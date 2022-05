¿Cuánto ganaron los árbitros de la Final de la Liga MX?

POR ’10 MIL’ RAZONES

Resultó extraño que al Cantante Guerrero, quien va al Mundial como árbitro VAR, no lo pusieran precisamente en el cuchitril para la Final. Una buena oreja de la comisión de Brizio me puso a pensar: quienes fueron al VAR en el juego se metieron 30 mil pesos, pero para el cuarto árbitro fueron 40 mil, así que suena lógico pedir que te bajen al campo en lugar de quedarte en la unidad móvil, ¿no?

Y ya nada más como chochito cultural le pregunté cuánto ganaba el resto y así se reparte: los asistentes se embolsaron 70 mil por la Final y el central se llevó 120 mil. Nada mal pagado el arbitraje mexicano, ¿no?

LA MANCHA ARBITRAL NO SE QUITA

Qué buena Final nos regalaron Zorros y Tuzos, estaba para cualquier lado, seamos claros. Hubo de todo, pero no siempre positivo, pues el 'negrito' en el arroz volvió a ser el arbitraje.

Ahora en dos sentidos: por nuevas jugadas polémicas, especialmente en los penaltis y por la ‘falla tecnológica’. Primero, yo creo que fue correcto no marcar a favor de Pachuca el tiro de castigo porque hay un jugador que interfiere en la jugada al bloquear a Santamaría. Sin embargo, varios aficionados me cuestionaban: ¿Por qué no aplica el mismo criterio que aquél gol del América en el que Bruno interfiere? Y la otra básica: siguen cuestionando que sean hermanos el jefe de Brizio de la comisión arbitral de Doña Fede y el presi del Atlas. Aunque no exista una componenda, es lógico que levante sospechas.

Y segundo, el tema de la comunicación con el VAR, cuando el Curro Hernández y el Cantante Guerrero aseguraron que no escuchaban y retrasó el partido en Pachuca. Pues chécate la teoría que ya circula entre los árbitros: que el central y el cuarto se pusieron de acuerdo para decir que no escuchaban nada desde el cuchitril para no tener que interactuar con los de la unidad móvil, pues consideraban que habían elegido a gente sin experiencia y tenían temor de que los hicieran caer en un error. Así que pidieron mejor un ‘woki toki’ con el que la comunicación fuera menor y controlada. ¿Será?

¿Y LA DEMANDA, APÁ?

Por cierto que me dio harto gusto ver a Don Roberto Guerrero Ayala en la transmisión de TUDN de la Final, increíble que los millennials de redes sociales no lo reconocieran y lo criticaran sólo por su edad. Cuánta memoria hace falta. Pues sobre todo me sorprendió que le hubieran abierto sus micrófonos de nuevo, pues este decano de la comunicación demandó laboralmente a la televisora cuando lo cepillaron olímpicamente de las transmisiones en Guadalajara, a quien empezara a narrar Mundiales desde Inglaterra 66 en la misma señal. Me dicen que el pleito iba por el doble dígito de millones del águila, es decir, algo pesado.

Pues bien, me cuentan que lo pidió el Perro Bermúdez, a quien fuera uno de sus grandes maestros y amigos en la crónica desde tierras tapatías, y por eso estuvo en la Final. Ya les investigaré si la televisora de Chapultepec dobló las manos para pagarle, si hubo arreglo, o si de plano Don Roberto sólo aceptó ir por su ‘ahijado’ de transmisiones.

CÁBALA CON MICRÓFONO

Ya metido en temas mediáticos, yo sé que uno de mis padawans favorito no lo va a contar, pero ahí te va una anécdota de esta Final: Resulta que Luis Castillo entrevistó el torneo anterior a Julio Furch justo antes de la Final y le hizo una pregunta que se le quedó bien grabada al goleador: “¿Qué soñaste antes del juego?”, a lo que respondió “que metía un gol”. Y lo hizo ante León, un gol que subió al global para terminar en penaltis y ganar la segunda estrella rojinegra.

Pues el argentino no se quedó con las ganas y cuando Castillo estaba en las entrevistas, en la charla previa le pidió a la gente del club que le pidiera que le formulara de nuevo la misma pregunta. Lo hizo y el resultado fue que Furch volvió a anotar en la Final para alzar ahora la tercera del Atlas. Vaya cábala. Mi padawan le enseñó la mejor cara de la diosa fortuna.

NO LE PIERDEN

Se va, se va y se fue. Mozo ya se despidió de Cantera y ahora sólo falta que apruebe los exámenes médicos en la Perla Tapatía para ser oficialmente de Chivas, ante el descontento de aficionados y cuerpo ténico de Universidad. Pero donde manda capitán, no gobierna marinero.

Te cuento que no le fue nada mal a Pumas con la venta, pues me cuentan que el Inge Silva fue inflexible con Peláez y el Rebaño, les puso la cifra y no cedió un peso. El Guadalajara pasó de un préstamo a terminar comprando al lateral en el precio pactado por los auriazules. Eso sí, la directiva universitaria la jugó de diez: aceptaron quedarse con un porcentaje de la carta de Mozo, contemplando una futura venta del defensa. ¿A Europa? Depende de Alan. así que en Cantera no le pierden.

ELIGEN UN HISTÓRICO

Ya para cerrar, en el futbol de estufa ya se arregló otro técnico: a Gallos lo va a dirigir un jugador histórico de la institución, ídolo me atrevo a decir, el mismísimo Mauro Gerk, quien hoy ya tendrá su primera práctica como timonel emplumado. Éxito.

