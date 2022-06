¿Cuánto pagó Pumas por Del Prete?

SE RAYARON POR EL GOLEADOR

Sin duda a los que les ha ido sorprendentemente bien en la ventana de refuerzos es a Pumas, que están planeando presentar a sus refuerzos con bombo y platillo antes de viajar el fin de semana a la pretemporada en Estados Unidos, en especial por haber cerrado a una joya deseada por tantos como Gustavo del Prete.

No sólo había clubes mexicanos interesados por el atacante argentino, sino que Estudiantes, el club donde era goleador, avanzó en la Libertadores, van en Octavos ante el Fortaleza de Brasil, y querían retenerlo para el torneo internacional; sin embargo, la oferta de Universidad los terminó por convencer.

Me contaron que El Pincha había pagado al Montevideo City Torque, el club anterior de Del Prete, un melón cien mil de los gringos por 60 por ciento del pase, y que cuando llegó la oferta de Pumas, de inmediato finiquitó la compra completa en dos melones; así, lo vendieron en lo doble a los auriazules. Y todos contentos.

Lo que no se ha ventilado tampoco, es la duración del contrato de Gustavo con Universidad, que está pactado en tres años, pues le quieren dar seguridad al goleador, que tenga las condiciones para romperla en el Olímpico 68. ¿Y quién dijo que no había con queso las quesadillas en CU? Yo no.

ACEPTARÁ LAS CONDICIONES

Mucho movimiento, a nivel equipos y directivos. En Doña Fede se adelantó lo que te escribí hace unas semanas, que Arturo Brizio dejaba la silla del arbitraje, pero se adelantó más de medio año. Hay mucha suspicacia sobre su baja, aunque el exmundialista ha sido político al decir que fue su decisión. Eso sí, cinco años en el cargo no lo dura cualquiera.

Ahora llegará Benito Armando Archundia como los anteriores presidentes de la Comisión de Arbitraje, con el sello de Televisa: Rafa Mancilla y Héctor González Iñárritu, que eran directivos en el América, y el propio Brizio, quien por años fue comentarista en la televisora de Chapultepec.

Me cuentan que Archundia trae ideas revolucionarias, pero que ya le frenaron el carro en muchas, entre ellas se le había ocurrido hacer antidoping a los árbitros, cosa que sería una locura: “correrían a la mitad, mi Franco”, me lanzó una oreja autorizada. Me dicen que va a aceptar todas las condiciones, pues se da por bien servido con el sueldo del puesto, que es la nada despreciable cantidad de 300 mil pesos al mes. Hay días que ni yo los gano en la semana.

ANDA CON TODO

Quién no ha desentonado en la pretemporada es mi Jürgen Damm de oro. Me cuentan que con la gran oportunidad que le abrieron, el ‘alemán’ no ha desentonado en el trabajo físico y futbolístico, a pesar de que no tuvo actividad en el primer semestre del año. El gol de anoche fue una muestra más. Además, ha dejado en claro que está dispuesto a sacrificar en lo económico para demostrar que tiene mucho por aportar.

Tras estos días de observación, en el cuerpo técnico encabezado por el Tano Ortiz hay confianza de que Jürgen pueda ayudar en el torneo que ya arranca el siguiente mes. Damm está motivado y se nota, fue muy bien recibido por el grupo y el entrenador. Estos días son clave para que se defina su futuro y en la cancha pueda ganarse el derecho de continuar en el equipo pasando el Mundial.

COBRADORES POR DEMOCRACIA

En temas de Selección, te cuento del tema polémico de Marcelo Flores, quien falló un penalti en Torreón y terminó devastado en el vestidor. No hace falta decir que el grupo lo arropó y trató de levantar el ánimo al chavo, que ya después en redes mandó un mensaje de aprendizaje por lo vivido ante Surinam.

Pregunté del tema de los penaltis, pues también no sólo me extrañó que el chico del Arsenal pateara uno, sino lo que pasó con el que anotó Henry: cuando Romo tomó el balón, Lainez se acercó a pedírselo para que lo tirara Martín.

El tema es que en este Tri no hay tiradores designados por el Tata Martino, no los elige el entrenador sino que dejó en el grupo que en cada juego designe al que esté en mejor forma para cobrar. Es un estilo distinto al acostumbrado, pero así lo estableció el entrenador. Así se entiende que pueda haber algunas confusiones cuando toque disparar desde los 11 pasos. Fue el propio grupo el que dejó entonces que Flores tuviera la responsabilidad ante Surinam. Para mí, una decisión equivocada por cargarle presión innecesaria al muchacho en caso de errar, como pasó.

RETRASO POR NACIONALIDAD

Por cierto que mi compadre Medrano me contó que el Tri tuvo un retraso para viajar a Jamaica en el charter que consiguió Doña Fede justamente por Marcelo, quien en lugar de utilizar el pasaporte mexicano como todos los demás, sacó el canadiense en la aduana y nadie tenía contemplado que no fuera parte de la comitiva mexicana. Así tuvieron que esperar una hora de más a que se arreglara el show. Una anécdota más para el juvenil en selección.

