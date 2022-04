América: Bruno Valdez y Juan Otero, cerca de recuperarse de sus lesiones

Bruno Valdez y Juan Otero continúan recuperándose favorablemente de sus lesiones, por lo que muy pronto podrían volver a la actividad con el América.

RÉCORD pudo saber que Valdez y Otero día con día evolucionan de manera favorable de sus dolencias y su recuperación va por buen camino, aunque de momento se desconoce cuando recibirán el alta médica para volver a la actividad con las Águilas.

Valdez salió en el duelo de la jornada 12 ante Necaxa luego de un choque con un elemento de los Rayos, por lo que tuvo que abandonar el partido y, aunque encendió las alarmas, todo quedó en un susto, pues tras hacerle los estudios correspondientes se determinó que el paraguayo solo sufrió una torcedura.

Pese a no ser un tema de gravedad, Valdez no tuvo participación el fin de semana ante Bravos de Juárez con el fin de no arriesgarlo, algo que se ha vuelto una costumbre en el Nido.

Por su parte, el extremo colombiano se lesionó durante el ‘Tour Águila’ en el partido ante el Monterrey. De igual manera, fue sometido a estudios para evaluar la gravedad de su lesión, la cual solo resultó ser un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, motivo por el cual no estará mucho tiempo fuera de las canchas.

Una vez recuperados, el América contará con equipo completo para el cierre de la Fase Regular, pues el fin de semana pasado, Pedro Aquino, quien también estaba lesionado volvió a jugar con el equipo.

