el tema es que al Cabezón le valió sombrilla quitársela.

La fiesta ya estaba planeada; logré contactar a los invitados y me confirmaron que ya estaba planeada desde antes y algunos sabían que estaría el goleador uruguayo. Fue en un departamento cerca de la concentración.

La directiva no tenía ni idea del caso hasta que se hizo viral en redes sociales. Ya después, revisaron los videos del hotel donde se ve claramente cómo se escapa muy quitado de la pena el Cabezón, y también cuando regresa.

LO DIFÍCIL DEL CASTIGO

Al día siguiente de que salió el video, una cosa quedó clara para la directiva de La Máquina: debía venir un castigo, y debía ser ejemplar: tocarle el bolsillo y con repercusión deportiva. Acordaron que este lunes revisarían el caso y fijarían la sanción. Sin embargo, se toparon con un problema que no estaba contemplado: cómo castigar algo que no está contemplado en el reglamento interno, que no está en blanco y negro ni firmado por los futbolistas.

Contrario a lo que sucedió en Chivas, que es el mejor ejemplo en estos casos de indisciplinas, donde ya existe un reglamento bien clarito sobre lo que puede pasar en caso de romper los códigos, en Cruz Azul no está plasmado en el papel. Sin esa claridad no se pueden sacar un castigo de la manga, aunque lo amerite el jugador según el sentido común. Es un tema con implicaciones legales, incluso. No está fácil determinar el castigo, y menos con uno de los directivos fuera de acción.

CONTAGIO COMPLICADO Y SU REPERCUSIÓN EN LIGA MX

Ya te avisaba el fin pasado en redes que había un contagio en la directiva de Cruz Azul, y aunque no quise ventilar quién era, no faltó al que le valió con tal de ‘ganar la nota’ de quién se trataba. Y pues sí, quien dio positivo es el estimado Jaime Ordiales, de quien preocupa más la situación por su contexto de salud, pues hay que recordar que hace cinco años se recuperó de un cáncer de garganta detectado cuando estaba en Necaxa dos años antes. Aunque tras superarlo, se reanimó y ha continuado su carrera como auxiliar primero en Querétaro y ahora como director deportivo en La Máquina. Es una realidad que sigue con ciertos cuidados, con medicamentos, así que el tema de Covid es preocupante. Confío en tu fuerza, Jaime, que salgas pronto de esta.

Ahora, el problema es que el resultado llegó justo después de la reunión que tuvo la directiva de Cruz Azul, con parte del nuevo consejo de la Cooperativa, con la Liga MX, encabezada por Mikel Arriola. Además de Ordiales, estuvo su jefe, Álvaro Dávila, con su jefe también, Víctor Velázquez. Me dicen que Antonio Marín no asistió, quien por cierto ya pasó por un problema también de contagio y no estuvo fácil.

Y al día siguiente, Arriola y la gente de Doña Liga fueron a visitar a mi compadre Polo Silva y a los Pumas, que también es ‘población vulnerable’. Ya cuando se enteraron del positivo de Ordiales, decidieron cancelar la visita al América, que estaba programada para este lunes.

Sin embargo, para alivio de varios, los exámenes del equipo de Liga MX arrojaron negativo y ahora retomarán la gira que ya estaba planeada: hoy van a Toluca, luego visitan Puebla y Pachuca y el viernes ya asisten al Nido.

AMÉRICA SE PREOCUPA POR CONTAGIOS REGIOS

Siguiendo con el tema del contagio, vaya preocupación que levantó la confirmación de los del Monterrey en el América. Hay tensión en el Nido, se comen las uñas por saber si los regios no contagiaron a sus jugadores el fin de semana.

Te adelanto que la directiva ya solicitó nuevas pruebas PCR para toda la plantilla por el temor, que se estarán aplicando estos días. En los pasillos de Coapa se sabe que todavía no logran recuperar al 100 a algunos de sus contagiados, como los casos de Viñas, Henry y hasta Pedro Aquino, quien recién llega aún con las secuelas de la enfermedad.

Si bien hacia afuera se dice que hay tranquilidad, sé por mis orejas emplumadas que no sólo los directivos, sino los propios jugadores tienen temor de salir positivos. Veamos qué sucede en los próximos días.

