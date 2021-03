¿Cuánto le costaría a Chivas despedir a Vucetich?

SIN RENUNCIAS Y CON MUCHA PACIENCIA

No faltó el tuitero que se aventó a asegurar que tras la derrota en el Clásico, Peláez había presentado su renuncia, una falta de criterio para interpretar lo que realmente sucedió. Así fue la cosa: Tras el juego, hubo charla en el vestidor rojiblanco, entre la directiva y los jugadores, como ha sido constante en este torneo, palabras fuertes, subidas de tono.

Y mi Richie Peláez lanzó: ‘Si es necesario, se lo digo a Amaury y me hago a un lado’, como después repitió en la rueda de prensa de ayer. Palabras recurrentes en el directivo.

Sin embargo, la renuncia es innecesaria. Cuando Peláez y Vergara se comunicaron, el mandamás del Rebaño le dejó claro al director deportivo que su lugar no está en duda, al contrario, que es necesario para encontrar la solución al desastroso Clásico.

Y algo similar ocurrió con Vuce, a quien ayer por la tarde le dieron respaldo, pero con el compromiso de que esto debe mejorar. Recuerda que aún están en posibilidad de Liguilla, como fue el certamen anterior, se alcanzaron a meter y eliminaron al América, alcanzando Semifinales. Me aseguran que Amaury tiene un aprendizaje claro de su padre: cuando hubo paciencia, se lograron los mejores resultados. Eso sí, como decía mi cabecita de algodón en su última campaña presidencial: tampoco va a dejar que se vayan al ‘despeñadero’.

CESAR A VUCE SALE EN UNA PASTA

El largo y exitoso recorrido que ha tenido Vucetich en los banquillos le ha enseñado muchas cosas, entre ellas a cerrar contratos de forma inteligente, pues sabe que el técnico vive con maletas hechas.

En Chivas no fue la excepción: el Rey Midas, quien no ha tenido representante fijo en 33 años como entrenador, ya no firma sin asegurarse de que si lo quieren correr sea con una justa compensación. Es decir, mi oreja rojiblanca me explicó que para que el Rebaño dé por terminado el contrato de Vuce antes de tiempo tendrá que pagarle al tamaulipeco al menos 750 mil dolarucos, cifra que por el momento, Chivas no piensa desembolsar.

CLÁSICO CON DEDICATORIA

Vaya que dejó muuuucho de qué escribir el Súper Clásico del domingo. De entrada, el americanista está como pavorreal, y no sólo el aficionado, sino también el de las instalaciones en Coapa. Las palabras de Briseño pegaron al interior de las Águilas, que además traían atorada la eliminación de la Liguilla pasada, así que la humillación en Guadalajara los hizo estallar de júbilo.

Me cuentan que el festejo de Córdova a lo Messi fue el reflejo de lo hondo que caló aquello de la ‘falta de identidad’ y que mostrar la azulcrema en el Akron fue el mejor tapabocas.

Además, me cuentan que entre los que tuvieron dedicatoria en la victoria está otro personaje que incomodó en el Nido cuando se fue de boca hablando mal de sus ex: el Piojo Herrera, a quien ya nadie extraña. No cabe duda que por la boca muere el pez.

RELEVO INMINENTE EN JUÁREZ

Y hablando de salidas de técnicos, ya viste que el primero que en ser cepillado este Guard1anes fue mi Flaco Tena de Oro, pues te cuento que entre los candidatos a reemplazarlo uno lleva la delantera.

Desde tierras fronterizas me aseguran que el bueno para tomar las riendas de los trágicos Bravos es Luis Alfonso Sosa Cisneros, a quien no le ha hecho justicia la revolución, pues acostumbra a montar proyectos atractivos, combativos, pero la paciencia se agota muy fácil con Poncho. Si se cierra, mucho éxito para evitar la peor multa.

EL INGE SE VA, SE VA Y…

Te cuento una de mis compadres de los Ti-gue-res; ya te detallé cómo se cerró la contratación de Mauricio Culebro, pues te actualizo, no fue para prepararlo como el relevo del Inge Rodríguez a mediano o largo plazo, sino que es para ya, es decir, para este mismo verano. Así como lo lees.

El querido Inge volvió para sacar las papas del horno tras la intempestiva baja de Miguel Garza, y no fue sólo para mantener la estabilidad en el club, sino que tenía dos prioridades: renovar a Gignac y al Tuca. Una ya se hizo oficial, la otra está cerca. Con la tarea cumplida, el retiro del presidente será automático. Es por eso que urgía la llegada del expresidente del América, para tomar la estafeta ya. Así que en unos meses, una vez acabado el Guard1anes, que no te sorprenda que Tigres anuncie el relevo oficial.

DOÑA FEDE MUESTRA PLAN YA CON RELEVO

También te había escrito que la salida de Culebro fue intempestiva, aunque en realidad ya me contaron que Doña Fede sí la vio venir y se preparó. Al directivo ya lo habían buscado hace un par de años de la MLS y hasta del Atlas cuando Orlegi lo tomó, y aunque no cerraron el ‘fichaje’, eran claros mensajes del interés por Mauricio en el mercado.

Hasta que llegó la oferta de Tigres, propuesta que Cemex sí avisó a los altos mandos de la Fede, así que antes de que se hiciera oficial tuvieron chance de hallar al especialista que se haría cargo de los proyectos que presidencia le había encargado a Culebro, incluido el más importante de la década: el Mundial 2026.

Así, el elegido fue un ingeniero de un perfil similar a Mauricio e incluso al presi De Luisa, un experto en proyectos, con currículum académico destacado, el mejor de su generación en el ITAM y un MBA en la Universidad de Northwestern de Chicago, Javier Sánchez, a quien el propio Culebro le entregó el puesto como debe ser.

Me contaron que De Luisa recién le presentó a los dueños del futbol mexicano el ‘Plan 2026’ de Doña Fede, ya con Sánchez a bordo, así que no dieron oportunidad a que se generara un hueco de funciones, especialmente en lo que al Mundial tripartito se refiere. Bien ahí.

COCINAN NUEVAS LIGAS BALOMPÉDICAS

Increíble, pero cierto: ¡Hay dos grupos que buscan crear nuevas Ligas fuera de FIFA! Es para la sección del ‘Aunque usted, no lo crea’; hay quien insiste en matar pulgas a balazos.

En uno de esos grupos, el ‘autor intelectual’ es aquél dueño de los extintos Toros Neza, el millonario Juan Antonio Hernández, incluso ya le tiene nombre: SúperLiga Autofin. Ahí nomás. Tras el fiasco de la patética Liga Balompié con Carlos Salcido, estos van por un presi con experiencia al mando de un torneo o de un equipo.

Te cuento de la primera gran opción: Decio de María Serrano. Pues no pasaron de un café y el expresidente de la FMF los mandó sutilmente a freír espárragos. Resulta que el exdirectivo hoy tiene un puestazo, pues es el segundo de a bordo de una gran empresa mexicana: Farmacias del Ahorro, así que no le interesa volver al fut.

La segunda, por quien mantienen la vela encendida, es un dirigente que llegó a ser el preciso de la Primera, expropietario de su amado ‘Aclante’: José Antonio García. Un crack, mi Toño. Aún no responde. Y lo buscaron los dos torneos.

No salgo del asombro de estos casos, insistentes, a los que prefiero llamar ‘soñadores’ que otro adjetivo. Es de no creer que no aprecien el complicado momento que viven los clubes de Liga MX y quieren invertir en algo condenado al fracaso, y no por sus capacidades, sino por estar fuera de la protección del futbol organizado. Allá ellos. Guerra avisada no mata soldados.

