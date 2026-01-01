Activan Fase 1 de contingencia ambiental este 1 de enero en CDMX y Edomex

Durante las primeras horas de este jueves 1 de enero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó la implementación de una contingencia ambiental atmosférica de carácter regional en el sureste del Valle de México, tras detectarse una elevada presencia de partículas contaminantes PM2.5.

El organismo informó que los niveles de contaminación superaron los límites permitidos luego de que uno de los puntos de monitoreo registrara concentraciones que representan un riesgo para la salud, particularmente en zonas del oriente de la Ciudad de México.

La acumulación de contaminantes se intensificó tras los festejos de Año Nuevo./ X

Las mediciones atmosféricas realizadas durante la mañana evidenciaron una acumulación anormal de partículas finas, atribuida principalmente a las actividades registradas durante la noche de Año Nuevo, como el uso extendido de pirotecnia y la combustión de diversos materiales.

A estas emisiones se sumaron condiciones meteorológicas adversas, entre ellas temperaturas bajas, escasa circulación de aire y un fenómeno de estancamiento atmosférico, lo que impidió la dispersión natural de los contaminantes.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental en el Valle de México?

Las autoridades ambientales señalaron que la combinación entre emisiones contaminantes intensas y condiciones atmosféricas desfavorables generó un escenario de riesgo, al propiciar la concentración de partículas PM2.5 en niveles superiores a los recomendados.

La acumulación de estos contaminantes se vio favorecida por la falta de viento y la presencia de aire frío durante la madrugada, factores que impidieron que las partículas se dispersaran de manera adecuada.

Zonas del sureste del Valle de México registraron los niveles más altos de contaminación./ Pixabay

Activan Fase 1 de contingencia ambiental regional por PM2.5

Ante este panorama, la CAMe resolvió activar la Fase 1 de contingencia ambiental regional, con el propósito de reducir la exposición de la población a contaminantes y mitigar los posibles efectos en la salud.

La medida se aplica específicamente en el sureste del Valle de México, donde se concentraron los registros más elevados de contaminación durante las primeras horas del día.

Protección Civil y autoridades ambientales emitieron recomendaciones para proteger la salud./ Pixabay

Recomendaciones ante la contingencia ambiental

Ante la activación de la contingencia ambiental, las autoridades recomendaron evitar actividades físicas al aire libre, especialmente durante las primeras horas del día, así como reducir la exposición prolongada al ambiente exterior.

También se pidió a la población disminuir el uso del automóvil, evitar cualquier tipo de quema de materiales y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución de la calidad del aire.