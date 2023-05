Dinenno, contemplado por Mohamed

GOLEADOR CONTEMPLADO

No hay quien le compita como ganador al premio del ‘Gran Fracaso’ a la decepción de esta temporada: el Club Universidad, que no solamente falló para meterse entre las 13 posiciones que siguen vivas por el título (¡13!) sino que tuvo la peor temporada en números, escándalos y hasta comprometió su futuro con el tema de las multas para el próximo año. Y ni así salió la directiva encabezada por Polo Silva y Mejía Barón a dar la cara.

Aunque el Turco Mohamed llegó a cambiarle la cara al patético equipo que armó Rafita Puente, no es suficiente y ahora viene la época de refuerzos que le prometieron al entrenador argentino. Pero con una constante: no habrá compras, sino que van por puro refuerzo de préstamo o que llegue libre, como ha sido en los últimos años en Pumas. Sólo a Del Prette lo compraron, el resto llegó gratis.

Eso sí: aunque se ha regado hasta el cansancio el rumor de que Dinenno sale de Cantera, ha sido tendencia de los últimos días, el goleador de Pumas está contemplado por el técnico para la siguiente campaña y hasta ayer por la noche, a Cantera no ha llegado oferta alguna. Ninguna. Nada.

Recuerda que el Rector Graue ya se va a finales del año y con el escándalo millonario que se le está armando por presunto lavado de dinero, podría empeorar con más movimientos en Pumas. Así que no se ve cómo el equipo de futbol pueda componer mientras el Doctor se marcha de la silla universitaria.

ERA FLORERO DE NUEVO

En la Dirección de Selecciones no va a pasar nada ya sin Jaime Ordiales como el gerente deportivo. Es más, hasta después de que definan al nuevo Presidente de Doña Fede, el puesto estará desocupado y las funciones las asumirá por lo mientras Rodrigo Ares de Parga. Así de necesario era el exasesor de Cruz Azul.

Ordiales decidió marcharse de Selecciones porque ya era un cero a la izquierda, una vez más, como le pasó en La Máquina, cuando llegó una nueva directiva a hacerlos campeones. En el CAR, Diego Cocca no iba a consultarlo, sino que hablaba directamente con Ares de Parga. Era como si no existiera. Y ya sin Yon de Luisa metido en temas del Tri, se volvió de nuevo un florero. La propuesta de Duilio Davino como su reemplazo la pondrá la Dirección de Selecciones al nuevo encargado de Doña Fede y hasta entonces llegará como encargado.

SE LO QUEDAN

Por cierto, que mis Gallos Blancos se van a quedar sin nuevo dueño por un año más. Me contaron que a pesar de que Jorgealberto Hank ha hablado y hablado con varios interesados, no llega el bueno que ponga los 70 melones de los gringos que pide por la franquicia del Querétaro y se agota el tiempo, pues en la Asamblea próxima tendrían que aprobar al comprador.

Resulta que ya está descartado FOX, pues no van a poner la lana para hacerse de la franquicia como se había planteado, a pesar de contar con el apoyo queretano por debajo de la mesa. Incluso el actual propietario se planteó llevar al equipo de Liga Meme X a Culiacán, donde ya están sus Dorados de Expansión Em Ex, pero resultó inviable que sea buen negocio. Es más, me contaron que hubo un dueño del circuito que le llegó a ofrecer 30 millones por tener la franquicia y ascender así a su club, pero fue muy corta la cifra. Así que todo indica que sigue la familia Hank al frente por un año más, pagando otra multa por el porcentaje y esperando que el que viene ya no tengan que desembolsar por Gallos ni por Xolos.

¿VETO A DOÑA TELE?

Es lo que cuestionó David Faitelson sobre el Rebaño y el trato a ESPN. El conductor del Líder cuestionó que el Guadalajara “es capaz de vetar a un medio porque no le gustó lo qué se dijo”, para dar una recomendación a Amaury Vergara: “No es el camino, no lo es”. Pero no tiene toda la película, y acá estoy para aclararla.

Desde que estaba Marcelito Michel Leaño como pastor del chiverío, las burlas al entrenador cansaron a la directiva rojiblanca, especialmente las de mi compa Alvarito Morales, por lo que la cúpula del Rebaño buscó a la del Líder para entender por qué había tanta saña y las mofas iban al extremo, para tener una plática. Sin embargo, en el canal los ignoraron, no aceptaron la plática. Y de ahí para el real sobre la crítica pasada de lanza y sin filtro a los tapatíos.

Sin embargo, en Chivas no tomaron represalias, es decir, no vetaron a ESPN ni a sus representantes, quienes están acreditados para los partidos y pueden acceder a entrenamientos sin problema alguno, lo que es lógico que ya no hay, es un trato especial para ayudarles a entrevistas y temas exclusivos por el estilo. Así que no hay censura, como cuestionó Faitelson, sino una simple reacción a la decisión del Líder de no cuidar el pitorreo al extremo contra el Rebaño. ¿Se vale, no? Si supieran lo que es realmente un veto.

MUCHA ENERGÍA, PACO

Y ya de salida, qué gusto me dio ver a Paco Villa platicar de la enfermedad que pasa, porque lo encara con optimismo y fuerza, agradeciendo a los que le han echado un guante o mandado mensajes de aliento en esta dura prueba. Ya te había platicado lo que pasó en Qatar, pero por encima y el cronista dio más detalles, así que hay que mandarle energía para que salga adelante.

No quiero dejar de escribir y dar reconocimiento al apoyo que recibió Paco de la televisora donde chambea, pues TUDN se portó de 10 para que Villa tuviera las condiciones necesarias para atacar la enfermedad y ahora que está narrando, seguir con su carrera profesional. En especial, La Bomba, Juan Carlos Rodríguez, quien a pesar de ya no estar en Televisa, se preocupó por darle al comentarista el trato adecuado para meter el hombro en esta dura prueba de vida. Bien ahí.

