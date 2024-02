Estrella de televisión... Gringa

Cuando todos creíamos que al fin el Chicharito ya estaba listo para jugar con Chivas, y que Gago lo veía como ayuda para que el Rebaño siguiera en la lucha por meterse a los lugares directos de calificación, oh sorpresa con lo que me contó mi orejota rojiblanca sobre la causa oculta de su estreno.

Resulta que el debut del Guisantito no estaba programado para este sábado ante Pumas en la recién concluida Fecha 8, lo querían aguantar un poco más a que estuviera al 100 por ciento para tener más minutos.

Sin embargo, desde Estados Unidos vino una recomendación insistente para que Hernández se estrenara en casa de una vez y no tener que ver a la distancia el debut, ante Cruz Azul de visita o en la Concacaf contra América.

¿Adivinas de dónde vino? Pues de uno de los principales socios que le da una muy buena lana a Chivas por pasar sus partidos… ¿Te rindes? Pues de Telemundo.

Me contó mi oreja tapatía que desde la televisora que tiene los derechos de transmisión del Rebaño en Gringolandia vino la petición para que Javier se estrenara ya ante Universidad, para así poder tenerlo en sus pantallas y no perderlo en juego que no tendrían en su señal en los Yunaited; la solicitud tuvo eco en la directiva que encabeza Amaury Vergara y se lo requirieron a Gago, quien aceptó.

Así, se adelantó el estreno del Chícharo, quien después de debutar en el Akron se dio chance de viajar a la Ciudad de México para otro debut, el de Olimpo, su equipo en la Kings League Américas, que fue vapuleado por el Peluche Caligari de los hermanos Werever y Escorpión Dorado. Mi favorito para campeón, por cierto.

OTRO PROVOCADOR EN LIGA MX

De la bronca que se armó después del partido entre América y Cruz Azul, se desprenden muchas cosas, pero te escribo de dos en especial. Primero, me sorprendió descubrir que resulta que Anselmi, con todo lo que está cambiando a esta Máquina, salió muy parecido a Larcamón, es decir, es uno de esos técnicos que les gusta estar provocando al rival desde la banca, que se va de boca muy fácil y eso no gustó al cuerpo técnico del América.

Por eso, Paco Martínez, el preparador físico que resultó castigado con dos juegos, no aguantó más y cuando Diego Bottaioli, el PF de La Máquina, le lanzó otra lindura, reaccionó como se ve en el video de TUDN; el problema para las Águilas es que el árbitro Óscar Mejía sólo reportó al americanista.

Me contaron que en Coapa cayó terriblemente mal el castigo y están buscando cómo exponer que del banquillo celeste también hubo agresión, claro, reprobando la contestación del auxiliar de Jardine, pero sin dejar de evidenciar la conducta del equipo de Anselmi. Veamos.

DOÑA TELE NO AFLOJÓ SU NEGOCIO

No le demos tantas vueltas: el negocio de llevar el Cruz Azul-Chivas al Estadio Azteca es de Televisa y de sus empresas, por eso desde los foros de Chapultepec están tratando de desviar la opinión contra la directiva de La Máquina. Me explico.

El concierto de Alejandro Fernández en la Plaza México está anunciado desde el año pasado, la venta de boletos inició en diciembre con fecha y hora del evento; cuando se hizo el calendario de Liga MX para este torneo, ya se sabía que Cruz Azul jugaría en el inmueble de La Ciudad de los Deportes y que había evento a lado, así que se les pasó a los genios de las oficinas de Toluca. La Máquina sí se dio cuenta y solicitó el cambio de programación hace meses, pero nadie ayudó.

Ahora, ya con el problemón encima, desde las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública le pidieron a Doña Liga mover el partido, pues Ocesa no accedió a mover el concierto del Potrillo. Así que, Cruz Azul tocó base con Televisa, pero su socio en las transmisiones se negó a mover un minuto el horario, menos el día, así que no quedó de otra que volver al Coloso de Santa Úrsula.

La taquilla no es completa para Cruz Azul, sino que el Azteca, es decir, Televisa, se lleva un gran porcentaje de lo que entra. Así que cuando la directiva de La Máquina solicitó a la televisora aceptar el cambio de horario o día para el juego, desde Chapultepec les dijeron que no, pues no le iban a quitar el negocio al Coloso de Santa Úrsula. Se decidió desde Doña Tele, no desde La Noria.

