Cruz Azul planea poner DT interino contra Toluca

NOVELA CELESTE

Vaya novela que se vive dentro de Cruz Azul. Televisa debería darse una vuelta para revivir los ‘culebrones’ épicos en el canal de Las Estrellas. Todos quieren meter mano, es un nido de víboras. Hoy te cuento de uno de los nombres que no se han ventilado, pero que pone más desorden en La Máquina.

A Víctor Velázquez le quedó grande la yegua, no mete mano para arreglar la crisis y como político sólo aparece para tomarse la foto cuando le conviene. Pues me estaban contando que para tomar las decisiones en La Noria hay un personaje clave que no ha salido a la luz, un directivo que resulta ser pariente del propio ingenierio y al mismo tiempo sobrino de Billy Álvarez: Antonio Reynoso, uno de los que lleva la voz cantante en el equipo cementero.

Este directivo es hermano de Giuliana Reynoso, la esposa de Velázquez, por lo que tiene toda la autoridad del presidente del consejo de la Cooperativa para meter mano y decidir. Es uno de los que da órdenes.

De los que operan también es un relajo. Hace unas semanas ya apareció el Conejo Pérez como una especie de ‘director deportivo’. Pero también sigue chambeando Carlos López, con el mismo cargo. Encima, están el Vikingo Dávalos y José Luis Ortega, coordinador y gerente de inteligencia deportiva, también opinando. Pero eso sí, ninguno de los mencionados puede tomar decisiones si no se autoriza arriba. Además de Reynoso y de Velázquez, hay que recordar que el abogado Rafael Anzures es capaz también de definir el rumbo. Con tantas voces, con razón el Titanic celeste sigue en hundimiento. Es una pena.

VA EL ETERNO BOMBERO

Y ahora, lo importante, lo del técnico. Me contaron que hoy ya habrá noticias sobre el banquillo, es decir, que cortarán al Potro de una vez y no lo dejarán que dirija ante Toluca, pues como la nota de su cese ya fue destapada por mi padawan Castillo, pues mejor de una vez, para qué prolongar el sufrimiento.

Pero no tienen aún al técnico amarrado, pues siguen con Paco Palencia como principal candidato, y luego de las reacciones que han visto en redes se convencieron, aunque ya llegaron más currículums a La Noria, como el de Jimmy Lozano. El plan por ahora es poner un interino para el próximo domingo en la capital mundial del chorizo y todo apunta al bombero eterno de La Máquina: el Inge Moreno, para que dirija el duelo. Así le ganan unos días a los sombrerazos y la grilla que hay al interior de Cruz Azul, un club secuestrado por intereses personales.

NI LLORAR ES BUENO

Mi Alex Zendejas se rompió el pasado sábado contra Santos, un desgarre muscular en la parte posterior del muslo derecho que lo dejará fuera de circulación al menos tres semanas, baja sensible para las Águilas de cara a lo que está por venir.

Hay veces que ya ni llorar es bueno, pero a finales de enero el extremo acudió con disposición a un campamento de la Selección de los Yunaited con permiso de la directiva azulcrema. Así acumuló una semana cargada de trabajo con tres partidos que ahora trae consecuencias. Al regresar al Nido, fue titular contra Mazatlán y me cuentan que el cuerpo técnico del Tano Ortiz se arrepiente de no haberlo dosificado como correspondía. Sin duda, también lamentan el préstamo a EU, sobre todo porque no era Fecha FIFA. Ya no queda más que pensar en una buena rehabilitación.

EN FEMENIL LEERÁN LA CARTILLA

Ah que los Pumas, no salen de una cuando ya están metiendo las cuatro en otra. Mientras lo de Dani Alves y su proceso por acusación de delito sexual sigue raspando duro en Cantera, ahora hay escándalo en su Femenil.

Del brasileño sólo aclarar los rumores que salen de Brasil: Universidad aún no le pide de regreso los millones que le adelantó al lateral brasileño, como ya te platiqué, pues me cuentan que eso sólo podrá ser hasta que sea irreversible el castigo de la justicia española. Es decir, el exjugador auriazul puede perder en una primera o incluso una segunda instancia y aún seguir peleando, es decir, Pumas podrá reclamar hasta que quede firme la sentencia y para que eso suceda pueden pasar varios años.

Ahora, lo nuevo. Por si no viste el video, el técnico de la Femenil, Jonathan Lazcano, da un empujón a Natalia Valdéz luego que salió de cambio ante Cruz Azul y ya se armó la gorda en redes. Lo que no saben es que la jugadora le mentó la madre al timonel en el momento de ser removida de la cancha, una actitud de la que incluso se disculpó con su entrenador. Del empellón, la futbolista no se quejó, es más, ni se dio cuenta. Y es que hay gato encerrado.

Me cuentan que la grilla al interior del conjunto felino femenil está a todo lo que da y hay un grupo que ya no soporta a Lazcano, por lo que aprovechando el incidente, filtraron el video para que se hiciera ruido entre la afición y le costara la chamba al estratega. Pero les puede salir el tiro por la culata.

Me contaron que Natalia está citada hoy en Cantera para explicar su actitud y para que le lean el reglamento, que prohíbe este tipo de indisciplinas. Y te adelanto algo, si Universidad ya intentó dejar ejemplo con Dani Alves, también debe castigar los insultos al cuerpo técnico. De Lazcano, me cuentan que según lo que diga Valdéz verán si hay sanción, pero ya te decía que la futbolista no sintió que la violentara, fue un pretexto de las jugadoras que lo quieren fuera.

A esto hay que sumar que el actual director deportivo de la femenil de Pumas, Luis Eduardo de Buen, está denunciado por Itzel ‘N’, aquella maestra a la que Marco García le tomó fotos por debajo de la falda y las distribuyó en el club, porque en su momento culpó a la víctima del acoso “por vestirse cachonda”, según contó la agredida y su abogado. Así que Universidad sigue acumulando terribles ejemplos al interior. Veamos en qué acaba.

SE FUE EL QUE MÁS SABÍA

Y ya de salida, te cuento que en Doña Fede recientemente perdieron al mago de los reglamentos, al que se las sabía de todas todas y se encargaba de resolver los problemas con las normativas en nuestro futbol, el que más sabe de cómo están las reglas y protocolos en Liga Meme X: Víctor Guevara, quién emigró al norte para chambear con la Leagues Cup, el torneo binacional entre los de nuestro país y la MLS.

En su lugar se queda Fran Iturbe, quién es un chavo que le estaba aprendiendo a Guevara el teje y maneje de los reglamentos y me hablan buenas cosas de él, pero en definitiva aún no tiene el colmillo que deja su antecesor para resolver en Doña Fede los dilemas que constantemente se aparecen en nuestro pambol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POTRO GUTIÉRREZ RECIBIÓ ULTIMÁTUM DE CRUZ AZUL.