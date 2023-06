Ya le pusieron el objetivo a Jardine en la playera: La 14. No hay de otra en América. Y esta vez, la mayor presión no sólo es al técnico. El que sigue en la mira de Azcárraga si no hay estrella este año no es Juacho Balcárcel, su brazo derecho para el pambol, tampoco González Iñárritu, que casi viene llegando, sino Baños, que a pesar de estar siempre en Liguillas y peleando arriba, sin la corona de Liga MX ya no se salva. Retomamos el tema en diciembre.

SALIÓ ‘BARA’ SACARLO…

Primero te cuento cuánto les salió traerlo del San Luis. El monto de indemnización que el Atleti región 4 tenía con Jardine por irse, y que debe ser saldado por América a más tardar la siguiente semana, es de 16 millones 150 mil morlacos mexicanos, es decir, unos 800 mil dólares.

Además, por marcharse a 16 días del inicio del Apertura, los potosinos establecieron una penalidad extra de cinco melones del águila, pero en la negociación, Baños logró pactar para que esa multa se redujera y así quedó todo en la primera cifra.

PERO SU CONTRATO ES ALTO

En Liga Meme X es rarísimo que un técnico gane más de 1.5 melones de dólares al año. Hoy, sólo 'Tuca' en Cruz Azul. América se ha acostumbrado en los últimos años en fichar a bajo costo y a incrementar en las renovaciones basados en desempeño. Por eso lo de 'Millonetas' ya no les queda, y aun así tienen al plantel más cotizado. Pues te tiro una bomba que dará de qué hablar en el norte: Jardine gana más en Coapa que el 'Tano' en Rayados. Y que no lo lea el argentino porque le va a arder hasta el occipucio haber traicionado su palabra por menos lana.

Resulta que el plan de renovación de América para su extimonel casi se lo pasaron al brasileño, muy buen salario y bonos de locura por el título. Me contaron que Ortiz echa chispas en la Sultana, pues su actual promotor, Brian Costa, quien sustituyó a Nazareno Marcollese que lo llevó al América, no le supo cumplir en la negociación con los regios y su salario es apenas mayor a lo del Nido, quedó en 700 mil dólares anuales (y en moneda gringa porque Monterrey y Tigres son los únicos que aún hacen contratos así, a pesar de que la Liga Meme X pidió en pesos). Pues Jardine se va a meter casi el doble. Karma, le llaman.

PROTESTA EN NUEVO UNIFORME

¿Viste cómo reaccionó la FMF con el estadio vacío? El poder de la afición que muchas veces es menospreciado. Pues ahora le toca a Cruz Azul por los manejos de su directiva: ya se mueven las comunidades celestes en redes, que estallaron con el retorno de Ordiales, y para hoy convocaron a una protesta pacífica en el evento del uniforme con Pirma, que se les adelantó hace semanas revelando el diseño. Aunque esta directiva se dio cuenta muy pronto de que Joma daba un pésimo servicio, Velázquez decidió mantener el contrato a pesar de que la firma española había dado justificación para terminarlo con diversas faltas. Esperemos que con la marca mexicana les vaya mejor.

¿TRAGARÁN EL ANZUELO?

Otra rápida de La Máquina: Pumas buscó por cielo, mar y tierra, pero sin éxito, acomodar al alacrán de su vestidor, Nico Freire, y pues para pronto ya apareció el incauto: Cruz Azul.

Mi oreja auriazul me asegura que va al 85% la negociación, que será a préstamo con opción a compra, pues a La Máquina le urge un central. Y así, bajita la mano, Universidad se deshace de un tipo que rompió el vestidor.

TAMPOCO SE VA

Y en temas de la polaca pambolera, leí a colegas que aseguraron que en Doña Fede estaban preparando darle pista a Íñigo Riestra, después de quitarle las cuatro Comisiones importantes, como la de Arbitraje, y dárselas a Sisniega, pero te confirmo que no va por ahí. El actual secretario general se queda para seguir dándole, entre otras funciones, al contacto de FIFA y con lo que viene del Mundial 2026, pues con la salida del Inge De Luisa, es la cara más visible de nuestro pambol para el máximo organismo, además de ser gente institucional, con una década chambeando en la FMF. Así que, como dice la canción, "no se va, no se va".

CAMBIO DE SEÑAL

Ya de salida, hace meses te adelanté que con la llegada de 'La Bomba' a Doña Fede se iba parte del equipo con el que trabajó en TUDN, especialmente Édgar Martínez, quien tras salir de Televisa por problemas 'extracámara', regresó a su Guadalajara querida a dirigir la comunicación de Chivas con gran éxito. A pesar de que estará con el Rebaño hasta agosto, cuando hagan el cambio oficial, el exconductor ya opera en la FMF, desde el mensaje del Alto Comisionado hasta la presentación de ayer de 'Jimmy' Lozano, y se nota el cambio.

Bajo su mando se concentrará la coordinación de la comunicación de Doña Fede, la Liga Meme X y Selección, donde desde Houston ya dejó su máxima: "primero la afición, luego los medios". Se harán más propiedades desde el Tri para generar contenidos, después a los que tienen derechos, y por último al resto. Veamos si eso cambia la trágica percepción que hoy existe de nuestro pambol. Suerte a Édgar, la va a necesitar.

