Ya pasaron más de 24 horas y el americanismo sigue en shock por la eliminación a manos de Chivas. Y hay mucho por contar de las Águilas, pero hoy sólo te cuento dos.

Primero, que en el panteón que era el vestidor de local en el Azteca, el que era una Magdalena era el asturiano Álvaro Fidalgo, el villano tras su expulsión. La ironía del futbol, luego de que fue de lo mejor del último año.

Y también hubo a quienes de plano les valió gorro, como Roger Martínez, Óscar Jiménez y Pedro Aquino, que ya veían la salida. Después de avisar en conferencia que se marchaba, el Tano Ortiz les manifestó que no había vuelta para atrás.

A pesar de que Baños y González Iñárritu ya le habían preparado la renovación al técnico argentino, sin importar título o al menos la Final, todavía ayer hablaron con el Tano en el Nido, pero Ortiz los mandó sutilmente a freír espárragos. Decisión tomada y a otra cosa mariposa.

DECISIÓN DEL PATRÓN

Antes de ir a las oficinas de Doña Fede en Toluca, Emilio Azcárraga a través de Joacho Balcárcel envió un mensaje de que le presentaran opciones de técnico, pero que esta vez él decidirá quién toma las riendas del Ame. Y ya fueron citados para que les lea la cartilla.

El único seguro es González Iñárritu, pues a Baños ya me lo habían sentenciado desde el año pasado de que esta temporada debía tener sí o sí La 14. Sin embargo, Santi sigue chambeando en Coapa sin tener avisos de su salida. Me imagino que el patrón estará evaluando si se la cumple o le da una chance más.

Eso sí, no empiecen aún con el tema de refuerzos, porque no hay ninguno cerrado. Es más, con aquello de Quiñones, que algunos aseguran que ya está, les digo que no hay ni negociaciones. Es muy caro para lo que buscan las Águilas, pues hace un año, 10 millones de razones verdes lo alejaron de arribar al Nido.

LE IBAN A CHIVAS POR EL ESTADIO

Y ya de la Final, no sólo respiraron los Chivahermanos con el Aztecazo, sino que también los responsables del Fan ID. Me contaron que el Estadio Azteca es uno de los peores inmuebles para aplicar la identificación del aficionado, no sólo por ser el que más gente alberga, sino porque sólo tiene dos entradas principales y se hace un cuello de botella terrible. En cambio, el Akron es de los mejores por su espacio tan amplio alrededor y porque tiene muchas entradas para agilizar el ingreso.

Además, por las boleteras. De entrada, el domingo en el Azteca detectaron nuevamente boletos falsos de Ticketmaster, que sigue con la única opción de que sean físicos. Y en la casa del Rebaño opera Boletomóvil, la que dicen mis compas del Fan ID que es la mejor opción, porque tiene las entradas digitales y se liga de inmediato a la identificación. Así que cuando ganó el Guadalajara, también respiraron.

POR SUS CALZONES

La Asamblea de Liga MX resultó más aburrida de lo que esperaba. Al final, lo que fue planchando Mikel Arriola con los 18 clubes en los últimos meses, fue aprobado. Aun así, hay varias cosas por contar. No hubo votaciones ni posturas encontradas de los bandos.

Primero lo primero: la despedida de Yon de Luisa fue gris, habló, cedió el pase al Secretario General Riestra y se salió entre un tímido aplauso. Bastante triste el momento. Después, Íñigo nombró a La Bomba como el candidato y fue aprobado por unanimidad.

Eso sí, ahí te va una que le valió sombrilla a la Liga Meme X: Según los reglamentos y estatutos que existen en la FMF, el Presidente debe ser elegido en la Asamblea General, es decir, en la que participan todos los sectores con voto: Liga MX, Expansión, Segunda Premier, Tercera Profesional y Sector Amateur. Eso está en blanco y negro en los reglamentos de Doña Fede. Sin embargo, como los dueños hacen lo que se les hincha en gana, desde ayer decidieron comunicar que La Bomba Rodríguez ya es el nuevo mandamás, sin esperarse a la votación que está establecida y que se va a dar en los próximos días. Al Club de Tobi le valen madre sus estatutos.

