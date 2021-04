¿Cómo comunicaron a Tuca su salida de Tigres?

NO ME AYUDES, COMPADRE

Quiero ver cómo termina el torneo de Tigres, con el Tuca y sus muchachos peleando con todo el título, la directiva recibiendo raspones de la prensa y el aficionado sin saber cuál será su próximo entrenador. Vamos a darle que es mole de olla.

Si no me leíste en mis redes el viernes, acá el resumen de lo que sucedió con Ferretti: El jueves por la noche se reunieron el brasileño, Doehner, Culebro y el Inge, y ahí le explicaron que no lo iban a renovar; el técnico se molestó, les cuestionó la promesa que le hicieron, pero no hubo cambio. Terminó agradecido, pero enojado. Muy enojado. A lo Tuca.

Después, el viernes por la tarde hablaron con el plantel. También el Inge, Culebro, Valenzuela y Doehner, con Ferretti en primera fila. Hubo jugadores que levantaron la mano, como Nahuel y Gignac, pero no los dejaron hablar. Les recordaron que como profesionales debían encarar el Clásico Regio del día siguiente. Hasta ahí.

¿Y Ferretti? Contemplando al universo por la ventana. No volteó a ver ni a hablar con ninguno de los directivos. Tampoco habló el Inge, que ya está de salida. La tensión se podía cortar con cuchillo.

SE ADELANTÓ POR RUIDO DEL REGIOPERIODISMO

Ahora, aunque la decisión de no renovar al Tuca estaba tomada hace semanas, como te lo informó La Sombra Rodríguez en estas páginas, la idea de la directiva de Tigres no era tener esta plática antes del fin del torneo; sin embargo, se tuvo que adelantar por todo el ruido mediático que se generó en la Sultana del Norte. Ya ves que casi no le gusta el humo al regioperiodismo.

Te cuento. Cuando Ferretti empezó a sospechar que la directiva ya no tenía la intención de cumplir su palabra de mantenerlo en el banquillo, pues no le daban la cara ni le contestaban mensajes, el timonel llamó a sus amigos de la prensa regia para que le echaran un guante.

Tuca tuvo pláticas con medios de comunicación amigos, como Multimedios (Santiago Fourcade), TUDN (Toño Nelly) o El Norte (Miguel Arizpe), y casualmente en estos espacios empezó la defensa a ultranza del timonel mezclado con un incesante ataque a la directiva actual, sobretodo a Mauricio Culebro, el blanco elegido para cargar la responsabilidad del mal momento de Tigres.

Esto, por supuesto que no gustó en la directiva del club, y tampoco en la de Cemex. Mi oreja regio-cementera me contó que especialmente a Rogelio Zambrano, el mandamás y a quien no le gustan nadita de nada los escándalos, ordenó que adelantarán el anuncio interno, pues no le gustó que “intentaran chantajear” al club a través de presión mediática. Y ahí el resultado.

Es decir, en lugar de que cambiaran la idea de la directiva para mantener a Ferretti, lo único que hicieron fue encender a la plana alta para que aceleraran la comunicación de la decisión. Brillantes mis compadres del regioperiodismo, que hoy ya no saben dónde esconderse después de que gritaron a los cuatro vientos hace semanas la ultra súper exclusiva de que ya estaba la renovación del Tuca.

OTRO QUE ANDA HUÉRFANO EN SAN NICO

Dentro de toda la incertidumbre que reina en Tigres estos días, porque resulta que también están revisando a otros directivos que se pueden ir de la institución (ya te platico después más a detalle por qué), uno que no se encuentra es mi admirado Anselmo Vendrechovski Júnior, mejor conocido como Juninho, pues no sabe aún si se va con el Tuca o sigue como parte de la institución.

Me cuentan que la directiva aún no decide si lo integrará al siguiente cuerpo técnico, o de plano dejarán que el que venga traiga a sus auxiliares. Lo que es un hecho es que no sabe qué hacer Juninho.

Además, de una vez lo aclaro: no habrá desbandada de jugadores como muchos especularon, la base del plantel se queda a cumplir contrato, como Guido, Gignac o Nahuel, los más molestos con la salida de Ferretti; incluso se habló de que Hugo Ayala podría irse, pero no, tiene todavía un año más firmado.

EL PIOJO YA NO ES EL ÚNICO

Pues ayer se me adelantó La Fiera a avisar que don Ignacio Ambriz Espinoza ya no va a seguir en El Bajío, ¿y sabes por qué? Ya lo andan mallugando.

A pesar de que el Piojo asegura que no hay pláticas con mis Ti-gue-res, la realidad es que sigue como el favorito para suceder al Tuca, siguen armando el contrato con condiciones, especialmente de conducta.

Sin embargo, mis compas de Cemex están listos con el que sigue: Nacho. Desde la semana pasada lo sondearon y no es casualidad que León avisará ayer con tono de que ‘el que no quiso fue Ambriz’. En las negociaciones, a Nacho se le salió decir que ya lo habían buscado y pues obvio, que esperaba mejor oferta. Veamos.

EN LEÓN NO LES PIDEN LANA

Siguiendo con La Fiera, ha sonado en El Bajío un rumor sobre que el dueño del estadio, El Cuate Zermeño, les está exigiendo cerca de mil millones de pesos por el inmueble que les fue adjudicado, cosa que es falsa.

El caso ha sido difundido por el Periódico AM, cuyo dueño, según me cuentan en León, se adjudicó el predio donde hoy está el Hotel Stadium, pues tiene que regresar el predio o ahora sí pagarlo. Así que, aclarado está.

LE PIDEN CABEZA FRÍA

Cambiando ya de equipo, te cuento que en el América le piden 'mesura' a Bruno, quien aún no encuentra su punto óptimo después de haber tenido que sortear una rehabilitación ardua de su rodilla izquierda por rotura de ligamentos.

Con la derrota en Toluca, los defensas americanistas recibieron un mar de críticas, comenzando por el paraguayo, especialmente en redes sociales, donde su esposa salió al 'quite' y justificó que si el zaguero no tiene el mejor ritmo es porque lo ponen un partido sí y otro no.

Por supuesto, estas palabras llegaron a los oídos de la directiva y recordaron al jugador que se deben controlar estas manifestaciones de sus familiares para evitar malos entendidos y a la postre un ambiente interno pesado. Los futbolistas son los responsables y deben responder por cualquier declaración fuera de lugar como lo marca el ‘Libro Amarillo’

SE ACERCA LA APERTURA

La incertidumbre del retorno a los estadios sigue a tope en el centro del país. Te puedo decir que el que está cerca de la apertura es el Toluca, pues el semáforo epidemiológico en el Estado de México vive por primera vez el color amarillo.

Los Diablos ya están pujando ante las autoridades para que el Estadio Nemesio Díez pueda permitir el ingreso de público en la fase final.

Eso sí, aunque el Azteca está preparado, aún no hay para cuándo. Paciencia, mis Francos.

