El genio del Mundial

Infantino es un genio. Mira que crearse de la nada un campeonato tan fantástico como el Mundial de Clubes, repartiendo tanta lana y además dando un espectáculo, generando tanta conversación futbolera en pleno verano, sólo se le pudo ocurrir a un genio.

Ahora, siempre hay un quejoso. O varios. Futbolistas que ni siquiera están participando han alzado la voz de que este es un torneo ‘esclavizante’. En México ya se quejó Oribe Peralta por ejemplo, y eso que fue por un comentario de uno de los analistas más sobre valorados como el Ruso Zamogilny, pero en esta tiene razón el argentino. Buen pleito en redes que terminó rematado por la asombrosa opinión del Pollo Briseño, quien aseguró que sería un sueño jugar un Mundial y que por lo que le pagan a los futbolistas no significa un castigo disputarlo. Buen debate.

OTRO REPRESENTANTE YA ES DIRECTIVO

Me sorprendió que Grupo Pachuca ayer nombrara oficialmente Rafael Monge como directivo de los equipos, trabajando con presidencia, pues resulta que aunque han trabajado en los últimos años con el uruguayo en la contratación de futbolistas y técnicos, sigue siendo representante, además de que ha estado involucrado en acusaciones de corrupción, como en aquella investigación del ‘Cartel del Gol’ de Amir Ibrahim, quien exhibía la red de fichajes fraudulentos, evasión de impuestos y dobles contratos en la Liga MX, de la que era integrante este directivo de Tuzos y León, Oviedo y Everton.

Como promotor, Rafa Monge opera para Fernando Pavón y Uriel Pérez, otros representantes investigados por lavado de dinero y corrupción. Pues las lagunas en el reglamento de Liga MX no impiden que trabaje oficialmente como directivo, aunque usted no lo crea, pero sí me llama la atención que Grupo Pachuca se ligue oficialmente a un personaje tan polémico.

CH14 LE ENTRA DURO AL TEQUILA

Así como lo lees, mi Franky. Mientras el Rebaño festeja su Bicampeonato de Copas Moleras amistosas, y además de forma invicta, pues me contaron que el Chicharrón Hernández planea meterle duro y tupido al tequila. Y no es que le pegue sabroso a la botella (o al menos no me consta) sino que el histórico ‘14’ del Guadalajara están definiendo su nuevo negocio: crear su propia línea de destilado de agave.

Y me contaron que no va sólo en este emprendimiento, sino que trae al mero patrón de su lado: se asociará con Amaury Vergara para lanzar su tequila. Lo mejor es el nombre que tiene el proyecto del elixir jalisciense: ‘Cosas Chingonas’. Está en fase de planeación, pero veamos qué tal sabe una vez que lo lancen, estoy dispuesto a ser un sacrificado para probarlo.

ASCENSO ENTRE ABUSIVOS E INGENUOS

Y ya de cierre, el relajo que se traen con el ascenso de Expansión a Liga MX, situación que no se va a resolver porque arriba hay puro abusivo y abajo, puro ingenuo. Los seis clubes que mantienen la queja en el TAS creen que yendo al Senado se les abrirán las puertas de par en par, como si no supieran que esto es un club privado de Toby, no los pueden obligar.

Además, de los quejosos no se hace uno que tenga lo suficiente para codearse con los de Liga MX: Cancún, Leones Negros, Morelia, La Paz, Venados y Mineros, todos tienen algo que no sólo no cumple con los requisitos amañados que pide Doña Fede, sino que aunque no fueran necesarios no cuentan con la economía necesaria o gestión ejemplar, o propietarios y directivos capaces para sostenerse en el Máximo Circuito. La mayoría opera en números rojos y depende del fondo que les entregan los de arriba.

Y las franquicias son un caos: Cimarrones ya no puede parar o le quitan la franquicia; en Irapuato están peleados por el estadio y quién debe ser el dueño que opere al club, y en Celaya, los dueños del certificado ya hasta sacaron sus cosas de las oficinas y los representantes que administran aún patalean por irse a Veracruz. Por decir los casos más sonados.

Para cerrar la pinza, los de arriba son unos abusivos, pues aunque saben que no está abierto el ascenso, se justifican diciendo que es cuestión de cumplir los requisitos que ellos mismos imponen. Nunca va a pasar que certifiquen a cuatro, n-u-n-c-a. En fin, nuestro futbol es una mierda y teniendo el Mundial a la vuelta de la esquina, los ojos del mundo verán la porquería que tenemos en casa.