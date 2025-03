El gran ausente en la convocatoria del ‘Vasco’

La lista de convocados de Javier Aguirre para la Selección Mexicana desató una ola de críticas en redes sociales, especialmente entre los aficionados del América, quienes no tardaron en señalar la ausencia de Henry Martín. La sorpresa y el enojo fueron inmediatos, así que recurrí a mi contacto en el Tricolor para averiguar por qué el delantero de las Águilas no fue considerado.

Resulta que el 'Vasco' sigue un proceso muy claro para convocar jugadores. El primer requisito es un rendimiento destacado, aquí no importa quién es el más popular. El segundo es la actitud dentro del equipo y con el escudo nacional. Henry no cumplió con el primer punto, pues su nivel actual no es el mejor: en este torneo solo ha sido titular en cuatro partidos, jugado el 40% de los minutos posibles y marcado apenas un gol, y pues la competencia en su posición está muy fuerte, y en el segundo requisito de Aguirre que concierne a la actitud, me cuentan que el 'Vasco' no ha olvidado el reclamo de Henry cuando lo mandó a la tribuna en Honduras, y aunque Aguirre agradece tener jugadores con carácter también marca su línea. Ahora mi querido Henry deberá recuperar su mejor versión si no quiere perderse la Copa Oro y, posiblemente, el Mundial, porque Aguirre no se tocará el corazón con nadie.

LA VIOLENCIA SIGUE PRESENTE EN LOS ESTADIOS

Mis queridos Francolievers, les juro que me gustaría dejar de escribir sobre la inseguridad en los estadios, pero cada semana suceden hechos que superan la realidad.

En el Estadio Akron, ya habíamos sido testigos de violencia entre barras, el uso de armas punzocortantes, una agresión sexual contra el periodista David Faitelson, y ahora, un botellazo a Kevin Álvarez en la pierna. De milagro no le dieron en la cabeza, porque estaríamos hablando de algo mucho más grave. ¿Y las consecuencias? Casi nulas. Me cuentan que la FMF sí multará al Akron, pero nada más, sin veto ni sanciones severas. No sorprende, porque si ya se han librado de castigos por situaciones más serias, esto no les quita el sueño.

La Federación debería tomar medidas más drásticas, pero mis fuentes dicen que todo seguirá igual y Chivas no tendrá problemas para jugar en su estadio ni sus aficionados pagarán las consecuencias.

EL ARBITRAJE SIGUE SIN AFINARSE

Siguiendo con el Clásico, les cuento que Adonai Escobedo recibió la recomendación de manejar mejor las bancas. Sí, así como lo leen. La Comisión de Arbitraje y la FMF querían un partido más calmado, después de la tensión en el primer duelo, pero el partido se le fue de las manos.

La muestra más clara fue al final del encuentro, cuando no expulsó a Cristian Borja y Luis Ángel Malagón luego de que encararan a los aficionados de Chivas. El problema es que las fallas arbitrales se han vuelto la norma y no la excepción, y cada semana los errores parecen multiplicarse sin que haya una solución a la vista.

LOS MANEJOS OSCUROS DE LOS ESPAÑOLES EN CHIVAS

Mis francolievers, si pensaban que la novela de los directivos españoles en Chivas había terminado con su despido, pues agárrense porque el coraje de Amaury Vergara sigue en aumento. Y es que cada día que pasa, se destapan nuevos trapitos sucios que dejaron Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, y créanme, la cosa no está para reírse.

Me cuentan que Amaury ya estaba molesto con ellos cuando los echó, pero ahora que han salido más nexos sospechosos con representantes y agencias que colocaron jugadores en el Rebaño, su enojo ha escalado a otro nivel. Cada vez que escucha que algún futbolista o personaje tenía relación con estos directivos, se le revuelve el estómago. El verdadero problema no era solo el rendimiento del equipo, sino lo que estaba pasando en los escritorios.

Y lo peor, mis francolievers, es que esto no ha terminado. En Chivas siguen destapando irregularidades y todo indica que la lista de nombres ligados a estos manejos sigue creciendo. El Rebaño aún no termina de sacudirse la sombra de los españoles, y en Verde Valle ya están listos para seguir desenredando esta madeja. A ver hasta dónde llega la bronca, porque Amaury no piensa dejar pasar una más.

