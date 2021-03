El día que en Chivas prefirieron a Ronaldo en lugar de Henry

CHIVAS YA TENÍA A HENRY

Mi Richie Peláez dejó el tema en la mesa desde Chivas, ‘me traería a Henry o a Córdova’, cosa que hoy es imposible al venir del América, …ah, ¡no, pues si el Rebaño recién contrató a una figura de las Águilas como Oribe! Bueno, la realidad es que ahora sí, hoy, hoy, ya no se puede, porque falta un elemento clave: el Mirrey Higuera, quien le encajó al Guadalajara el sueldazo de Peralta sin reparo del daño que les hacía. Esa es otra historia que ya te conté.

Hoy te cuento uno de los grandes errores que cometió el genio de Higuera en el Rebaño, aquí sí apoyado por mi compadre Almeyda, previo al Clausura 2018, cuando le buscaban acompañante a Puligol di oro. Analizaron a muchos candidatos y en lista destacaba un tal Henry Josué Martín.

Tras darle vueltas, la directiva rojiblanca habló con la de Xolos, empezaron las negociaciones y alcanzaron muy rápido un arreglo: desde Guadalajara avisaron que comprarían al ariete yucateco de 25 años de edad. En ese entonces sí había con queso las quesadillas. Sólo faltaba que el Rebaño hiciera el depósito.

Así, la directiva de Tijuana se quedó esperando… y esperando, y esperando, hasta que se enteraron por las noticias que Chivas había cambiado de elección: decidieron apostar por incorporar a Ronaldo Cisneros a cambio de 5.6 millones de dólares a Santos Laguna.

En ese momento, Tijuana avisó a Miguel Herrera que ya estaba libre el jugador, aprovechó y pidió la contratación de ‘La Bomba’, pues lo conocía bien de cuando lo dirigió en la frontera. Lo demás es historia, Henry es uno de los mejores delanteros en el país y Ronaldo brillando …pero por su ausencia.

SE BUSCA ‘REEMPLAZO’ DE CÓRDOVA

Te cuento que Sebas Córdova continúa con trabajo diferenciado en el Nido rumbo al Clásico, hasta hoy verán con claridad si podrá estar, pero sean peras o manzanas, Solari ya comenzó a probar piezas ofensivas.

Henry y Lainez tienen lugar asegurado en el once y Leo Suárez se apunta como el relevo más claro, aunque el ‘10’ del América le hace mosca; aún no hay decisión, depende de la evolución hasta el último momento. Por ahora te puedo adelantar que Córdova estará en la lista Preolímpica de hoy, por lo que será baja también en la Jornada 12 de Liga MX con las Águilas, así que más vale encontrarle reemplazo.

POCOS, PERO RUIDOSOS AMERICANISTAS

Der las porras americanistas que sí estarán en el estadio de Chivas en el Clásico del domingo, me cuentan que serán pequeños grupos, la mayoría de los que van tienen conocidos en Guadalajara que ya consiguieron boletos. Lo que te puedo confirmar es que de la Disturbio y La Monumental, y en el caso de la Ritual del Kaos van todavía con menos representantes.

LOS ZORROS YA AHORRAN

Se fue el mejor jugador del Atlas y muchos rojinegros se quejaron, pero no se han dado cuenta de lo que significa en términos financieros.

De entrada, a la venta de Luciano Acosta al Cincinatti de la MLS le están ganando casi un melón de los verdes: les costó cuatro mdd procedente del DC United y lo mandan a cambio de casi cinco mdd, y ya sabes que los gringos son de los que pagan rápido, así que ahí ya llega una buena lana. Además, se deshacen de un sueldo de un millón 200 mil dólares al año. Lo van a llorar en la cancha, pero no en la oficina.

ENCONTRARON CÓMO PRENDER EL RANCHO

No cabe duda que haber cambiado el formato de la extinta Liga de Ascenso a la Expansión MX fue la mejor y más polémica decisión tomada en los últimos años, y para muestra, lo que sucede con algunos de sus clubes. Lo confirmé con el mensaje que me llegó desde las oficinas en Toluca: los de abajo ya volvieron a prender el rancho.

La pregunta inmediata: cómo puede ser que se metan en problemas con la renovada estructura, el control económico, la considerable reducción de gastos y el aporte financiero de Liga MX hacen imposible que los equipos peor administrados se fueran otra vez al barranco, como sucedió en los últimos años del Ascenso, en el que casi desaparecen y estaban ahogados en deudas. Y pues sí, le encontraron la forma los abusados. No cabe duda que árbol que nace torcido jamás su rama endereza.

El resumen es:

Correcaminos ahora tiene pérdidas más evidentes, y los malos manejos los van a ahogar ahora que el gobierno de Tamaulipas ya no los apoyará, ya avisaron que se retirará.

ahora tiene pérdidas más evidentes, y los malos manejos los van a ahogar ahora que el gobierno de Tamaulipas ya no los apoyará, ya avisaron que se retirará. Cancún ya no tiene fondos y los dueños pusieron en venta al club, o que llegue un incauto como inversor. Me aseguran que están atrasados en nóminas este año. Y eso que apenas van dos meses.

ya no tiene fondos y los dueños pusieron en venta al club, o que llegue un incauto como inversor. Me aseguran que están atrasados en nóminas este año. Y eso que apenas van dos meses. Mérida también está atrasado, recién pagó la nómina que corresponde a enero.

también está atrasado, recién pagó la nómina que corresponde a enero. Cimarrones es el peor de todos, un desastre de manejo de los Rojo y están buscando por debajo de la mesa acomodar a la franquicia en otra sede.

es el peor de todos, un desastre de manejo de los Rojo y están buscando por debajo de la mesa acomodar a la franquicia en otra sede. UdeG sin presupuesto, las autoridades gubernamentales le están cerrando poco a poco la llave, y después del ridículo que hizo al llevar a la FMF y a los dueños de Liga MX al TAS, perdió credibilidad.

sin presupuesto, las autoridades gubernamentales le están cerrando poco a poco la llave, y después del ridículo que hizo al llevar a la FMF y a los dueños de Liga MX al TAS, perdió credibilidad. Tepatitlán, que es de los que viene de la Segunda Premier, a pesar de que no elevó la inversión como hubiera sido en Ascenso, en Expansión no la ve llegar y también se está quedando sin dinero.

Esos son los seis casos más complicados en la ‘nueva’ división inferior, ¿te imaginas qué harían sin esta etapa de consolidación? ¿Qué sería de Liga MX si cualquiera de estos detonara sus problemas ascendiendo, como Lobos BUAP o Veracruz? No cabe duda: fue la mejor decisión y ahora sí, los que no puedan consolidarse no podrán manchar al Máximo Circuito.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HENRY MARTÍN NO JUGARÍA EN CHIVAS A PESAR DEL GUSTO DE PELÁEZ.