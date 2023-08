Un capítulo más de nuestra novela favorita, ‘Liga Meme X, casos de la vida real’, con el relajo de la cancha del Jalisco. Te cuento dónde estuvo realmente el problema.

Aclarar que el histórico inmueble de la Calzada Independencia pertenece a cuatro clubes, además del Atlas, a Leones Negros, Chivas y Oro, de los cuales, sólo los primeros lo utilizan. La administración es del último, que irónicamente está desaparecido. Rentan todo el Jalisco, del estacionamiento para kermeses y circos, hasta la cancha para conciertos, como el de mi hermano Romeo Santos y los que vienen de El Sol. Hay que sacarle rendimiento.

La bronca es que desde principios de semana se veía que la cancha no estaba, pero el Atlas se montó en su macho, y le fue asegurando a la Liga MX que sí estaría a tiempo; hasta que fue muy tarde, el sábado, cuando América ya no tuvo de otra que aceptar mudarlo al Azteca, pues no hay en el calendario chance para jugarlo. Acuérdate que ya tienen pendiente el del Querétaro, que no se jugó también por tener un muladar. La regaron por estirar tanto la liga.

Y hasta parece que en las oficinas de Toluca se les olvidó que apenas en la Jornada 1, la misma cancha del Atlas provocó que no se jugara con Toluca por mal estado. Hubo castigo económico, nada más. Ahora, otra vez por poner a parir chayotes a la Liga los multaron, pero no pasa de ahí, nomás avisan que ‘a la siguiente ahora sí ya va de verdad la sanción’. Son como Pedro y el Lobo. De risa la rigidez de nuestro torneo.

TAMPOCO EN MI CASA

Varios me preguntaron: ¿Y por qué no lo dejaron en Guanatos y se lo llevaron al Akron? Habría sido menos problemático, pero te cuento que la cancha de Chivas anda casi por las mismas, la están cuidando con alfileres.

Después de los conciertos y de la pelea del Canelo, la casa del Rebaño quedó maltratada de la cancha, por lo que el Guadalajara hasta decidió que no entrenen en el estadio, para dejarla descansar lo más que se pueda. Y es que las lluvias en la Perla no ayudan.

Apenas juega el Tapatío y Chivas Femenil y están con el Jesús en la boca para ver cómo queda el campo, así que ni locos se la habrían prestado al odiado rival. Hoy que se juegue contra el Xolaje échale un ojo a la cancha, de inicio parecerá alfombra, pues está en cuidados intensivos, pero checa cómo termina y verás de qué hablo.

EL ESPAÑOL, BORRADO

Ya vimos que a mi amigo Pauno le gustan como al Predicador Osorio (me refiero a las alineaciones, ¿o qué pensaban?): con rotaciones, y ahora pondrá de nuevo a Mozo y al Pocho como estelares. Donde de plano no piensa moverle, es en una posición a la que el Chivahermanismo está criticando: la portería.

El Wacho se llevó carretada de mentadas tras el empate en Juárez y empezó a hacer ruido el nombre del refuerzo ‘europeo’ del Rebaño, el mexico-español-inglés Óscar Whalley para que cuide el marco, pero de una vez te lo confirmo: está más borrado que pizarrón de primaria rural, Pauno no lo quiere de titular y chance lo pondrá en los amistosos próximos, pero nada más. Apuesta por Jiménez y no cambiará.

DONDE MANDA CAPITÁN

Les estoy 18: nomás se marchó el Tuca del Cruz Azul y ya reaparecieron de titulares las contrataciones de Ordiales y el Cuñado, es decir, Cambindo y Castaño. A Kevin le tengo fe, no es su mejor momento, no está para titular, pero creo que puede funcionar a futuro. El que de plano ni con su gol me convence es Diber, ¡qué forma de fallar! Dio cátedra de cómo marcar un golazo y ser el villano en un mismo partido. Como son de los Velázquez, hay que usarlos, para poder venderlos en cuanto se pueda y seguir engrosando el bolsillo.

Me preocupa que de nuevo el plan deportivo está quedando en segundo plano y el ejemplo es la próxima salida de La Noria, Christian Tabó. El entrenador y el director deportivo quieren que el uruguayo se quede, hasta lo externaron públicamente, creen que le pueden sacar rendimiento. Sin embargo, la directiva encabezada por Ordiales, a las órdenes de Toño Reinoso y, por tanto, de Víctor Velázquez, lo quiere fuera para poder traer a otro. El maltrecho Puebla ya se puso de pechito.

¿Por qué la diferencia de opiniones? Porque el Inge Moreno y el Conejo ven por lo deportivo, es su prioridad, pero la directiva ve por los billetes en sus cuentas. Es como en los viejos tiempos de Billy Álvarez: a río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, a mayor cantidad de movimientos de transferencias, mayor rendimiento le cae al patrón de los cementeros y a su familia. Si traigo uno más con la plaza abierta, pues sí le gano, pero si abro otra plaza y me traigo mejor a dos, pues me gano todavía más. ¿Queda claro?

El Inge Velázquez le aprendió bien las mañas a su 'tío' Billy Álvarez y ahora en el equipo cementero, ya sin el control de mi Cabecita de Algodón, es decir, ya sin un Scherer que le esté cuidando las manos, a despacharse con la cuchara grande. ¿Cuál es su problema? Que siguen a contrarreloj, pues aunque queda poco menos de un mes, mi compa Ordiales y sus canchanchanes son medio babas para cerrar tratos. Veamos.

LA NUEVA DOÑA TELE MANDONA

Y ya de salida, te cuento que tras el exitazo que resultó la Leagues Cup con Messi en Apple TV, sobre todo en Estados Unidos, ya se habla de la siguiente jugada del gigante tecnológico de la manzanita: adquirir a ESPN. Así como lo lees.

Analistas financieros especulan que la operación rondará los 50 mil melones de dolarucos y que está muy cerca de concretarse. Con esto, Apple TV no sólo tendrá transmisiones de la MLS, la recién concluida LC y partidos de Grandes Ligas de los viernes, sino que va por todo el pastel que tiene el Líder Mundial: derechos de NFL, NBA, MLB, NHL, UFC, PGA Tour, ATP y WTA, así como college de la NCAA. En pocas palabras, se convertiría en la plataforma de deportes en vivo más importante del mundo.

Los expertos aseguran que no es cuestión de si Apple TV logrará la operación de compra de ESPN con Disney, el actual dueño, sino de cuándo pasará. Veamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS VUELVE A SER MULTADO POR EL MAL ESTADO DEL CÉSPED EN EL ESTADIO JALISCO