Edson, sin cláusula de rescisión para dejar el Ajax

SIN CLÁUSULA PARA EMIGRAR

Qué lujo ver a compatriotas como Héctor Herrera y Edson Álvarez jugando como titulares en los Octavos de la Shampionslig, y con tremendo nivel.

Pues ya oíste seguro que hay muchos interesados por ficharlos, de HH se habla de la MLS y del Machín suena fuerte en la Premier.

Te cuento que Edson, contrario a lo que especulan diversos medios, no tiene cláusula de rescisión, pues resulta que en la última renovación, el mexicano y el Ajax acordaron tener negociación cuando llegue una oferta, es decir, para que salga Álvarez no basta una cifra mínima, sino que debe ser un acuerdo entre futbolista y club. Una jugada leal, de confianza.

De haberla puesto, seguro que estaría muy arriba de los 20 melones de euros que reporta la prensa inglesa que ofrecen por el Machín. Al menos tres veces más para cómo está jugando Edson. Así que para dar el brinco no basta la lana, sino que hay que convencer a Edson y al club holandés.

YA CAMBIÓ UN POCO AL MENOS

Es más fácil que yo me saque el premio mayor de la lotería a que el Chicharow regrese al Tri con Martino, aunque Guardado haya negado problemas con Hernàndez y no le cierra la puertas, sólo lo hace para no generar polémica.

Aunque muchos digan por ahí que se abre la posibilidad del regreso, en realidad el Tata sigue con la firme idea de tenerlo muuuuy lejos.

Eso sí, lo que ya cambió para la convocatoria que viene es que como le leyeron la cartilla a Martino, resulta que ya no se regresó a su tierra en esta pausa entre partidos, sino que al fin se quedó en México para ver juegos de Liga Em Ex. Al fin. Aunque eso tampoco quiere decir que abrirá la convocatoria a talento local, en eso sigue muy cerrado a jugársela con los suyos.

ESPERA ÓRDENES DE DOÑA FIFA

Por cierto, el Estadio Azteca tendrá que experimentar sí o sí una nueva manita de gato en sus instalaciones para ser confirmado como una de las sedes que albergarán el Mundial del 2026.

La comunicación con FIFA es asidua al respecto y hay un proceso de revisión de temas y de las modificaciones definitivas que tienen que llevarse a cabo. Falta que se definan con exactitud los tiempos de remodelación, pero podrían iniciar al concluir el actual Clausura.

Por lo pronto hay que mejorar la visibilidad en la parte superior quitando estructuras estorbosas, ampliar localidades y pensar en más elevadores. El proyecto de plaza comercial no está en el olvido y ya también las avenidas aledañas y de acceso al coloso han sido mejoradas.

LE VALE AL ARBITRAJE

El arbitraje mexicano no sale de una cuando ya se está metiendo a otra. Esta vez tiene que ver con el VAR y las reglas que se pasan por el arco del triunfo los asistentes.

De entrada te cuento que a la unidad móvil, mejor conocida como el ‘cuchitril’, no se pueden ingresar celulares, por razones obvias: una llamada externa podría cambiar el comentario hacia el juez central y por tanto la decisión de una jugada. Así que no se debe.

Sin embargo, resulta que a los VAR y AVAR que trabajan en la Comisión de Brizio les vale un pepino y cada vez son más sin vergüenzas. Basta con checar estas fotos de este torneo, en las que los asistentes presumen su buena onda en la unidad móvil con celulares, además de los que toman las imágenes, en una clara muestra de que en el gremio reina el desorden.

¡SÍ HAY CENTRAL!

¿Qué Solari necesita un central? Pues que le pida al patrón que vaya a reforzarlos. Te cuento que mi red de inteligencia secreta alcanza hasta los confines más recónditos donde rueda un balón y anoche captó a don Emilio Azcárraga haciéndola de defensa en unas canchas de Constituyentes, y no lo hizo nada mal. Puntual a la marcación, sin arrugarse repartiendo voces para acomodar a su equipo. Ahí está la opción, mi Santi.

