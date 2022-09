Estados Unidos buscará 'ganar' a Zendejas al Tri

ALERTARON A LOS GRINGOS

Pues sí, caí, me di una vuelta a Atlanta para el molero contra Paraguay, un juego sin más trascendencia que hacer el caldo a SUM a costa de venderle a los paisanos a esta Selección B como si fuera la mundialista. Pero saqué buena info que ahora te cuento y dará de qué hablar sin duda.

Ya te había avisado de la presión de Doña Fede a mi Alex Zendejas para firmar la carta de renuncia a Estados Unidos para convocarlo, y de eso nada ha cambiado hasta hoy: si no estampa su poderosa para no volver con los gringos no será llamado por el Tri.

Bueno, lo que va a estallar en los próximos meses es que me contó mi oreja gringa que en la US Soccer no sabían… ¡que Zendejas no había renunciado a EU! Es decir, pensaban que ya no lo podían convocar.

Pero, ahora que soltamos el dato y lo hicimos público, me dijeron que van con todo por el volante del América y que están convenciendo a Gregg Berhalter para que lo llame en la siguiente Fecha FIFA, para convencerlo de que ya se quede con el representativo del otro lado del Río Bravo, pues ellos sí lo quieren.

¿Te imaginas? La FMF y el Tata no lo llamaron al molero, cosa que no les costaba nada, y ahora EU nos lo pueden ganar. Qué regada sería.

HABRÁ REPRESALIAS

Pues ya aclararon mis compás de RÉCORD en entrevista con mi Santi Baños que Henry sí se reportó con el Tri, contrario a lo que varios especularon, que vendieron humo del bueno diciendo que habría represalias con el goleador del Ame por no ir a la concentración.

Ahora, te cuento quién sí pintó su cruz porque ni llamada, ni siquiera mandó un recadito por paloma mensajera: Sebas Córdova.

Resulta que aunque dicen que el volante de Tigres está tocado, ni el jugador ni su directiva tuvieron el tacto de buscar al cuerpo técnico del Tata, menos ir con los doctores del Tri a comprobar que realmente no podía viajar al partido.

Sin cumplir ese protocolo, ahí sí se puede pensar que están guardando a Córdova, pues no hay prueba como sí hizo Henry. Así que vayan bajándolo de la lista final.

MÁS MUNDIAL A LA MEXICANA

Y ya de salida, con la gira de Mikel Arriola por España salieron buenos temas y recién me enteré de que los que andan con todo son los Orlegi con su Sporting de Gijón.

Resulta que España junto a Portugal están liderando la carrera para ser sede del Mundial 2030, el que le sigue al de nuestro país, los vecinos gringos y los canadienses. Pues recién se cerró la oportunidad para que los estadios ibéricos se inscribieran para aspirar a hospedar la Copa del Mundo si esta candidatura resulta ganadora.

¿Y qué tiene que ver? Pues que el Sporting metió a tiempo la solicitud de El Molinón, el inmueble más antiguo del futbol profesional español, para que tenga juegos del Mundial. Y también pregunté si el Oviedo de Grupo Pachuca también se apuntó, pero me dijeron desde la Madre Patria que ya llegaron tarde y no lo hicieron. Así que es altamente probable, porque España y Portugal son amplios favoritos, que los Orlegis tengan el certamen futbolero más importante del planeta en su patio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CALIFICACIONES DEL TRI EN EL JUEGO ANTE PARAGUAY.