RAYADOS RECTIFICA; EL MAL EJEMPLO: MÉRIDA

Tras conocer los casos de contagios, el Monterrey tomó las medidas adecuadas: canceló sus entrenamientos para evitar propagar el virus y sus partidos serán reprogramados. Tras la regada, toman el camino adecuado, no como mis amigos de Venados. Me explico.

El mal ejemplo lo puso Mérida, que les valió su alto nivel de contagios. Ya tienen dos partidos reprogramados, las dos primeras fechas del torneo de Expansión Em Ex. En el último reporte de Venados a las autoridades mencionó 13 casos positivos, de los cuales ocho serían futbolistas. Sin embargo, conforme empezaron a caer los futbolistas, los fueron separando, pero el resto del grupo siguió entrenando, la directiva no tuvo el criterio como la de Rayados, de que al ver el gran número de contagios, aún los que no tenían síntomas debieron ser aislados. No cabe duda que hay madera que no agarra barniz.

EL FRENO DE IBÁRGÜEN PARA LA MLS

Ya que entré a temas del Ave de las Tempestades, te cuento que el acomodo de Andrés Ibargüen en la MLS avanza como ya te había adelantado la semana anterior, el interés del Minnesota United está puesto, pero no termina por cerrarse.

La traba principal es que el colombiano quiere que su sueldo no se vea tan afectado con su salida de Coapa; ahora se embolsa cerca de 1.2 melones verdes al año, pero por el hecho de que no llegaría como jugador franquicia, tendría que ganar menos de 690 mil. Casi la mitad, a nadie le gustaría.

Una opción para que se arme es que las Águilas le sigan dando una parte del salario, conservando también un porcentaje de su carta. Hay que recordar que junto a Roger Martínez, Andrés tampoco quiso reducir su sueldo como sí lo hizo el resto del plantel por la contingencia. Estos alegres compadres se montaron en su ‘macho’, le advirtieron a la directiva que le hicieran como sea, pero ellos estaban apegados a su derecho de cobrar lo que establece su contrato.

Por su parte, a Roger le quedan dos años y medio de contrato y no le conviene irse a otro club a percibir menos, aunque la directiva no pierde la fe en que caerá aún una buena oferta. Si quisieran desvincularse y finalizar por iniciativa propia el contrato, tendrían que pagarle un lanón, no lo poco que desembolsaron al cepillar a Jérémy Ménez, que apenas fueron 50 mil dólares, por ejemplo.

LISTO EL RELEVO DE PECANHA

Por cierto que el grupo de trabajo de Santi Solari sumará un nuevo elemento, ya que la directiva emplumada le dio las gracias al kinesiólogo Carlos Peçanha, quien era inseparable del Piojo desde su paso por Xolos y Selección Nacional. Pues llegará a Coapa el argentino Fernando Gilardi, con muy buenas referencias y experiencia.

Quién sí se mantuvo en el Nido y sigue vivito y coleando fue el doctor José Vázquez, que también se ha llevado sus buenas críticas como sucedió con el preparador físico Giber Becerra. Recordemos cuando dejó seguir jugando a Oribe Peralta después de un fuerte golpe en la cabeza, días después del partido, el mismo Cepillo declaró que no se acordaba de nada después del 'trancazo' y el mar de opiniones adversas no tardaron en tundir al galeno.

VERACRUZ NO PUEDE REACTIVARSE

Y ya de salida, qué bueno que Doña Liga ya salió a aclarar lo de Veracruz, que no regresa a la Liga de Expansión Em Ex como muchos se volaron al asegurarlo. Hay una razón básica que se olvidaron y que lo puso muy claro el inge De Luisa cuando desafiliaron a Kuri y a su equipo: quien pretenda poner otra franquicia ligada a los torneos de la Femexfut, en cualquier categoría, adquirirá automáticamente todas las obligaciones y deudas de la plaza.

“Quien agarre la sede, se lleva además de las cosas buenas, las cosas que no hayan terminado de resolverse en el pasado”, lanzó en una entrevista con mi RÉCORD, es decir: quien quiera poner equipo en el Puerto veracruzano va a cargar con todo el revoltijo, deudas y demás de Fidel Kuri. Así de claro. ¿Tú crees que alguien se va a aventar así? Jamás.

