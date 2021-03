Federico Viñas volvería antes de lo esperado

AHORA SÍ, ESTÁ PARA JUGAR

Mucha especulación se ha generado en torno a Fede Viñas, a partir de que no apareció tras el escándalo de su alineación indebida ante Atlas, pero no hay que buscarle ruido al chicharrón, acá está tu Franco de confianza para ponerle alto a los rumores.

Viñas, el menos culpable del oso que cometió el América, no fue convocado contra Pachuca, sin embargo, no fue por otra cosa más que una lesión muscular que al inicio parecía que lo alejaría de dos a tres semanas, pero mi oreja del Nido ya me dijo que este lunes hizo trabajo diferenciado y este martes lo volverán a probar, para ver si puede viajar al partido de Tijuana de mañana. Así que aunque aún no goza de toda la confianza de Solari, no le anden echando humo al tema. Aclarado está.

CLÁSICO AL FIN CON AFICIÓN

Ya le urgía a todos los clubes abrir tribunas y ahí va la cosa. Doña Liga se mantuvo firme en la postura de que no se podría hasta que el gobierno local en cuestión lo aprobara y al fin ya le toca a unos pocos; calma para los que aún no pueden, que a cada capillita, le llega su fiestecita. Vamos paso a paso.

Lo que se gana por concepto de taquilla representa en promedio una tercera parte del ingreso de un club de Liga MX. Hay los extremos, los que no llegan ni a 100 millones de pesos al año por este concepto y los que se embolsan más de 300 mdp anualmente, como los regios. Pero para todos es clave, es parte del presupuesto. Así que con las aperturas se da un primer paso para recuperar la estabilidad tan necesaria a raíz de esta maldita pandemia sanitaria.

Eso sí, de los equipos en sedes que ya tienen semáforo amarillo ninguno podrá abrir si no tienen el permiso del gobierno, como si fuera el papel con la firma de los papás para que se vaya de campamento con los de la escuela.

Ya están Mazatlán, Necaxa y Juárez, los que le siguen son Atlas y Chivas, que aprovecharán la visita del América para tener ya gente en la tribuna. Tremendas noticias. Vamos saliendo paso a paso.

Me contaron que el Rebaño no pudo abrir ante Pumas porque la documentación no estuvo a tiempo y la Liga MX fue inflexible, como debe ser, pero ahora tendrán todo listo para que el 14 de marzo se juegue el Clásico Nacional con afición en el Akron. Para que le recuerden a las Águilas la última Liguilla. Justo y necesario, ¿no, Chivahermanos del mundo?

TIGRES FICHA A LA JOYA DE DE LUISA

Mis Ti-gue-res ya hicieron oficial la llegada de Mau Culebro como vice del club norteño, con miras a que aspire a la silla que aún ocupa el Inge Rodríguez, pues el veterano dirigente se ha confesado cansado en este retorno que tuvo para llevar los hilos luego de que cepillaron a Miguel Garza.

Culebro Galván ha tenido una carrera por demás interesante, economista de la Ibero, pasó de ser analista estratégico en Televisa a gerente operativo del América en 2005. El Ingeniero De Luisa, como cabeza del club, le dio la oportunidad de que se fuera a estudiar a Estados Unidos un MBA en finanzas y estrategia en 2009, y que mantuviera las puertas abiertas del Nido, a donde volvió en 2011 como director de operaciones hasta convertirse en presidente en 2017.

Aquel terrible caso del cambio de cancha del Estadio Azteca, cuyas pésimas condiciones provocaron que el partido de la NFL programado para el Coloso en 2018 se tuviera que mudar a Los Ángeles, derivó en la salida del directivo, quien fue el elegido de Televisa para pagar los platos rotos por el gravísimo error, a pesar de que no fue el único responsable. A su salida, de nuevo De Luisa le tendió la mano, lo volvió uno de sus brazos derechos en Doña Fede. Sin embargo, Yon no sabía que volaría pronto.

Tigres lo buscó a finales del año pasado e insistió en enero pasado, platicaron, le pusieron en la mesa una de esas ofertas jugosas que acostumbran crearse desde las oficinas de Cemex y ambos se mostraron interesados. Fue la columna de mi compadre Medrano la que destapó la negociación y así fue como se enteró su mentor De Luisa.

