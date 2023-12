El fichaje del invierno

Vaya ridículo de los que se cuelgan como exclusiva el fichaje de Juan Brunetta con Tigres, cuando mi padawan Castillo te lo avisó hace dos semanas y acá dimos detalles. Y no tengo empacho en nombrar al asistente de Rafita Puente Jr, el Chiquis, que se colgó la medalla en TUDN y la vendió como exclusiva, una noticia que Luis soltó en ‘Twitter’… Digo, en ‘X’ el 24 de noviembre pasado. No tiene vergüenza. En fin.

Eso sí, hay mucho por contar aún del traspaso, ¿cómo qué? Pues cuánto costó o qué falta para que esté cerrado y entregado. Pero ya sabes que para eso está tu Franco de confianza.

Tigres y Santos ya habían acordado el traspaso desde hace un par de semanas, pero faltaban los insalvables detalles, desde el precio final y, sobre todo, la forma de pago; te puedo contar que costó 11 melones de los gringos, una locura que pocas veces se paga en el mercado mexicano. Pero Brunetta fue el mejor jugador ofensivo del torneo con 26 años de edad en un club que no logró destacar, lo que es una justificación para el precio.

Ahora, me cuentan que también falta algo más: arreglarse con el jugador, es decir, aunque aceptó ser mandado al Uni, no está listo el salario y la duración del contrato, así que estos días se sentará su representante con la directiva que encabeza Mau Culebro para cerrar totalmente el fichaje y hacerlo oficial hasta después que termine la participación de los Ti-gue-res en esta Liguilla.

DE REBOTE, AYUDA AL AVE

Ahora, el fichaje de Brunetta con los felinos del Norte trae una gran oportunidad para el América, y es que a pesar de que Siboldi no puede ver ni en pintura a Lichnovsky, pues con las plazas llenas de extranjeros de nuevo no lo pueden registrar con Tigres aunque tiene contrato y forzosamente lo deberán acomodar fuera, así que la negociación para adquirir o hacer un nuevo contrato de préstamo en el Nido pinta para ser ágil. Eso sí, recordarte que es mentira aquello que soltaron algunos de que había cláusulas de compra forzosa con minutos y no sé qué tanto cuento se aventaron por ahí. Veamos si se cierra.

YA DENLES LA 14

Ya vayan dándole La 14 a las Águilas. ¿Dónde quedó el Aleti Mexa que humilló a la plantilla más costosa de la Liga Meme X? Increíble. Apareció el Flan Luis. Lo mejor es que recupera justo para la Final a las figuras ofensivas, con el criticado Fidalgo incluido. Lo malo es que para la Vuelta del sábado seguramente se van a cuidar, aunque Jardine y sus muchachos digan que aún no está cerrada la serie, la realidad es que no van a correr riesgos innecesarios. Veamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NUEVO JUGADOR! JUAN BRUNETTA DEJARÁ SANTOS PARA LLEGAR A TIGRES