Mucho por contar de los cambios en Selecciones, lo más importante: la derrota ante los gringos causó malestar, pero la gota que verdaderamente derramó el vaso fue la pobre asistencia en Las Vegas, lo que ya atentó con el futuro del bolsillo y entonces sí cimbró la montaña hasta la cima. Como decía Jack El Destripador, vamos por partes.

La decisión se tomó tras el partido; nadie tenía idea de lo que venía. La Bomba se la comunicó a Ivar Sisniega el lunes por la mañana, quien se lo dijo de inmediato a Ares de Parga, al mismo que ya habían prometido “empoderar”. El nuevo presidente de Doña Fede después se la compartió a Cocca, al que antes le habían dado respaldo; fue minutos antes de lanzar el mensaje del Comisionado en redes sociales. Ni Davino ni Lillini estaban enterados. Incluso los utileros no sabían qué onda con el equipaje del exentrenador.

El hecho de que llegue el Jimmy Lozano es por el contacto que tuvo con diez futbolistas en el proceso olímpico de Tokio y que también están en el torneo en EU. Nada más. Basta comparar al medallista sin medalla con Cocca para darse cuenta de que Selecciones no tiene un perfil de técnico. Llega como bombero y será presentado mañana.

Con el Jimmy se había platicado antes de la posibilidad de entrarle al proceso como auxiliar, así que el domingo se levantó el teléfono de nuevo y se pactó que fuera bateador emergente. Ahora, ¿quién provocó la decisión?

LA ORDEN VINO DE ARRIBA

Hacia el interior de la cambiante estructura de Doña Fede, la decisión de quitar a Cocca y a Ares de Parga fue del Alto Comisionado, pero te cuento de dónde vino realmente.

Con el abandono de la afición en EU, ¿quién es el más afectado en el ecosistema de la Selección? No son los futbolistas ni el técnico, aunque Cocca lo pagara con su chamba. Ni los directivos que apenas están entrando. Ni todos los dueños. Sólo unos, en especial los que tienen intereses directos con la gran tajada del negocio. Exacto, las televisoras. Y en realidad no tanto TV Azteca de Salinas Pliego, quien ya sabemos que no ve al pambol como un gran negocio, sino al ‘vecino’, al que siente como criptonita que le vaya mal al Tri, además de donde provino el Comisionado para controlar este caos: Televisa.

La orden no vino directamente de Azcárraga Jean, sino de otro de los generales del consorcio mediático, uno de ‘Los Cuatro Fantásticos’, el grupo de controladores de Televisa y que es ahora su director general en sustitución de Emilio desde 2018: Bernardo Gómez, quien también fue el principal impulsor para que La Bomba fuera la cabeza de la FMF.

Que a la Selección le vaya mal, que bajen ratings y asistencias, por tanto, la calidad de los contenidos y el ingreso de patrocinadores, afecta directamente a la televisora, la que paga por sus derechos en México (que ya después revende a Azteca) y Estados Unidos, la que organizó el Mundial de 2026, el verdadero papá de los pollitos en nuestro futbol. Por eso tuvo que venir una alerta como la del abandono para que reaccionaran desde arriba.

ROMPEN CON EL INFLUYENTE

Ahora, otro gran mensaje que se confirma con los cambios: Televisa, en especial Gómez, ya tiene mala relación con Alejandro Irarragorri y cada vez le restan poder. Que se vayan Cocca, Ares de Parga y hasta quitarle las Comisiones en la FMF a Íñigo Riestra (que sigo pensando una payasada creer que le regaló a su hermano un Bicampeonato), es símbolo de que la influencia del mandamás de Orlegi no es absoluta como muchos piensan.

Irarragorri sigue muy cercano a Salinas Pliego, eso sí, son socios en el Atlas, incluso con Azcárraga después de ayudarle con la renovación de derechos de la Selección, pero Gómez no ve bien su influencia, por eso, a través de La Bomba van restándole autoridad.

NO PARAN LOS CAMBIOS

De la estructura deportiva me cuentan que Davino se queda sólo por el verano, pues es gente que llevó Ares de Parga y le están buscando relevo. No es decisión tomada, pero luce difícil que siga. Y Lillini sí gusta, y mucho, con su proyecto en juveniles, así que todo pinta para que el argentino se quede con todo y nombramientos en los equipos con límite de edad.

NOSOTROS SÍ ESTAMOS

No quiero dejar pasar la respuesta para enmarcar de mi Martinoli de oro a Pietrasanta cuando el locutor de ESPN quiso ponerse al tú por tú con un tuit: “Escucho ‘torneo que no existe’, ¿entonces para qué lo narras?”, a lo que el crack de Azteca le acomodó una respuesta legendaria en televisión nacional: “Es un torneo que claramente no existe, Doctor. Pero aquí estamos como siempre. Nosotros sí estamos, hay otros que quisieran estar y no están. ¿Pero qué tal nos están escuchando? No nos escuchen, nunca te ha gustado. Aparte, te echaron de todos lados”. Genio.

MENTIRAS CONFIRMADAS

De salida: Velázquez y sus achichincles, el abogado y el cuñado, no tienen palabra, pues aseguraron que Ordiales no volvía a Cruz Azul, menos después de que los campeones de La Novena ventilaron su pésima gestión, pero a las primeras de cambio lo regresaron para que les salve sus movidas. Estos absurdos sólo suceden en La Máquina sin consecuencias.

Hace dos semanas te adelanté lo que hoy es tendencia: los problemas del Tuca con la directiva por la falta de refuerzos acordes al proyecto deportivo. Me llama la atención que la prensa amiga retome hoy el tema que te expuse, pero me explican que hay una razón: Velázquez ordenó abrir el paraguas para mover la opinión de la afición celeste y poder hacer más cambios, que incluyan darle pista a Ferretti.

La porquería sigue regada en las oficinas celestes y ahora, justo antes de la presentación de la playera de Pirma, me enteré de cómo es que la directiva de Velázquez, a través de Antonio Reynoso, rechazó a grandes marcas que querían vestir a La Máquina para aceptar la que convenía a los intereses personales, no a los del club. Como se acabó el espacio, es historia para desarrollar después.