El Mundial de Clubes enfrió la situación, pero al regreso de Tigres a nuestro país, lo volvieron a contactar, alcanzaron un acuerdo desde la semana pasada, ya con Culebro en Monterrey. Tremenda jugada de los Felinos, que se llevan a un directivo de calidad comprobada, mientras América…

EL NIDO, FUERZAS BÁSICAS DE DIRECTIVOS

Mientras en América no supieron valorar a los directivos que les entregaron las épocas gloriosas más recientes, en otros lados siguen brillando. La lista es larga, va desde el propio De Luisa, pasa por el Capi Furia, Alfredo Tena, hasta otros personajes claves de los mejores últimos años de las Águilas sin tanto reflector, como Carlos Aviña, jefe de los servicios de scouteo y reclutamiento, quien ya emigró a Bélgica, el exdirector de operaciones hoy en Mazatlán, Mauricio Lanz, o el caso de Carlos Valenzuela, quien era el encargado de negocios internacionales desde Nueva York, y ahora encabeza al equipo comercial de los Felinos, y quien recomendó a Culebro con la alta plana de Cemex.

¿Y América? Pues se quedó con la herencia que les dejó Miguel Herrera como presidente, Santi Baños Reynaud, cuya familia materna es muy cercana a Azcárraga, lo que explica la enorme paciencia que ha tenido el dueño de las Águilas con el exauxiliar del Piojo a la cabeza del equipo más grande de México.

OTRO FICHAJE EN LA NORIA

Y ya para terminar el aburrido mundo de los movimientos de pantalón largo, la semana pasada te expliqué los fichajes que se gestan en La Noria y me faltó nombrar a otro directivo que lleva Dávila, con alta experiencia: Gabriel Saucedo, especialista en finanzas y operación de clubes, ya con la milla recorrida en Liga MX, en equipos ligados especialmente a Grupo Salinas, como Atlas, Morelia y Jaguares, incluso en Veracruz y Ciudad Juárez.

Tengo la impresión de que en La Máquina se están haciendo tan bien las cosas en la cancha y en la oficina ahora que la recompensa debe ser brillante. Veamos.

NO SE VAYAN CON LA FINTA, AURIAZULES

Vaya oso sabroso que se montaron algunos colegas que se fueron con la gambeta de que mis Pumas habían cepillado a Lillini. Yo vi que la regaron gacho en La Jugada (y eso que TUDN es casi el vocero oficial de Universidad) y en Picante de ESPN; me dijeron que en Fox Sports también patinaron, pero no me consta. Al final fue una cuenta de Twitter la que se inventó un comunicado y mis compadres retomaron la información de la red social. Increíble que en estos medios se cuezan al primer hervor.

Pues vamos aclarando el caso por si insisten en que se va el entrenador argentino: en Pumas no sólo no tienen pensado cortarlo, al contrario, están convencidos de su trabajo y saben que han sido víctimas de sus propias necesidades de tener que vender jugadores clave. Además, no hay con queso las quesadillas para traer a otro timonel.

Eso sí, me cuentan que en el vestidor ya aparecieron las primeras grietas, especialmente entre los extranjeros, que son los apapachados por Lillini, y los mexicanos, que reciben los principales reclamos de su técnico. Con el crédito que logró a partir de la Final, Andrés no debería volverse loco y mantener la base que le hizo alcanzar tan sensacional torneo anterior. Un tip: si utiliza adecuadamente a los jóvenes de cantera nadie le va a reclamar nada. Nadie. Así es Pumas.

OTRA PRÓRROGA MÁS POR FOX SPORTS

Para cerrar, parafraseando al legendario La Volpe, ‘como te vuelvo a repetir una vez más otra vez’, ahí viene la nueva prórroga del Instituto Federal de Telecomunicaciones a Disney para encontrarle comprador a Fox Sports.

Primero, el IFT dio seis meses para vender al canal, con fecha límite de 1 de noviembre de 2019, con una extensión incluida de otro medio año, es decir, al 1 de mayo del 2020. Sin comprador aprobado, las autoridades estiraron el plazo al 3 de agosto con argumento de la crisis generada por el coronavirus. Y de nuevo, prórroga al 5 de octubre. Y luego al 4 de diciembre. Y después al 4 de marzo. Y ahora, están por anunciar la ampliación. ¿Hasta cuándo? Pues yo sólo les escribo lo que decía mi abuela: Olla que mucho hierve, sabor que pierde.

