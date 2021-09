Consagrados del Tri, cansados de Jorge Theiler

LLEVARON GUARDIÁN

Cuando algunos pensamos que por perder al Tata en Costa Rica y Panamá, los seleccionados podrían tener más espacio distendido, resulta que es todo lo contrario, pues se llevaron como cabeza del grupo al que realmente los vigila y regaña en el Tri.

Resulta que Martino no se mete directamente con los tricolores, es más, tiene una relación distante, me cuentan que casi no convive con el grupo. Quien lleva el trato cotidiano con los jugadores es precisamente Jorge Theiler, el auxiliar que dirigió en San José y lo hará mañana en Ciudad de Panamá.

Y me aseguran que ya tiene cansados a algunos, especialmente a los consagrados, pues es el encargado de dar los mensajes cara a cara, especialmente en temas de disciplina. El mejor ejemplo es lo que pasó con el auxiliar del Tata y Salcedo, cuando le recriminó la actitud en Copa Oro, el Titán respondió y hoy está cepillado. Así que al cierre de este inicio del Octagonal, se llevaron al guardián a la gira.

SE RESISTE Y AMENAZA CON VOLVER

En temas de nuestro torneo, la visita al quirófano sigue eludiendo la mente de Renato, a pesar de la lesión muscular. Es una postura definitiva. A pesar que en el Ame se enojaron por la decisión de Ibarra de no operarse en Guadalajara con sus doctores de ‘confianza’ del problema en el tendón del bíceps femoral hace ya un par de semanas, el ecuatoriano no está arrepentido.

Renato está realizando sesiones de rehabilitación y me cuentan que está radiante de optimismo en su avance; esta semana tendrá nueva revisión y aunque hay que esperar, Ibarra cree que va a estar de regreso antes de lo previsto. Consultar otras opiniones médicas lo hicieron pensar que en cuatro semanas estará listo para volver.

En su momento, el doc águila, José Vázquez, insistió en la operación, pero Renato simplemente no le tuvo confianza; incluso me dijeron que algunos de sus compañeros en el Nido le aconsejaron lo mismo: que no se sometiera a la intervención. Ya a inicios del 2020 como americanista había sido operado del tendón del aductor sin los resultados esperados, otro factor que influyó.

El problema es que en Coapa ya hicieron oficial que Benedetti se queda, así que queda ‘libre’ una plaza de foráneo, para la que aún buscan extranjero y tienen hasta el próximo 22 para encontrarlo, así que Ibarra, por mucha confianza que tenga, no tiene un lugar seguro.

AHORA SÍ, ESTÁ RENOVADO

Ahora, el que me cuentan que está como nuevo es justamente El Poeta, de quien ya te contaron que hasta el psicólogo fue a dar, pero le ha servido de lujo para recuperarse, especialmente en lo anímico.

Después de las lesiones y el problema personal que tuvo, por ser ventilado en la fiesta con las ‘chicas alegres de la calle’, como decía José Luis Perales, hoy Nico está fuerte de la mente, al grado que pidió a Solari y la directiva la oportunidad de quedarse y demostrar, para no ser traspasado al Mazatlán y poder jugar de nuevo con el Ame. Y ya lo ven, en el amistoso tuvo minutos y tiene su lugar en Liga Em Ex. Ojalá que lo aproveche.

CON CHANCE DE ABRIR POR FIN

Ya se asoma una buena en Pumas, pues con el semáforo ya en amarillo en la Ciudad de México, la UNAM ya aceptó que algunos de sus estudiantes comiencen a regresar a las aulas para las clases que así lo necesiten. Y lo bueno para el equipo de Liga Em Ex es que ya analizan la apertura del Olímpico.

El Club Universidad había acordado algo así como que después de una semana en amarillo se podrían sentar a analizar si abren por fin el majestuoso campo universitario, el único que se mantiene cerrado en nuestro futbol profesional. Así que, a cruzar los dedos, auriazules.

DOÑA LIGA SE APLICA

Por cierto, te platico que surtió efecto la queja de los gamers que no han recibido el pago por disputar la eLiga MX desde hace tres meses, pues al fin ya les va a caer la lana esta semana. Me cuentan que no van a esperar a la empresa UnoSiete arregle sus problemas poniendo en entredicho el prestigio de Doña Liga. Aviso si cumplen.

TRAPEANDO EL PISO CON LA COMPETENCIA

Vaya paliza que le está acomodando TV Azteca a mis compadres de Televisa en las transmisiones del Tri en TV abierta. Canal contra canal no hay competencia, de hecho, en este ‘verano tricolor’, traen ya racha de ¡14 juegos ganándoles! Son seis de la Copa Oro, otra media docena en los Olímpicos y dos del Octagonal.

En TUDN lo saben, aunque manden sus comunicados de que ganan a ‘nivel general’, es decir, sumando todas las plataformas. Ahí ni cómo competir. Pero la batalla de canal contra canal en abierta es de Azteca.

Me llama la atención que en la señal para nuestro país no hagan cambios aún. Está claro que Televisa sigue siendo amo y señor del mercado latino en Estados Unidos, a través de la señal de Univisión Deportes, que ahora también se llama TUDN, pero mientras el Perro Bermúdez narra para los ‘gringos’, acá apuestan por mi amigo Andrés Vaca y no echan toda la carne al asador para combatir a Martinoli y compañía. Veamos si se ponen las pilas mañana.

INJUSTO, PERO NO ILEGAL

Ya en temas de Doña Tele, vaya ola de energía positiva desató la columna pasada de mi compadre El Fantasma, donde entre otras cosas, explicaba que en la salida de García Toraño de ESPN, el conductor esperaba un finiquito de la empresa en la que laboraba desde 2007. Los mensajes de buenos deseos se dejaron llegar con todo, eso da gusto.

Ahora, vale la pena aclarar que no necesariamente lo incorrecto es ilegal, es decir, no porque creamos justo que le deba tocar una lana extra al conductor por su salida, el canal estaba obligado a dársela. En ESPN, como en muchos medios, los contratos del freelanceo permiten al empleador darle la vuelta jurídicamente al tiempo de su relación laboral, para esquivar estos compromisos de antigüedad. Es una triquiñuela, y el talento decide si la firma.

Me contaron que en su momento, García Toraño incluso puso en la mesa bajarse el sueldo con tal de que le renovaran el contrato, pero contrario a como sucedió con talento que también iba para afuera, como mi compadre Héctor Huerta que recién cumplió 15 años en el canal, acá ESPN no dobló las manos y lo cepilló. Así las cosas en este cruel mundillo de los medios de comunicación. Salvaje, aunque no lo creas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI VENCE A COSTA RICA Y MARCHA DE LÍDER EN EL OCTAGONAL.