Directiva y jugadores de Chivas no entienden a Vucetich

NO ENTIENDEN A VUCE

Los problemas de Chivas al interior empiezan a ser una bola de nieve que avanza y crece; uno de los principales, me cuenta mi oreja rojiblanca, es que no entienden algunas de las decisiones del Rey Midas, ni la directiva ni sus jugadores.

Por ejemplo, me explica, lo de no iniciar con Angulo ni con Macías ante Santos, cuando ninguno de los dos tenía lesiones ni nada por el estilo, ni siquiera cansancio, tampoco incurrieron en un acto de indisciplina o algo similar. Se le hizo muy extraño al grupo, se le ocurrió a Vuce y nadie sabe por qué. El entrenador no ha dado explicación a nadie, ni a la dirigencia ni a los futbolistas. Y me dicen que así ha vivido estas últimas semanas, muy encerrado en sus ideas, tramando algo que nadie sabe ni entiende.

Eso sí, lo reafirmo en este columna: no se va hasta que termine el torneo, pues la única forma es que pierda toda posibilidad de Liguilla y que también se acabe la fe que le tiene Amaury Vergara. Además, está el tema económico, pues Chivas no piensa pagar por la culminación del contrato. Así que seguirán aguantando a Vuce un rato más, aunque nadie entienda lo que hace.

UN PASO MÁS PARA BORRAR A BILLY

Varios celestes me han preguntado de qué sirvió realmente para el equipo la asamblea extraordinaria de la Cooperativa que se realizó el lunes pasado, y en términos generales, para que todo siga igual.

Como ha sido frecuente en la vida institucional de la Cruz Azul, hay grupos encontrados, los que realizaron la reunión y los que la desconocen, y que van a seguir en pleito legal afuera, pero al fin, se tomaron los primeros pasos para desligar completamente a Billy Álvarez de la Cooperativa. Esto servirá para que en un futuro no lejano, ya puedan poner a alguien que no sea el exjerarca celeste o su hijo Robin en la Asamblea de Dueños de Liga MX, es decir, que Álvaro Dávila ya pueda tomar posesión en la FMF como el representante de La Máquina. Todavía no se puede, pero ya se dio el primer paso.

A LA PLAYA …SÓLO UN POCO

Ya te había platicado que América tendría que hacer escala en Oaxaca con la Concachampions en medio, pues en el viaje a Tegucigalpa no había de otra. Así que Solari, que viajó con todo el plantel menos Henry, aprovechó para poner en práctica una de sus virtudes: la relajación de grupo y buenas pláticas, después de que le den gusto en la cancha.

Antes de aterrizar en Honduras para disputar el duelo ante Olimpia, el equipo hizo escala en Puerto Escondido para distraerse y tomarse un tiempo libre. La mayoría lo tomó a bien, por supuesto. Ahora sí, ya con una logística más a modo, las Águilas volarán directamente a Monterrey después del partido frente a los catrachos y para el DT argentino es importante la unión de grupo y sus pláticas.

INTERESADO EN REGRESAR

Por cierto, después del revuelo que causó el tema de Marco García de retache al primer equipo de Pumas, me contaron otro poco del caso. Resulta que uno de los que más empuja porque este jugador que cometió el acoso contra una maestra del Club Universidad regrese a Liga MX es el auxiliar de Lillini, el Toshiro López.

Me cuentan que Israel tuvo a García cuando manejaba juveniles en el equipo auriazul, incluso le tocó el tema aquél de las fotos, al grado que el técnico le dijo a la familia que no se preocuparan, que no pasaría nada con Marco. Ahora, como ya se tardó en volver, me dice mi oreja auriazul que el papá del jugador ha estado presionando a López para que cumpla con su palabra de reintegrarlo al primer equipo, y Toshiro ha hecho lo propio para que vuelva. Veamos.

