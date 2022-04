Tano Ortiz sobre repunte del América: 'Desde el momento que llegué les hablé con la verdad'

Fernando Ortíz reveló que las claves para lograr revivir a este América ha sido la sinceridad hacia sus jugadores, pues consideró que hablar con la verdad es fundamental para lograr crear ese vínculo entre el entrenador y sus dirigidos.

“Al jugador no hay que mentirle esa es la base de la credibilidad de un entrenador, desde el momento que llegué siempre les dije la verdad, nunca he esquivado la verdad, porque la verdad te puede llevar a tomar decisiones con respecto a las decisiones que yo tengo que tomar como entrenador”, declaró Ortíz.

El ‘Tano’ aseguró que desde el día uno de su gestión como timonel azulcrema ha procurado hacer que sus jugadores vuelvan a creer en ellos mismos y en sus cualidades para devolverles la confianza que necesitaban.

“Desde el primer día que yo llegué a hacerme cargo del equipo siempre fui claro por los jugadores, por lo cual ellos mismos tenían que creer en sus condiciones deportivas, solamente había que tocar ese estado anímico que necesitaban, a base de eso fueron generando ese tipo de sensaciones con respecto a la afición”, explicó.

Pese a que al interior del equipo todos están satisfechos con los buenos resultados, el estratega argentino dijo que no ha dejado que sus pupilos pierdan el piso, pues les ha inculcado que los éxitos se trabajan día con día.

“Nosotros, de puertas hacia dentro sabemos que esto es día a día, no me permito y no les permito mirar más allá porque nadie tiene la bola de cristal, por lo cual nadie sabe que va a suceder. Ellos saben que mañana (domingo) tienen libre, y el lunes vuelven a la competencia sana entre ellos para poder enfrentar el viernes a un rival difícil que es Tijuana. Es puro mérito de los jugadores”, sentenció.

