Frente frío 29 entra este viernes y activa alertas por lluvias y vientos en México

Las condiciones del clima en México volverán a cambiar con el ingreso del frente frío número 29 este viernes, el cual interactuará con un nuevo sistema frontal, generando un descenso de temperaturas, lluvias de distinta intensidad y vientos fuertes en diversas zonas del país.

El frente frío número 29 ingresará al país este viernes y afectará a varias regiones de México./ RS

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este sistema frontal se desplazará sobre el territorio nacional durante el fin de semana, manteniendo un ambiente frío a muy frío, principalmente en estados ubicados en las mesas del Norte y Central, además de provocar inestabilidad atmosférica en otras regiones.

Las autoridades han señalado que los efectos no se presentarán de forma homogénea, ya que mientras algunas entidades resentirán principalmente las bajas temperaturas, otras podrían registrar lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado, sobre todo en zonas costeras.

Se prevé un descenso de temperaturas en el norte y centro del país durante el fin de semana./ RS

¿Qué estados serán los más afectados por el frente frío 29?

El impacto más fuerte se espera en entidades del norte, noreste, centro y sureste del país, donde se pronostican lluvias de moderadas a fuertes, además de posibles tormentas eléctricas en algunas regiones.

En el norte y el altiplano central, las temperaturas mínimas descenderán notablemente durante la madrugada, con posibilidad de heladas en zonas altas, mientras que en el Golfo de México y el sureste se prevén precipitaciones importantes acompañadas de vientos intensos.

Vientos fuertes y recomendaciones para la población

Además del frío y la lluvia, se esperan rachas de viento fuertes, que podrían provocar tolvaneras, caída de árboles, anuncios u objetos mal asegurados, así como afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

El sistema frontal provocará lluvias y rachas de viento en distintas entidades./ RS

Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones al conducir, especialmente en caminos con lluvia, niebla o ráfagas de viento.

Este nuevo episodio forma parte de la temporada invernal, en la que continúan ingresando frentes fríos al país. Las autoridades prevén que las condiciones adversas se mantengan durante los próximos días, por lo que piden seguir las indicaciones oficiales y tomar medidas preventivas.