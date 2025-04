El Azteca no estará listo para enero 2026

Malas noticias, mis Franks, en lugar de que el panorama mejore, va empeorando para el Coloso de Santa Úrsula: El Estadio Azteca no estará listo para arrancar 2026 como se tenía planeado. Las obras se atrasaron tanto que no han alcanzado el punto que querían para recuperar tiempo perdido y la directiva del inmueble ya lanzó la voz de alerta.

La idea del año pasado era poder estrenar el inmueble con sus remodelaciones en octubre de este 2025 con un partido conmemorativo del aniversario del América; también se pensó en que la NFL alcanzara a tenerlo listo para noviembre o hasta que la Selección jugara en diciembre. Pero ninguna se pudo.

El plan entonces fue que en 2026 arrancara con el torneo para tres equipos como locales antes del Mundial, América varonil y femenil y Cruz Azul (con contrato por 5 años en Santa Úrsula). Sin embargo, todo cambió estas últimas semanas.

Resulta que la directiva del Coloso ya avisó a la interna la mala noticia: el Azteca no abrirá sino hasta después del primer trimestre del 2026. Así como lo lees. Así que Águilas y La Máquina deberán encontrar una opción para ser locales en la primera mitad del Clausura.

Además, palcos y suites, incluidas las nuevas que se construirán, serán entregados hasta después del Mundial para evitar problemas. Vaya caos. Ojalá que no vengan más retrasos.

PUEBLA, GRAN OPCIÓN CELESTE

Entre las alternativas de Cruz Azul como casa desde que dejó al Azteca, pasó por el Ciudad de los Deportes y ahora el Olímpico 68, pero ha encontrado otra que luce prometedora para buscar más partidos ahí: el Cuauhtémoc de Puebla, sede de su partido ante Pumas luego que Universidad aplicara una ‘cláusula de celos’ para que no fueran visitantes en su estadio enfrentando a los cementeros.

Pues me contaron que en cuanto pusieron las primeras entradas a la venta este lunes, a abonados y a los que tuvieran el ticket contra San Luis, los azules ya colocaron ¡21 mil boletos en la Angelópolis! Sí, en lunes y sin venta al público en general aún. Tremendo.

VEO BIEN LA CANCHA: LIGA MX

Dentro del caos que provocó Doña Fede al premiar a Chivas jugando en el Jalisco, me confirmaron durante pleno partido entre el Rebaño y Cruz Azul que la Liga Meme X fue a ver antes la cancha, y con todo el potrero que era, autorizó que ahí se jugara. De no creerse, Francolieber.

Hasta por TV se pudo apreciar el pésimo estado: exceso de arena que brincaba en cada jugada y de pintura, al grado que los futbolistas y hasta el cuerpo técnico terminaron con los zapatos verdes, bueno, hasta los fotógrafos y periodistas que hicieron cancha. Es más, contrario a lo que sucede en toooooodos los partidos, al medio tiempo, ¡esta vez no regaron cancha! Pues sabían que había tanta arena y pintura que se haría un lodazal.

El colmo fue que antes de iniciar el juego, cuando algunos futbolistas se dieron cuenta del terrible estado, que atentaba contra su integridad, como le pasó factura a Omar Campos, lesionado por el terreno, le preguntaron al comisario del encuentro por qué jugarían así, y se limitó a contestar: “Yo veo muy bien la cancha”. Sinvergüenzas.

ÁRBITROS PERDERÁN DINERO Y NEGOCIAN

Y ya de cierre, me contaron que los árbitros tuvieron reunión con Herrero, el cabecilla de la Comisión de silbantes, pues aprovecharon el periodo de pruebas físicas para pedir aclaración a lo que viene: reducción en el pago por partido trabajado y cuánto será lo que compensarán en el salario mensual. Y no recibieron buenas noticias.

Me dicen que ahora un central, por ejemplo, ya no va a recibir 35 mil pesos por partido, sino que serán 20 mil, y que la idea es que recuperen en el sueldo mensual. El problema, me dice mi oreja nazarena, es que el aumento del salario será de apenas de un 10% y eso es lo que están peleando, porque lo consideran poco y así ya no salen las cuentas.

