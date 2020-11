Españoles ponen en venta al Atlético de San Luis

SALIDA QUE LES COSTÓ Y LOS CANSÓ

Mucho qué contar de San Luis. Primero, para dar contexto, te cuento que la gota que ha derramado el vaso de la paciencia de los duelos españoles del Atlético mexicano fue la salida de Memo Vázquez. Y no porque quisieran mantenerlo, era lógico que ya estaba gastado el ‘ciclo’ del entrenador con los potosinos. Más bien por lo que les costó.

Mi oreja tunera que no me falla me explicó que dar de baja a Vázquez, por el finiquito que deben darle al tener contrato vigente por dos años, fue nada más y nada menos de un millón de dólares. ¿Quéeeeeee? Sí, un melón de los verdes. Por eso se la pensaron tanto en darle las gracias, y por supuesto esto también significa que no están buscando un técnico consolidado, sino que se van a quedar con lo más bara bara que encuentren. Lo interesante está en el siguiente ‘Franco’…

ESTÁN CANSADOS Y YA AVISARON

Te puedo confirmar que los españoles se han hartado de esperar que ya les salgan las cosas en México, ya les colmó la paciencia que no ven claro cómo entrarle al mercado estadounidense, que es el que realmente les interesaba, y mientras tienen muchos problemas de todo tipo en Atlético de San Luis. Están cansados y ya quieren abandonar el barco.

Resulta que la directiva que desde Madrid encabeza Miguel Ángel Gil, ya mandó el recado a la Liga MX: se quieren deshacer ya de su participación en el club potosino, está en venta pues. Ya lo hicieron oficial en las oficinas de Toluca y hasta le pusieron precio: 25 millones de euros. Por si te animas, junta lo de la alcancía.

El Atlético ya empezó con otro equipo en nuestro continente, se fueron más al Norte, muy arriba, hasta Canadá, pues están instalados en Ottawa, en la Liga de aquel país. Incluso me dicen que está tan avanzada la intención de irse de México que todo apunta a que será el propio Alberto Marrero, presidente de los potosinos, el que se vaya a encabezar el proyecto que ya tiene unos meses. Así de duras están las cosas en nuestro futbol que ya los españoles se quieren ir.

SE VAN, SE VAN LOS CHIVAS

Vaya lío que armaron de nuevo los jugadores rojiblancos con la indisciplina. De verdad que lo único que falta que haga la directiva es ponerle a cada uno una nana. Y eso a ver si no la convencen para irse de fiesta. Pues lo único que voy a decir del tema es que la directiva, desde Amaury hasta Peláez, incluido Vucetich, están hartos de salir en los periódicos por estas actitudes, y ya están en el tema legal de los contratos para deshacerse del que no quiera entender lo que significa ser profesional en el Guadalajara.

Eso sí, también tengo que aclarar que por ahí mi admirado Héctor Huerta aseguró que el Chicote Calderón estaba metido en el lío que desató Dieter, Chofis, Gallito, pero hubo un error en el documento, en realidad es Alexis Peña el acusado. Ahora sí, mi compadre Chicote nada qué ver. Y tú sabes que yo no me tiento el corazón, cuando la riegan y hay que exhibirlos soy el primero. Pero en esta, Christian no tiene vela en el entierro.

ENCHILADOS CON LA CONCACAF

En la Noria, en el Nido y en San Nicolás de los Garza están que no los calienta ni el sol después del aviso de la Concacaf sobre las fechas y formato en el que se va a reanudar la Champions Región 4 de estos lares. A los tres clubes les parece inaudito lo que ha hecho la confederación que nos tocó.

Aunque parece una buena idea lo de la burbuja, en realidad es un problema con las fechas, que les quita a los jugadores el descanso tan necesario de la pausa decembrina, con todo lo que implica. La Final será hasta el 22 del último mes del año, y no hay garantía de que te dé un pase para el Mundial de Clubes, pues todo puede pasar después de este año que ha vivido la humanidad.

