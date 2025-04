Chivas ya tiene a su candidato

En Chivas, Amaury aplica la de ‘más vale malo conocido que bueno por conocer’ (y no lo culpo): además de dejar en su cuñado, Alejandro Manzo, el teje y maneje, apostó por alguien de casa como cabeza deportiva: Javier Mier, directivo preparado en Europa, con capacidad, sobre todo en cantera, pero con nula experiencia para cargar el peso de ser la cara del Guadalajara, la que ahora atacarán aficionados y prensa.

El Negro, como le decimos los cuates, sabe trabajar juveniles como pocos: en Gallos consolidó nombres como Orbelín, Romo, Cortizo o Marcel, de ahí saltó a Selecciones Menores, fue clave en la medalla de Tokio. Amaury pidió consolidar la cantera rojiblanca y Peláez se lo jaló. El resto es historia.

Pues Mier ya tiene visualizado a su candidato para suceder al Loco Espinoza, un técnico que conoció en Gallos y trabajó en Selecciones, también experto en juveniles: Jaime Lozano. ¿Te gusta para Chivas? Pues pásale al siguiente.

DIVAS CONTROLAN AL REBAÑO… ¿Y CH14?

A pesar de que Espinoza tuvo malos resultados, la intención era darle chance, pero lo cepillaron por la razón que hoy pesa en Chivas: el deseo de los veteranos del plantel. Así como lo lees. El berrinche público de Mozo, los insultos al DT sin reparo, es reflejo del interior: si las divas no están contentas, el Rebaño no avanza.

Peeeero, ahora resulta que no todos los veteranos están en el grupo de control, pues la leyenda no entra al ‘Club de Tobi’. Me contaron que el plantel no puede más con el Chicharito. La actitud de Javier le colmó el plato a la mayoría, los gritos, exhibiéndolos cuando el ‘14’ tiene peor rendimiento, ¡hasta sus discursos de motivación! Ya se la saben: habla y habla y no lleva a nada. El problema es que Hernández está protegido por el patrón, que quiere que cumpla su contrato, que acaba hasta 2026. Veamos.

UNA MULTIPROPIEDAD CASI ACABA

Pues mi Tito Villa se adelantó, pero no está tan perdido: Jorgealberto Hank ya encontró compradores para Gallos, pero aún no está cerrado. Casi. Es el mismo grupo de inversionistas gringos que se acercaron desde el año pasado, con los que acordó precio sujeto a la firma del fondo de inversión en Liga MX. No se hizo, pero ya volvieron. Me cuentan que estuvieron en el famoso Palco 33 de La Corregidora en el partido ante León. Restan detalles, que no son menores, pero están cerca.

DITTA PRENDE ALARMAS AZULES

Sacudidón se llevó el cruazulismo cuando se enteraron que Willer Ditta había chocado en la madrugada. Al final, no fue como primero se reportó en redes: no hubo alcohol involucrado ni lesionados de gravedad, mucho menos víctimas. Me cuentan que la directiva celeste no quiere emitir comunicado hasta que el colombiano ponga su postura, pues no pasó a más.

Mientras tanto, sigue contemplado para viajar a Monterrey. Ahora, hay otro tema azul que tiene las marcas de los tentáculos de Billy y su cofradía, pero eso te lo cuenta en la que sigue, mi Pitufo amigo.