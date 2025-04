Desquita humillación en el casino

Dicen que las penas con pan son menos, así que este compadre, mi querido Francolieber, se desquitó sabroso tras la humillación que pasó su equipo. No pasaron ni 24 horas de la eliminación en Conca y ya andaba apostando en el casino. Pues la encerrona de Efraín Juárez y el plantel de Pumas tras caer con el Vancouver en Cuartos, que pasó de las dos de la madrugada y a la que no entraron directivos, de puro grito entre jugadores y cuerpo técnico, poco le valió a algunos.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Lo peor es que este es uno de los refuerzos que llegaron con bombo y platillos para este torneo, procedente del Viejo Continente y con aspiraciones de Selección… Ya lo adivinaste seguro: este es el recuento de lo que hizo Alex Padilla tras quedar eliminado.

Al día siguiente de la humillación ante los Whitecaps en CU, el portero de origen español se apareció para derrochar billetes en el Big Bola de Pedregal, el que está en Escenaria; me imagino que fue para sacar el coraje de haber perdido una serie donde contribuyó con sus errores y tras la que fue criticado. Varios asistentes lo reconocieron y para que no le pudieran tomar foto mientras se divertía, sus amigos lo cubrían; cuando alguien se acercaba a pedirle una selfie pal recuerdo, Padilla le pedía moverse al baño para que en la foto no se evidenciara que estaban en el casino.

Y eso no fue todo, pues después de jugar en las mesas del casino, Padilla y sus amigos se cruzaron la avenida San Jerónimo para seguir desquitando la rabia del papelón de Universidad en uno de los que ya se consolidaron como lugar favorito de futbolistas en la CDMX, el Bar 27, donde la fiesta siguió hasta tarde. Del puro coraje, me imagino.

¿QUÉ LE DEBE DOÑA FEDE A RAYADOS Y CHIVAS?

Pues Doña Fede volvió a servirle a Rayados para castigar al rival y perdonar a los suyos. Guido se comerá tres partidos de castigo por la agresión a Germán Lux, uno por la expulsión y dos por conducta violenta. Y a pesar de que Demichelis y Lucas Ocampos, como está en videos, se metieron con la tribuna con gestos y gritos, a ellos nada. ¿Qué le deberá la FMF al Monterrey para solaparlos de esta forma?

Y lo mismo con Chivas. A pesar de tener primero un herido con arma blanca, ensangrentado, y luego un botellazo de vidrio contra futbolistas rivales, de su tribuna a la cancha, Doña Fede les perdonó dos vetos. Y va por el tercero: en el Jalisco volvió la violencia con el Guadalajara de local, cuando voló desde la grada un proyectil de concreto a jugadores, que intentaron tapar, pero igual hay evidencia y no fue castigado, pues hoy juegan de locales ante Puebla. Ya en serio, ¿qué le debe la FMF al Guadalajara para permitirles esta impunidad ante tanta violencia?

EL EXPERIMENTO DE TELEVISA SÍ FUE CONTROLADO

En la desesperación por ganar la batalla del rating, Televisa ahora se aventó la ideota de poner a su narrador, Andrés Vaca, y analistas, Ricardo Lavolpe y David Faitelson, a hacer la transmisión desde la tribuna del Estadio de la Ciudad de los Deportes, y sí ganaron atención, pero por los comentarios negativos.

Muchos los acusaron de que no fue orgánico, pues era evidente que había gente alrededor ‘sembrada’, lo que Faitelson negó. Sin embargo, mis Franks, te tengo que contar que tenían algo de razón. Es cierto que los lugares alrededor fueron apartados para staff de TUDN, por lo menos una fila arriba, una abajo y tres a los costados, pero no eran guaruras de oficio, sino gente de producción y del área digital, para tener control. Incluso hubo quien la regó al no quitarse a tiempo una diadema cuando lo enfocaron. ¿A ti te gustó el experimento? A mí, francamente, no.

CONTAGIADERO EN DOÑA FEDE

Y ya de cierre, me contaron que desde la semana pasada hay un contagiadero duro en las oficinas toluqueñas de Doña Fede, pues hay unos 15 colaboradores de la FMF, muchos de la parte de comunicación y contenido editorial, que dieron positivo a Covid. Y es que en el país aumentó la transmisión, de la semana 1 a la 14 de este 2025 creció 400%: ya se han reportado 58 mil 888 casos de Enfermedad Tipo influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave, de los cuales mil 357 casos se han confirmado de Covid-19. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.