ANALIZAN PARAR MULTAS SIN REANUDAR ASCENSO

Espero que ya hayas leído a mi Padawan Castillo, que ya avisó del caso de las multas que están analizando en Liga MX, de quitarlas por todos los problemas económicos que ha traído la contingencia mundial. Pues acá estoy para aclarar algunos puntos.

De que los dueños del Máximo Circuito pidieron quitarlas, es un hecho, al grado de que ya están estudiando cómo le van a hacer para darle el premio prometido a la Liga de Expansión. Pero que no ‘panda el cúnico’: lo de las multas no se va a quitar para la actual temporada, para el siguiente verano sigue como venía.

Ahora, hay dos corrientes: los de arriba, de Liga MX, están de acuerdo en modificar el pago sin quitar la pausa al ascenso y descenso, eso lo tienen muy claro; pero los de abajo, en especial los rebeldes del TAS, están tratando de filtrar información para impulsar la propuesta de que para el siguiente año se regrese la subida y bajada. ¿Quién crees que va a ganar? Ya lo sabemos todos.

EN EL PACÍFICO PODRÍAN PARAR

Y pues en todos lados se cuecen habas. Ahora resulta que la Liga Mexicana del Pacífico está pasando aceite y corre peligro de suspenderse por temas económicos. Aunque fue la primera en abrir con afición en la tribuna en nuestro país, pues ya sabes que con la subida del nivel de contagios, incluidos casos de equipos como Sultanes que tuvo una ola severa de positivos, la gente ya no está en la grada y ese ingreso que tanto necesitaban está mermado.

Ahora, lo grave es lo que pasa con la televisión. La Liga ARCO del Pacífico no está saliendo en números, ni siquiera en temas de merchandising, que para eso se pintaba sola, ahora ya les está impactando las bajísimas ventas, así que sólo les quedan los derechos audiovisuales.

Sky es la empresa que le entró en lugar de Megaclable, y te cuento que a los equipos les paga 70 millones de pesos al año a repartir, y además, la televisora debe invertir cerca de 50 mdp sólo para pura operación para transmitir todos los juegos, así que cada temporada les sale en 120 mdp.

La LMP y Sky pensaban que podría ser un bombazo adquirir estos derechos que tenía Megaclabe, que en la región la gente se iba a suscribir para poder ver a sus equipos, incluso con la contingencia se pensó que sería un trancazo. Pero, oh sorpresa, las suscripciones están por los suelos, pues resulta que no los están volteando a ver, como ha sucedido en muchos otros campeonatos profesionales. Es un mal global heredado por la pandemia.

Sky ya está planteando que sí les paga ya los 70 mdp por el contrato, pero ya no quiere gastar los otros 50 mdp para la producción y transmitir si no ha llegado el impacto brutal de suscripciones que habían proyectado, y sin la TV, la LMP se está planteando suspender la temporada. Hay muchos equipos que están apoyando la idea, entre ellos los Sultanes de Multimedios, que tampoco están saliendo.

Me cuentan que otra repercusión de esto sería que la Serie del Caribe, que se iba a organizar en Mazatlán, se va a suspender hasta el siguiente año por lo mismo: la afición no va al estadio, la televisión no sale, y no hay ventas comerciales ni de marketing. Es una lástima, pero es muy difícil que siga la campaña. Veamos.

RIVAL SIN NOMBRE NI APELLIDO

Ya de salida, la de cada columna, otra de la Liga de Balompié. Ya no sé si reír o llorar de todo lo mal que les sale. La última fue un partido en el que el equipo visitante no tenía ni nombre. Así como lo lees, transmitieron un juego de un equipo del que ya ni siquiera le asignaron un distintivo, pues el antiguo dueño se bajó del barco. Te dejo la imagen que se vio en la transmisión digital de esta ridícula liga. Es bochornoso.

