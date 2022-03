Castigo por grito prohibido incluiría veto en Liga MX

AÚN PESA EL CASTIGO

Fake News: FIFA ya no castigará a México por el grito prohibido. Más falso que billete de 300 pesos. Las duras sanciones del órgano rector del balompié del mundo mundial siguen pesando sobre el Tri y serán aplicadas si se vuelve a escuchar el '¡Puto!' en el Azteca. No hay acuerdo aún que lo impida, como aseguraron mis compas de Fox Sports. Mejor te explicó cómo está la situación realmente.

Dentro de las soluciones que ha buscado Doña Fede existe una propuesta para que ya no se castigue a la Selección Mexicana, sino que sea directamente a los responsables que lancen las voces discriminatorias. Ya lo plantearon, pero aún no hay respuesta de la FIFA y por lo que me cuentan no la habrá pronto. Así que ni pienses que puedes seguir gritando y que no la van a hacer de jamón desde Zúrich. Siguen latentes los vetos, sanciones económicas, luego deducción de puntos y hasta expulsión del Mundial. Así que ya te la ‘you know’.

TE ALEJAN DEL TRI… Y DE TU CLUB

Y si no basta esta advertencia de castigos al Tri, ahí te va la que aplicarán hoy con mayor intensidad de forma individual: en el Azteca incrementaron la seguridad a tope y están enfocados en el proceso de sacada de aficionados que lancen el grito prohibido, y cualquier mal comportamiento. Llevaron cuadrillas especializadas y hay gente que va a documentar el proceso para difundir estas acciones y sentar un ejemplo.

Lo que Doña Fede está diciendo a los cuatro vientos es que si te portas mal, te van a sacar y no volverás a ver a la Selección Mexicana en un estadio en cinco años. Es un hecho. Y hay más, cuando ya esté listo lo del Fan ID en la Liga Em Ex, también están buscando extender este castigo a cualquier partido de nuestro torneo local. Y viceversa también, si te echan en juegos ligueros que se aplique el castigo a juegos del Tri.

PIDEN PACIENCIA A EUROPEO

Del tema deportivo, por uno que preguntan mucho es por Johan Vásquez, quien no tiene minutos con el Tata. Pues hoy seguirá el paseo por nuestro país, porque tampoco saltará como titular.

Ha dejado buena impresión en el Calcio con el Genoa, mejor incluso que lo hecho por Moreno con la Roma, especialmente por la ductilidad de posiciones, que comprueba ahora actuando como lateral izquierdo. La polémica se prendió cuando Johan le dio ‘me gusta’ a comentarios en redes que criticaban llamarlo en balde al Tri.

Pues me contaron que en esta convocatoria ya tuvo una plática con el Tata, para limar asperezas de cierta forma. A Vásquez le piden ‘paciencia y mesura’, ya que le va a ‘llegar su oportunidad’. El defensa aprovechó para resaltar su capacidad para adaptarse a cualquier zona de la defensa, cosa que fue bien recibida. Ya levantó la mano y es probable que si le dan minutos, sea en esa lateral por izquierda. Veamos.

EL MIRREY QUIERE SEGUIR COBRANDO

Ya que mi compadre El Fantasma hizo revelaciones del pleito de Chivas y José Luis Higuera, yo te traigo las últimas del Mirrey de Michoacán que quiere seguir chupando el calcio del Rebaño al hacerse la víctima.

Al exasesor financiero de Vergara no le bastó llenarse los bolsillos en su época a costa del Rebaño, como con los paquetes comerciales que armaba a patrocinadores del Guadalajara, a los que les exigía para firmar que también debían mocharse con un patrocinio para su club, el Zacatepec. Todo está documentado.

El cinismo de Higuera para aprovecharse del Guadalajara y jalar agua a su molino se ejemplifica con el caso de las Salsas Huichol, marca a la que le abrió las puertas del Akron, donde se anunciaban, incluso le entregaba palcos a sus directivos, ¡sin que hubiera patrocinio registrado en el club! Como lo lees. Utilizaba al Guadalajara para su beneficio personal.

El colmo llegó justo el día que Amaury desairó en Pachuca el saludo de Higuera, quien después dijo que sí se saludaron, pero todos los que acudieron al Salón de la Fama saben que no es verdad. Quedó exhibido.

Resulta que aquél día por la mañana, llegó un emisario de Higuera a Chivas a avisar que iba a cobrar una añeja y desconocida comisión por ayudar a conseguir un préstamo bancario, uno que ayudó al club a recuperarse del famoso ‘desfalco’ de Angélica Fuentes (quien, por cierto, era socia de José Luis, pero obviamente lo ocultaba para que no supieran que tenían al enemigo en casa). Según el Mirrey de Michoacán, acordó con Jorge Vergara este pago que nadie lo conocía y del que no existe prueba; una casualidad que lo reclame ahora que nadie puede comprobarlo. Amenazó con demandar al Rebaño y de ahí la reacción cuando por la tarde el directivo del Morelia se acercó sin vergüenza a Amaury a saludarlo. Vaya caradura.

En fin, no sólo en el Rebaño, sino entre la gran mayoría de integrantes del futbol mexicano se sabe ya de la calaña de Higuera. En la Expansión Em Ex no hay quién lo soporte, por abusivo. Sólo hace falta que se enteren en los rumbos de Morelia, claro. Pero no tardan. Al tiempo.

RENOVACIÓN INSUFICIENTE

Ya de salida, termino con la novela de Talavera y Pumas, por la que me mandaron una ‘aclaración’ a través de la redacción de este diario, que el portero sí habló ya del tema con el presidente. Lo expongo, pero le doy contexto, ya que como diría mi cabecita de algodón, yo tengo otros datos.

Hay versiones encontradas, desde la que me contaron que ya publiqué que no le dieron la cara hasta la que aseguran que en Pumas movieron cielo, mar y tierra para que se pueda quedar. La realidad es que hoy no hay firma y Tala es libre este verano.

Lo que debo aclarar es que Universidad le puso una oferta de extensión al portero, ofrecida personalmente por el ingeniero Polo Silva; sin embargo, mis orejas me aseguran que es nomás para no dejar, pues saben que no es lo que busca el mundialista, especialmente por el tiempo, ya que Alfredo quiere un contrato que le asegure dos años y Pumas sólo le puso uno, con opción de analizar el segundo. Ahí está, pues.