EL REPECHAJE, ÚNICA DISCUSIÓN

Ahora, hay mucho tema por desmenuzar, mucho. Hoy sólo te cuento que el único caso que encendió la discusión, porque dos equipos no estaban de acuerdo, fue que siguiera el Repechaje, ahora disfrazado de ‘Play-In’. Los que querían eliminarlo eran Azcárraga del América y Filizola de Rayados, expusieron sus casos, pero La Bomba explicó los beneficios y el resto de propietarios aprobaron. El Inge Silva medio quiso quitarlo, pero justo el nuevo mandamás estaba distraído y terminó votando como los demás. Todo terminó en consenso, aprobado de forma unánime.

VENGACHE CON PAPÁ DE NUEVO

Después de la Asamblea de Liga Meme X, La Bomba recibió en las oficinas de Toluca a Ares de Parga y a los integrantes de las Selecciones Mexicanas, con Diego Cocca incluido, además de Duilio Davino, Andrés Lillini y Gerardo Espinoza.

Le dio espaldarazo al expresidente de Pumas y Gallos, le reiteró su apoyo, es decir: otra vez está bajo el brazo del Presidente de Doña Fede la estructura de Selecciones. Nada más sirvió para que Yon de Luisa hiciera coraje porque se lo quitaron y se marchara.

SE RESISTEN A LA MULTIPROPIEDAD

El único que claramente se resiste a lidiar con el tema de la multipropiedad es Grupo Pachuca. Incluso cuando hablaron del tema, Jesús Martínez hijo expuso su caso, cómo ha luchado por consolidar al León, al grado de que estuvo a punto de que le rodaran las de cocodrilo.

Se acordó que se cree un nuevo esquema para venta de clubes, que atraiga a nuevos inversionistas en el futbol mexicano, y se abrió la opción de que los equipos participaran en el proceso. Sólo cuatro se apuntaron a que sean ‘auditados’ por la Liga MX: Atlas, Santos y Querétaro, como parte de grupos con más de un equipo, así como el Mazatlán, que decidió apoyar la iniciativa. Al final, se volvió a patear la fecha para erradicar esta mala práctica, pero necesaria, del futbol mexicano.

QUIÉN ES QUIÉN DE LOS DUEÑOS

A la mitad de la Asamblea, se tomaron una foto que tenía años que no se repetía, con todos los integrantes. Ahí te va el quién es quién:

Arriba, de izquierda a derecha, están Fran Iturbide (Operaciones Liga MX, sucesor de Víctor Guevara), Íñigo Riestra (Secretario General, FMF), Jacobito Payán (el que será nuevo dueño del San Luis en 2026); Dante Elizalde (Presi del Santos); Alejandro ‘Mi mejor amigo’ Irarragorri (dueño de Santos y Atlas); el Inge Polito Silva (Presi de Pumas); Juan Olvera (representando a Gallos); La Bomba Rodríguez (el nuevo mandamás de Doña Fede); Alejandra de la Vega (la patrona de Bravos); Mikel Arriola (titular de Liga Meme X); Armando Martínez (Presi de Pachuca); los finalistas juntos: Amaury Vergara (el rey de Guadalajara) con Mauricio Doehner (cabeza de Cemex en Tigres) y Mauricio Culebro (el Presi chilango del Norte); Paco Suinaga (voz de don Valentín y Presi de Toluca); Manuel Filizola (cabeza de FEMSA para Rayados) y Víctor Velázquez (el enemigo número uno de Cruz Azul).

Sentados, de izquierda a derecha: Joacho Balcárcel (enojado porque perdió su América); Miguel Ángel Gil (el conquistador del Aleti Mexa); Jorgealberto Hank (dueño de Tijuana); Gustavo Guzmán (en representación del único propietario ausente, Ricardo Salinas, por Mazatlán); Chucho Martínez (dueño de Grupo Pachuca); Emilio Azcárraga (el papá de los pollitos); Manuel Jiménez (propietario en proceso del Puebla); Ernesto Tinajero (uno de los patrones del Necaxa); Jesús Martínez hijo (el jefe del León); Pepe Riestra (el hermano del segundo de la izquierda… y Presi del Atlas Bicampeón) y con cara de ‘¿qué hago aquí?’, Tato Noriega (Presi de Rayados). Aún falta por contar, pero ya se acabó el espacio por hoy.

