Fan ID ya será obligatorio en Liga MX para la Jornada 10

BAJEZA SIN CASTIGO

Lo de Nahuel no tiene nombre. Y lo peor es que tampoco castigo. Mira que desquitar la frustración de nuevo contra un colega pateándole el balón es de baja categoría, que sabemos que esa es la que tiene Guzmán, pero qué necesidad. Al portero de los Ti-gue-res seguro le dolió más la derrota que lo que al Pocho el pelotazo. Acá lo nuevo es que no tendrá ninguna llamada de atención, ni de su club ni de la Liga MX. Parece que el Patón ya los acostumbró a hacer sus bajezas. Una pena.

VIENE REGISTRO DE A CHALECO

Para seguirle con Tigres, cuya afición tampoco aguantó y agredió a la de Chivas en la derrota en el Uni, pues ya viene de forma obligatoria el Fan ID, con lo que se espera que respeten más a la visita.

El registro de aficionados en partidos de Liga Meme X ahora será obligatorio, a pesar de que su aplicación sigue en calzones. Lo que se ha hecho hasta ahora en los estadios previo a los partidos ha sido un mero ejercicio para incentivar a la afición a que se registre, y sí ha servido pues ya son 407 mil en el sistema, superando la cifra proyectada.

Pero la operación de la revisión ha sido catastrófica, en especial en los partidos de gran convocatoria, como en CU, al que acudieron 42 mil pelados y hubo reportes de que varios tardaron hasta el descanso para poder entrar, además del amontonamiento que había en el Olímpico. Otra es lo que pasó en el Azteca, en donde en varias puertas preguntaban: “¿Ya tiene su Fan ID?” y con responder que sí, te dejaban pasar sin revisar.

Pues agárrense todos los clubes porque para la Jornada 10 del próximo 3 de marzo ya será obligatorio. Así como lo lees. Yo creo que no están todos preparados y deberían recorrer la fecha. Veamos qué deciden allá en Toluca.

¿YA SE IBA?

Te cuento que en México no hay candidato aún sólido a suceder a Yon de Luisa en la isla de Doña Fede. Han volado muchos nombres, el de Mikel Arriola incluido, pero seguimos en que no se trata de destapar un hoyo para tapar otro.

Pues en Guatemala se realizó el congreso de la Concacaf y México mantuvo su asiento en FIFA gracias a que fue ratificado De Luisa como miembro y representante de Concacaf ante el máximo organismo futbolero, sin que afectara su salida en mayo de la FMF. Recuerda que el nombramiento es personal, sin que se involucre su cargo. Incluso se incluyeron dos nuevos elementos: a la presidenta de la US Soccer, Cindy Parlow, y al de Canadá Soccer, Nick Bontis.

Pues en el evento además Infantino adelantó que junto a los tres anfitriones Concacafkianos de 2026, EU, Canadá y México, mínimo van a asistir otras tres selecciones de la zona. Nombre, si ese Mundial va a tener un nivel que luego te cuento.

SE DESPIDE DE DOÑA FEDE

Por cierto que quien sí viajó de Guatemala a Oviedo para estar en el Salón de la Fama del Futbol fue Mikel Arriola, titular de la Liga Meme X, y el que ya no hizo el traslado fue el Inge De Luisa, pues me cuentan que ya está hasta el gorro y quiere que pasen rápido estos días para despedirse de Doña Fede. Aunque sí se conectó por ‘zoom’.

Quien sí asistió para despedirse fue Víctor Guevara, quien también estaba en Guatemala y mañana tiene su último día oficialmente en las oficinas de Toluca y está por mudarse a Nueva York para atender su nueva chamba en la Leagues Cup. Mucho éxito al personaje que en 18 años chambeando con Liga MX se convirtió en el que más le sabe a eso de los reglamentos y procesos de nuestro torneo. Lo van a extrañar.

RETRASAN MUDANZA

Ya que me metí en tema del Mundial, te cuento del Azteca, que es uno de los grandes retos del 2026. No es tarea sencilla, es ambicioso el proyecto, pero no hay duda de que quedará chulo en tiempo y forma. Peeeeeero, me cuentan que hay ciertos cambios. De entrada, ni América ni Cruz Azul tienen claro cuándo se deben mudar para permitir los trabajos en el Coloso.

Ya te había platicado que el proyecto busca hacerlo por partes, para no tener que moverlos tanto tiempo, sin embargo, me cuentan que los planes sufrieron otro ligero retraso. No es un hecho que se tengan que salir este año, pues la bandera verde para la remodelación podría darse hasta 2024, porque así la Selección Mexicana también lo aprovechará.

UNA BUENA PARA LA FEMENIL

Por cierto que me enteré de una buena en la Liga Femenil MX, que sigue creciendo en números, lejanos aún del pambol de varones, pero va en aumento y eso será siempre noticia positiva. Resulta que viene un balón especial para las mujeres, y no me refiero tanto a la confección como a la marca, que entra como patrocinador del certamen: el nuevo esférico será de Nike, que apuesta por apoderarse de la conversación de esta categoría. Una tremenda nueva, porque también significa ir para arriba en los ingresos, que son los que ayudan a sostenerla. Enhorabuena.

INFIERNO EN EL PARAÍSO

Donde están que no caben de contentos es en la capital internacional del chorizo, que traen un levantón marca diablo y ahora sí parecen de a de veras. Aunque no todo es miel sobre hojuelas.

Resulta que hubo un nuevo pleito entre el técnico Ambriz y la figura Leo Fernández. Nacho le pidió al argentino que no abusara de la conducción, que no jugara a más de tres toques, pero el volante ofensivo no le hizo caso y lo pagó con la suplencia.

El técnico de los Diablos tiene una personalidad fuerte y aunque Leo sea uno de los grandes consentidos del Infierno, no dudará en mantenerlo en la banca, pues antes que lo individual, está el bien colectivo, ¿O no?

