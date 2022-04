En América tendrán premio económico si llegan a Liguilla

YA VIENEN LOS PREMIOS

Vaya mejoría que se respira en el Nido. En cada rincón. No cabe duda que hacer los cambios drásticos trajo consecuencias positivas, varios clubes deberían aprender del tema.

Dentro del panorama alentador que pinta para las Águilas está también el de los beneficios para los jugadores, pues después de que se congelaron los bonos por los pésimos resultados en el Clausura de la mano de Solari, ahora los alumbra un rayo de esperanza.

Me contaron que con la racha de sumar siete puntos de los últimos nueve posibles, en plena lucha por Repechaje, ya avisaron que podrán reactivarse los premios con un puesto en Liguilla, para así acabar el castigo que provocó mucha inconformidad en el grupo, pero totalmente justificado.

IDENTIFICADOS Y CEPILLADOS

Para seguir con el Ame, vaya revuelo que armaron los cuates que sacaron del Azteca. Ahora resulta que se hacen las víctimas. Pero acá te explico cómo estuvo el show.

Estos aficionados compraron boletos de la misma zona y se juntaron adentro para armar la fiesta en el estadio. Las cámaras de seguridad los detectaron y los lograron identificar: ¡resultaron integrantes de las barras! Como América tiene credencializadas a todas sus porras con foto, datos y hasta firma, checaron las caras de este grupo y fueron reconociendo a personajes que expulsaron tras incidentes ante Pumas.

El club de Coapa designó zonas especiales para las barras, por control y seguridad, para evitar broncas como la infame de Querétaro, por ello, cuando vieron la organización de este grupo llamó la atención que no estuvieran en el área designada. Se colaron a pesar de que están castigados; es más, aventaron a sus parejas e hijos por delante para simular ‘ambiente familiar’. Pero con la identificación oportuna los removieron por no cumplir con el reglamento. Así que ahí está aclarado para los que ya estaban haciendo olas.

HAY RESPALDO PARA LARGO

Pasando a temas de Chivas, después de que te expliqué en esta columna que Michel Leaño no se movía del banquillo este torneo y que Peláez tuvo que salir a confirmarlo, te cuento ahora que la fuerza del afecto de la que tanto habla el entrenador es de ‘efecto duradero’ en el Rebaño.

Resulta que no sólo está apuntado para culminar este Clausura, sino que el plan en Guadalajara es que Michel Leaño permanezca al menos todo el año, pues siguen con la idea de que está sembrando el proyecto que dará frutos a Chivas a mediano plazo, especialmente con los jóvenes.

La realidad es que Marcelo es un tipo que cae bien, que no tiene bronca con el plantel, pues es uno de esos chistosos que va por la vida alegrando a la gente. Desde chavo y no tiene por qué cambiar. Para muestra algunas de las fotos que me comparten quienes lo conocen desde más joven. Ojalá que realmente el poder del afecto traiga resultados, porque si no, lo único que va a pasar es que nos va a caer bien, pero el Rebaño seguirá hundiéndose.

EL EFECTO DEL CONCIERTO

Y para cerrar con el Rebaño, ¿ya viste cómo quedó el campo del Akron tras los conciertos? El efecto Coldplay pegó a canchas mexicanas, pues la casa de las Chivas quedó igual o peor que la de Rayados. Te dejo una imagen de este fin de semana, en la que no se ha recuperado el terreno, veamos cómo está para mañana cuando ambos se enfrenten.

NO SE SUMAN A LA CAUSA

¿Viste que en partidos de la Liga MX, los equipos utilizaron calcetas de distinto color? Es parte de la campaña ‘Por la Inclusión’, impulsada en alianza con la UNESCO que se desarrolla en abril, y que en esta Jornada 13 fue dedicada al Síndrome de Down, pues utilizar las medias diferentes es reconocido como símbolo de que a pesar de que las personas tenemos características distintas podemos estar juntas, unidas. Pues no quería dejar de exhibir un juego donde no se apoyó, el Mazatlán contra Cruz Azul.

Me explicaron que para hacer esta acción en el uniforme ambos clubes debían aceptar, pero La Máquina se negó a realizarlo para el partido en el Kraken. El Maza estaba listo, pero sin el visto bueno también de los Cementeros la Liga Meme X no puede obligarlos. Así que no se sumaron a la causa. Lamentable.

LES GANARON AL ZARAGOZA

Hace unos días se reveló que un grupo inversor adquirió la mayoría de acciones del Zaragoza, ganando la carrera a Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri; la compra está aún sujeta a aprobación de autoridades y a que los maños aseguren la permanencia en Segunda.

Este grupo posee a otros clubes, como el Inter de Miami, Millonarios de Colombia y Lens de Francia, y tiene a diversos inversores al frente. Adquirieron ‘sólo’ el 51por ciento del conjunto aragonés, circunstancia que fue la clave para ganarle a los mexicanos, que buscaban hacerse al menos del 91 por ciento del conjunto español, es decir, comprar todas las acciones disponibles y dejando sólo el nueve que le pertenece a aficionados, para tener control casi absoluto. Así, con la oferta que le dejaba aún algunas acciones a empresarios actuales, el Real Zaragoza prefirió venderlo a otros.

