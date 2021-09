Chivas, sin contacto con nadie para ser su nuevo entrenador

SIN CANDIDATOS

Como cada vez que hay cambio de técnico, los nombres vuelan de acá para allá con singular alegría, en especial en redes sociales, donde pululan los promotores de sillón para ver si se puede colocar su favorito. En el caso de Chivas, su Franco de confianza está aquí para ponerlo bien claro: hoy no hay platicas con ningún adelantado para tomar las riendas del Rebaño sin el cartel de interino.

Con nadie: ni el Turco Mohamed, ni Jimmy Lozano, ni Diego Alonso, tampoco el Pelado Almeyda; bueno, ya se aventaron a poner a Guede y a media Liga Argentina. Pero hoy, nada de nada. ¿Por qué? Sencillo: de la elección del timonel, que será puesta por Peláez en la mesa de Amaury, depende el futuro de mi Richie en Guadalajara, pues el crédito se le está agotando rápido como la tarjeta de la señora en Buen Fin.

Aquella confianza ciega que le depositó el mandamás de Chivas a su llegada, y que aguantó viento y marea a pesar de los malos resultados y la danza de técnicos, ya no es tal, y tiene puesta la soga al cuello. Marcelo Michel Leaño se queda lo que resta del torneo, el tiempo que tiene Peláez para elegir al nuevo entrenador, así que no va a elegir con prisa. Veamos con cuál se queda.

CHIVAS LES ABRIÓ EL AFORO

Por cierto, de cara al Clásico, ya viste que el Azteca se abrirá al 75 %, ¿no? Como te lo adelanté. Sólo para que no existan dudas, el permiso del Gobierno de la CDMX ya estaba dado para que tuvieran esa capacidad de asistencia, pero la administración del Coloso de Santa Úrsula decidió esperar hasta un partido de alta convocatoria para abrirla oficialmente, como ya sucedió ayer.

Ni Cruz Azul ni América habían tenido un visitante de la convocatoria del Guadalajara, así que no lo plantearon. Vaya, ni siquiera el Tri, que jugó a puerta cerrada contra Jamaica. Eso sí, esto adelanta que los duelos contra Canadá y Honduras en el Azteca serán también con el 75 de aforo, para que vayas a gritar… pero no la voz prohibida por FIFA, ya ves que en el juego de la Femenil se puso el ejemplo de que podemos llevar la fiesta sin tener que pagar después.

LO QUE COBRAN POR EL UNIFORME

Pues la carrera por vestir a Cruz Azul sigue a tambor batiente, no creas que Joma ya está seguro para cumplir el contrato hasta 2024. Resulta que además de las mencionadas Charly y Adidas, pude comprobar que prácticamente se han acercado todas las firmas tradicionales en uniformes pamboleros, incluida Nike, incluso aquellas que no acostumbran a estar en canchas de futbol, pero que analizan incursionar, como New Era.

Es el objeto de deseo el jersey de La Máquina, así que abusados que todo puede pasar; ya es cuestión de que la marca española se apure y no ande entregando tarde los uniformes como lo que pasó con el de porteros este torneo.

Además, me enteré del costo que tiene vestir al Campeón de Liga MX y no es el monto que yo visualizaba. Para dar contexto, te platico que los patrocinios de uniforme más elevados de nuestro futbol, los de América y Chivas, andan en 7 melones de los gringos al año. Una locura que ninguno de los demás mortales puede soñar.

Después, por ejemplo, vestir a Rayados le cuesta a Puma 41 melones, pero de los nacionales, una cifra muy similar a la del costo del jersey de Universidad, por el que Nike paga 40 mdp anuales. Otro caso que sirve para contrastar es el de Atlas, que anda en 18 meloncitos nacionales.

¿Pues dónde crees que se ubica La Máquina? Igual que los norteños y los de la UNAM: piden 40 millones de pesos al año por ser su marca de ropa. No está nada cerca de las Águilas y el Rebaño, sino que cotiza a la par de los que están en el peldaño siguiente de abajo. ¿Te lo imaginabas?

UN MINI MUNDIAL MEDIO EXTRAÑO

Del anuncio que nos dieron de la expansión de la Leagues Cup, de lo poco que me pudieron adelantar del formato es que es una especie de Mundial de 40 participantes; la idea preliminar es que se armen 10 grupos de cuatro equipos cada uno, o pueden ser ocho de cinco, para que al menos tenga tres partidos cada club, y de ahí sacar 16, en algo así como los líderes y los seis mejores segundos, para irse a Octavos.

Además del premio de entrar con tres lugares a la Concachampions en instancias más adelantadas del resto, la recompensa económica está sujeta a los contratos de TV, en los que están trabajando. Me dicen que TUDN e ESPN están pujando fuerte por tener el renovado torneo.

