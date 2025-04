¿Cuánto le debe Pachuca a Televisa?

Vaya caos que causó la prohibición de transmitir el partido entre Pachuca y América, no sólo para México sino para Estados Unidos, por la señal de TUDN, que sin deberla ni temerla salió raspado.

Después que los Tuzos se llevaron sus juegos a TUBI, ya que Fox Sports México no pagaba, la empresa de Grupo Lauman logró en un juzgado de CDMX la semana pasada que detuvieran la transmisión, pero se pasaron de listos, pues el Juez impidió que tuviera señal para nuestro país ¡y también para Estados Unidos! Era innecesario, pero el reclamo escaló.

De inmediato, los abogados de Pachuca pidieron una especie de amparo para poder pasarlos al menos por TUDN en EU, pero el juez les dijo que se atravesaba fin de semana y sería hasta este lunes, lo que prendió a los defensores (como retrata el video que se hizo viral, donde reclaman).

Se confirmó el lío: el notario de Pachuca (el mismo que ayer estuvo en el Salón de la Fama de la Bella airosa) impidió el sábado que entrara la unidad móvil de MediaPro (la que le hace los juegos a TUBI) y sólo permitió que pasara la de Televisa, porque iba a ayudar a Doña Fede con el VAR. Por eso la señal de Chapultepec es la única que tuvo repeticiones de las jugadas del partido, como el penalti que no le marcaron a Valdés o la lesión de Idrissi a Cervantes sin tarjeta.

¿Y POR QUÉ TELEVISA RECLAMA A PACHUCA?

Pues me cuentan que desde el viernes, Jesús Martínez avisó a Olek Loeweinstein, mandamás de TUDN, el problema con la prohibición del juez que afectaba también a su transmisión en Estados Unidos. Después vino el comunicado público de la televisora de Chapultepec acusando a los Tuzos que “de manera injustificada” les impidieron pasar el partido. Peeeeeeeeero, digamos que fue de chocolate. Me explico.

Como Pachuca anticipó a TUDN que la prohibición del juez fue provocada por el reclamo de Grupo Lauman, me dicen que en Televisa entendieron el origen del problema, pero para cobrarle a los Tuzos y que estos tengan armas en el lío legal contra Fox Sports México, era necesario que desde Chapultepec hicieran esa queja pública, para que lo agreguen al expediente y se la cobren a su vez a la empresa de Manuel Arroyo.

Por ahí leí barbaridades de que Pachuca le debía al menos 3 millones de dólares, por lo que perdió de publicidad Televisa en el juego ante América, pero nada que ver. La cifra que el club de la Bella Airosa le debe oficialmente a TUDN por perderse la transmisión de un partido es de 700 mil dólares, según me confirmó mi compadre El Fantasma Suárez. Así de claro está el lío.

FUMAN PIPA DE LA PAZ NORTEÑA

Pues ya salieron a meter reversa en el Norte, tanto la directiva de Rayados, como la regioprensa que había salido a contar que Canales pateó y rompió una puerta por discutir con Demichelis. Les digo que no dan una. El Tato Noriega desmintió a la prensa al asegurar que el español se golpeó con la puerta por no abrirla con las manos, pues traía cargando un mate. Luego fueron los propios comunicadores de Monterrey los que salieron a desdecirse. Hasta el español explicó en un video que las cosas no fueron como se dijo.

Lo que es un hecho es que Demichelis y Canales se reunieron después de la discusión (que sí existió, pero no como la contó la regioprensa) para fumar la pipa de la paz en pro del equipo, que este fin tiene su partido más importante, el que salva su temporada: el Clásico ante Tigres. ¿Va Canales? Mi apuesta es a que lo van a forzar y el español aceptará. Veamos.

RECLAMA A FAITELSON EN PLENO SALÓN

Y ya de salida, me contaron que en la votación del Salón de la Fama, en el que se rindió homenaje a los recién partidos Paco Villa y André Marín, el Perro Bermúdez y otros periodistas recomendaron hacer estas distinciones, pero en vida. David Faitelson pidió la palabra para secundar al icónico cronista de Televisa, y nombró, entre otros, que deberían tener una distinción, a José Ramón Fernández.

Pues el comunicador de TUDN no terminó de nombrar al decano del periodismo deportivo cuando su hijo, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo (¿no querían un nombre más largo?), le lanzó un: “¡Ahora sí, cuando te conviene!”, y se retiró del recinto. No cabe duda de que las constantes críticas de Faitelson a Joserra no han pasado por alto en la familia Fernández y me parece valiente y oportuno que lo sepa David.

