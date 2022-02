Cinco equipos de la Liga MX ya preguntaron por Carlos Vela

SE PRENDE VELA

Resulta que se adelanta el futbol de estufa, ya que empieza la danza de uno de los fichajes que tanto esperaba la afición mexicana, que viene de la Eme Ele Ese y que se extraña en el Tri…y no, no es El Chicharow.

Resulta que una de las joyas que fichó la liga vecina del Norte está por terminar contrato y me contaron que no hay pláticas aún para renovar: mi Carlitos Vela de oro, así como lo lees. Ya te había explicado que el LAFC lo renovó de forma automática a fines del año pasado, pero sólo fue por seis meses, por lo que en el verano se acaba su contrato, incluso antes de que acabe la temporada. Pero el club angelino no muestra intenciones para quedárselo.

Esto ya lo saben de este lado del charco y al menos cinco equipos ya preguntaron por el deseo de Vela para emigrar a nuestro torneo, ya te imaginas cuáles don: en primero lugar, Rayados y Tigres, luego vienen más tímidos Chivas y América, incluso Cruz Azul, que está desatado en eso de los fichajes, comprando bueno, bonito y barato. Así que hagan sus apuestas para ver dónde termina Carlitos.

SACUDIDA EN LA NORIA

Ya que me meto a tema de La Máquina, te tengo que recordar una máxima que aplica muy bien en el balompié profesional: no todo lo que brilla es oro. Me cuentan que en La Noria aplica la misma.

Mientras la afición y medios se desviven por lo que ha logrado Álvaro Dávila y su equipo, que ya viste que recién está integrado por el departamento de inteligencia deportiva, que increíblemente no existía en Cruz Azul, dentro de la Cooperativa se han dado cuenta de que no todo ’va por buen camino’.

No me voy a meter en más detalles, porque está un poco confuso y debo tener más certezas, pero me contó una de mis orejas cementeras, de esas pesadas, que viene una sacudida en la directiva actual de La Máquina, pues la Cooperativa busca ‘saneamiento’ al interior. La dejo ahí botando y muy pronto vas a entender a qué me refiero.

YA QUIERE RENOVAR

Vaya partido que se aventó Talavera en Tijuana, no cabe duda que es el más valioso de estos Pumas. Evitó la humillación. Se devoró a Ferreyra al cantarle el mano a mano en contragolpe de Xolos y luego al ganarle la guerra de nervios dos veces en penalti. Monstruo.

Ahora te cuento que el portero de 39 años de edad ya está buscando negociar su renovación de contrato, aunque la directiva encabezada por Polo Silva aún no ha podido sentarse con Tala. A ponerse las pilas, pues no cabe duda que deben mantener a uno de los pocos líderes en el Club Universidad. Viejos los cerros.

SE SINTIÓ TRAICIONADO

Desde su salida de Morelia, Guede ha visto las de Caín y en Necaxa ya llegó al extremo, pues su salida no se dio en términos placenteros, pues el entrenador y la directiva tronaron por decisiones en las que no tomaron en cuenta al argentino.

La gota que derramó el vaso fue el traspaso de Zendejas al América, que le cayó como bomba, pues había pedido a San Román y compañía que se lo quedaran, incluso lo avisó en la prensa, y de repente, tras ponerlo a jugar en la J1, se enteró en los medios que Alex ya no seguiría en Aguascalientes. Además, sumaron los fichajes de Chucho López y Nico Castillo, a quienes no pidió.

Eso sí, en la liquidación finalmente no hubo problema, sin embargo, el estratega sudamericano se sintió traicionado por su directiva.

