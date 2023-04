FIFA puede retirar su gafete a Curro Hernández

CASTIGOS PARA TODOS

Vaya jornada de Liga Meme X, necesitábamos ya un espectáculo como el de este fin de semana en varios frentes, en especial lo del Azteca. Lo malo es que la conversación la acaparó el arbitraje del Curro Hernández y ahí te voy con lo que va a pasar, porque son varios castigos.

De entrada la sanción al silbante va a ser la máxima que se haya visto oficialmente en nuestro futbol, a pesar de que no es la primera vez que un juez agrede a un futbolista. El problema para el Curro es que las tantas cámaras de hoy desnudaron la acción y hoy se lo van a terminar cargando. Además de la sanción local, me cuentan que FIFA le puede retirar el gafete, ese que le da 30 mil pesos al mes, pues ya se hizo internacional.

Para mí, la carrera de Hernández se acaba de ir al caño, pues a pesar de que su gremio lo respalda, es evidente que la opinión pública lo crucificó y Doña Fede no puede dejarlo pasar.

TAMBIÉN A LOS TÉCNICOS

Ahora, del pleito entre el Tano Ortiz y Larcamón, me adelantan que a los dos les va a tocar castigo largo también, y no es para menos después de lanzarse las linduras y hasta arrancar la playera. Del lado del americanista, claro que le pegó que el técnico de León insultara a su madre, recién fallecida el año pasado, y que Fernando no viajó al funeral por tomar la responsabilidad del banquillo azulcrema. Le tocó la fibra más sensible. El estratega llegó a las lágrimas por el recuerdo y el coraje.

Del otro lado, yo no soy fan de Larcamón, menos después de saber cómo botó al Puebla, con contrato recién firmado con un aumentazo de sueldo, diciendo que quería descansar, pero se arregló con León a los pocos días. De esas casualidades en las que uno que ya tiene camino recorrido en esto no se las cree.

SUS TUITS LOS CONDENAN

Eso sí, después de que el León publicó en sus redes el apoyo al silbante, uno creería que La Fiera es la víctima y está apoyando, pero te cuento que tampoco se van a salvar.

Resulta que durante el partido, en su cuenta de Twitter se dieron vuelo contra las decisiones del Curro Hernández, lo que no fue bien visto por la Comisión de Árbitros y me cuentan que metieron una inconformidad buscando un castigo.

También me contaron que hubo una llamada de advertencia y que “eso se debe perseguir de oficio por incitar a la violencia” y así será, así que la Disciplinaria castigará también al León por dejarse ir como gordo en tobogán.

LES QUITAN PODER

También debo contarte que el arbitraje sigue muy confundido. De entrada, Archundia salió el domingo a decir que estaban investigando para hablar del castigo a Hernández, cuando la que sanciona es la Disciplinaria. Confusión total, no saben de qué se trata esto. Hoy dará conferencia tras el castigo.

Encima, el caso que destapa mi padawan Castillo, de que le están quitando más poder a Archundia, luego que Riestra avisó a las delegaciones de silbantes que ya no se debían reportar con la Comisión de Arbitraje, sino que lo deben hacer ahora con una empresa de consultoría, Álvarez & Marsall, repleta de exempleados de la polémica Ernst & Young, recién multada por trampas.

UNA MÁS SIN SANCIÓN

Y ya para cerrar, al que me dicen que no tendrá castigo es a mi amigo El Patón Guzmán, que por arte de magia, como ha sido con estos Ti-gue-res desde hace años, no le va a pasar nada a pesar de meterse con la tribuna de Toluca y con su botarga. Otra Nahuelada más.

La justificación del portero es que la botarga y la cabecera de los Diablos se metieron antes e incitaron a la violencia, pero lo que no entiende es que como protagonista ¡no puede responder! Pero eso sí, de nuevo va a pasar sin castigo. Tiene fuero el muchacho.

