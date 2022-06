Chato Rodríguez, el nuevo aliado de Ortiz en América

SE PROMETIERON SER MANCUERNA

Por cierto que me dio mucho gusto ver ayer al Chato Rodríguez ya bien incorporado al cuerpo técnico del Tano Ortiz. Y resultó que dirigir juntos era muy vieja promesa que tenían.

Cuando coincidieron en Santos, donde eran compañeros de concentración y salieron Campeones en 2008, ambos futbolistas conectaron en muchas ideas de juego y se prometieron que iban a hacer mancuerna en una dirección técnica; incluso tuvieron la chance de hacerlo desde antes, en la división inferior, pero no cuajó un proyecto con Tepatitlán, sobre todo por una situación personal de Ortiz que lo hizo volver a Argentina.

Años después, ya con el Tano afianzado como timonel del América, solicitó el espacio para integrar al Chato en su cuerpo técnico y la directiva de las Águilas aceptó de inmediato, por la buena reputación de Rodríguez.

SALVAVIDAS FINANCIERO

Aunque en principio la idea era mantener a Toño Núñez como mandamás de Gallos Blancos en lo que le encuentran comprador, Jorgealberto encontró al fin a un personaje que ayudará a salvar y mantener la estabilidad del Querétaro en medio de la tormenta, a Rodrigo Ares de Parga.

Les puedo contar que mi examigo está muy contento con su nuevo reto, y vaya que está complejo: aguantar al menos un año al club en lo deportivo y en especial, en lo financiero.

La lana es la gran complejidad de la ecuación, por eso llevan a Ares, pues es experto en ese sentido. Imagínate tener que aguantar toda la temporada sin el ingreso de la taquilla, pues recuerda que tienen el veto por la violencia desatada, y encima con la enorme amenaza que representa la multa de la temporada, pues pelean palmo a palmo con los últimos cuatro de los cocientes. Veamos si lo logra.

ROMPIÓ CÓDIGOS

Vaya lío que representó que André Marín filtrara en sus cuentas de redes sociales un audio de Chucho Martínez en el que negaba el interés de Chivas por el Pocho Guzmán. Y el problema no es lo que dijo el mandamás de Grupo Pachuca, sino que el comunicador haya traicionado la intimidad de las palabras del directivo, quien lo contó con confianza de que era para entender el contexto de la situación y no para que se hicieran públicas. Es más, me dijeron que ni siquiera eran para André.

En este trabajo, ventanear a una fuente es un error gravísimo, pues genera desconfianza con tus demás contactos. Cuántas veces no hemos querido exhibir alguna prueba para acabar las especulaciones de quién no cree en nuestra información, pero es una de las reglas sagradas de este negocio, no revelarlo. Vaya error.

FICHAJE EN DOÑA TELE

En más movimientos de este verano de transferencias, pero ahora en Doña Tele, te cuento que luego de que no la reconocieron como su talento y trabajo merece, al no darle más partidos, como a los demás que no eran titulares, ya empezaron las primeras salidas de TNT luego de la Final de Champions, en la que los consentidos se fueron a París y dejaron muchos corazones rotos en México.

Pues la primera es una de mis favoritas, la mejor comunicadora al micrófono en partidos de pambol: doña Majo González, quien ahora encontrará una sensacional oportunidad de trascender en la señal de TUDN. Vaya fichaje, estoy seguro de que sus mejores años en transmisión están por venir. Éxito.

